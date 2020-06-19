Компании уже получают запросы на поставку, добавили в Минпромторге. В ведомстве также сообщили, что российские компании могут начать экспорт антисептиков и дезинфицирующих средств в США, Китай, Великобританию и ряд других стран.

с чего всё началось

В министерстве подчеркнули, что компании уже получают запросы на поставку. Ранее Министерство промышленности и торговли России предложило запретить до конца 2021 года закупки медицинских масок за рубежом для государственных и муниципальных нужд, а также для обороны и безопасности страны.

В Минпромторге оценили ситуацию с возможными поставками масок за рубеж

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