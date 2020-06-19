Экономика

RT на русскомRT на русскомВ Минпромторге оценили ситуацию с возможными поставками масок за рубеж

В министерстве подчеркнули, что компании уже получают запросы на поставку. Ранее Министерство промышленности и торговли России предложило запретить до конца 2021 года закупки медицинских масок за рубежом для государственных и муниципальных нужд, а также для обороны и безопасности страны.
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с чего всё началось

В Минпромторге сообщили, что производители РФ готовы экспортировать 200 млн масок в месяц

Компании уже получают запросы на поставку, добавили в Минпромторге. В ведомстве также сообщили, что российские компании могут начать экспорт антисептиков и дезинфицирующих средств в США, Китай, Великобританию и ряд других стран.
ТАССвчера в 20:02

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Российские компании готовы поставлять средства защиты от коронавируса за рубеж

Коммерсантъвчера в 22:04

В Минпромторге оценили ситуацию с возможными поставками масок за рубеж

RT на русскомвчера в 20:24

Российские компании могут отправлять на экспорт антисептики и дезинфицирующие средства

Эхо Москвывчера в 21:07

Россия задумалась об экспорте антисептиков и дезинфекторов в Китай и США

Lenta.ruвчера в 20:51

Россия готова начать экспорт антисептиков, масок и дезинфекторов в США и Китай

Газета.Ruвчера в 20:27

Минпромторг сообщил о готовности поставлять за рубеж маски и антисептики

РБКвчера в 21:49

В Минпромторге сообщили, что производители РФ готовы экспортировать 200 млн масок в месяц

ТАССвчера в 20:02
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 02:54, Ашберн
Происшествия

Друг семьи Захарова рассказал о возможном повороте в деле Ефремова

В деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова может произойти неожиданный поворот. Об этом сообщил друг семьи Сергея Захарова.
РИА Новости вчера в 09:01
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Политика

В Госдуме предупредили Киев по поводу добычи газа у берегов Крыма

В Госдуме прокомментировали намерение "Нафтогаз Украины" возобновить добычу углеводородов на шельфе Черного моря.
Российская газета 02:49
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Общество

Все аттестаты 2020 года Минпросвещения признало действительными

Все аттестаты об основном общем и среднем образовании, выданные в текущем учебном году в России, Министерство просвещения признало действительными.
Русская Планета вчера в 19:40
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Экономика

Сбербанк ввёл комиссию за переводы через банкоматы

Москва, 19 июня 2020, 09:43 — REGNUM Со 2 июня Сбербанк ввёл комиссию за переводы денег с использованием банкоматов, а также изменил тарификацию денежных переводов в sms-банке и сервисе «Сбербанк Онлайн».
REGNUM 02:43
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Политика

Умер экс-глава Чувашии Игнатьев

Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев. Об этом РИА Новости сообщил врио главы региона Олег Николаев.
RT на русском вчера в 15:57
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Политика

Путин впервые озвучил потери Красной армии в боях под Ржевом

РИА Новости вчера в 15:54
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Экономика

В России могут ввести налог для богатых

Возможность введения повышенной ставки НДФЛ для россиян с высокими доходами обсуждают в правительстве, пишет газета «Известия».
Псковское агентство информации 17 июня в 14:07
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Общество

Дуров прокомментировал разблокировку Telegram в России

Спасибо всем российским пользователям, которые продолжали пользоваться Telegram в течение последних двух лет.
ТАСС вчера в 16:52
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Футбол

Матч «Сочи» – «Ростов» могут перенести на 19 июля

Представители "Сочи" уже заявили, что отказываются переносить игру на другую дату. Матч с ростовским клубом должен пройти 19 июня.
Вести.Ru вчера в 09:21
Общество

В России из-за коронавируса умерли почти 500 медиков

Почти 500 медицинских работников в РФ умерли из-за новой коронавирусной инфекции, в четверг сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
ТАСС вчера в 04:59
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Армия и оружие

Набор в военные академии Минобороны РФ проходит удаленно

В период с 1 июня по 15 июля кандидаты-офицеры, будущие командиры соединений и воинских частей, успешно прошедшие предварительный конкурсный отбор, участвуют во вступительных испытаниях в 15 вузов МО РФ.
Аргументы и Факты 02:31
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Шоу-бизнес

Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения

Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru вчера в 12:44
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Происшествия

В Чите автомобиль с детьми и взрослыми скатился в озеро

В Чите автомобиль с двумя детьми и двумя взрослыми в салоне скатился в озеро Кенон, есть погибший.
Газета.Ru 02:00
4
Общество

На Россию надвигается похолодание

В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru 17 июня в 23:21
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Общество

В госпитале Минобороны провели первые испытания вакцины от COVID-19

Опытная вакцина против коронавирусной инфекции была введена первым 18 добровольцам в военном госпитале имени Бурденко.
Известия вчера в 06:41
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Экономика

Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром

Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно.
Ведомости вчера в 14:22
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Здоровье

Глава минздрава назвал поведение украинцев при карантине анархией

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал поведение украинцев во время карантина "анархией".
РИА Новости 02:23
Общество

В центре Москвы закрылись более 100 магазинов и кафе

Кафе и рестораны могли работать только на вынос или на доставку.
Коммерсантъ 02:42
Экономика

Водные и железнодорожные перевозки признали пострадавшими отраслями

Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития экономики РФ одобрила включение в перечень наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей перевозку пассажиров водным транспортом и железной дорогой в междугороднем сообщении, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
РИА Новости 02:16
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП в Мордовии

НТА-Приволжье – Шесть человек погибли в ДТП в Мордовии.
НТА-Приволжье вчера в 11:29
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Общество

В США умер сын Никиты Хрущева Сергей

В США умер 85-летний Сергей Хрущев -- сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.
Коммерсантъ вчера в 18:04
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Политика

Путин показал секретную комнату в своем кабинете

Газета.Ru вчера в 16:09
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Происшествия

Суд продлил арест срочнику Шамсутдинову

Газета.Ru 01:42
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Общество

Мишустин утвердил скидки на билеты в купе двухэтажных поездов для подростков

Правительство России утвердило скидки в 50% на билеты в купе двухэтажных поездов для детей старше 10 лет.
Газета.Ru 02:37
Футбол

Ларссон назвал свои дальнейшие карьерные планы

Шведский полузащитник «Спартака» Йордан Ларссон признался, что пока все его планы связаны только с московской командой.
ProstoProSport 02:10
Шоу-бизнес

«Чувственная нимфа»: Марина Александрова показала бюст в мокром бикини

Поклонники не смогли пройти мимо такого кадра и завалили артистку комплиментами: «Какая чувственная нимфа», «Уф, красотка», «Очень милая, стройная и симпатичная», «Красоточка, очень молодо выглядите, как девочка».
Городовой вчера в 07:33
Общество

В Белоруссии задержали соперника Лукашенко на президентских выборах

Задержан претендент в кандидаты президента Белоруссии, бывший глава «Белгазпромбанка» («дочка» «Газпрома») Виктор Бабарико, сообщил глава Комитета госконтроля страны Иван Тертель.
Компания вчера в 10:40
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Футбол

Моуринью намерен усилиться 2-3 игроками в летнее трансферное окно

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от летнего трансферного окна.
Спорт-Экспресс 02:14
Происшествия

В Петербурге от удара молнии погиб ребенок

В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.
ТАСС вчера в 16:12
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Общество

Российские пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа

Несколько категорий российских граждан получат доплату к пенсии.
NewInform 02:18
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