Экономика
RT на русскомВ Минпромторге оценили ситуацию с возможными поставками масок за рубеж
В министерстве подчеркнули, что компании уже получают запросы на поставку. Ранее Министерство промышленности и торговли России предложило запретить до конца 2021 года закупки медицинских масок за рубежом для государственных и муниципальных нужд, а также для обороны и безопасности страны.
Читать в источнике
Оценить30
с чего всё началось
Компании уже получают запросы на поставку, добавили в Минпромторге. В ведомстве также сообщили, что российские компании могут начать экспорт антисептиков и дезинфицирующих средств в США, Китай, Великобританию и ряд других стран.ТАССвчера в 20:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Российские компании готовы поставлять средства защиты от коронавируса за рубеж
Коммерсантъвчера в 22:04
Российские компании могут отправлять на экспорт антисептики и дезинфицирующие средства
Эхо Москвывчера в 21:07
Россия готова начать экспорт антисептиков, масок и дезинфекторов в США и Китай
Газета.Ruвчера в 20:27
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 02:54, Ашберн
Происшествия
Друг семьи Захарова рассказал о возможном повороте в деле Ефремова
В деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова может произойти неожиданный поворот. Об этом сообщил друг семьи Сергея Захарова.
РИА Новости вчера в 09:01
Политика
В Госдуме предупредили Киев по поводу добычи газа у берегов Крыма
В Госдуме прокомментировали намерение "Нафтогаз Украины" возобновить добычу углеводородов на шельфе Черного моря.
Российская газета 02:49
Общество
Все аттестаты 2020 года Минпросвещения признало действительными
Все аттестаты об основном общем и среднем образовании, выданные в текущем учебном году в России, Министерство просвещения признало действительными.
Русская Планета вчера в 19:40
Экономика
Сбербанк ввёл комиссию за переводы через банкоматы
Москва, 19 июня 2020, 09:43 — REGNUM Со 2 июня Сбербанк ввёл комиссию за переводы денег с использованием банкоматов, а также изменил тарификацию денежных переводов в sms-банке и сервисе «Сбербанк Онлайн».
REGNUM 02:43
Политика
Умер экс-глава Чувашии Игнатьев
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев. Об этом РИА Новости сообщил врио главы региона Олег Николаев.
RT на русском вчера в 15:57
Политика
Путин впервые озвучил потери Красной армии в боях под Ржевом
РИА Новости вчера в 15:54
Экономика
В России могут ввести налог для богатых
Возможность введения повышенной ставки НДФЛ для россиян с высокими доходами обсуждают в правительстве, пишет газета «Известия».
Псковское агентство информации 17 июня в 14:07
Общество
Дуров прокомментировал разблокировку Telegram в России
Спасибо всем российским пользователям, которые продолжали пользоваться Telegram в течение последних двух лет.
ТАСС вчера в 16:52
Футбол
Матч «Сочи» – «Ростов» могут перенести на 19 июля
Представители "Сочи" уже заявили, что отказываются переносить игру на другую дату. Матч с ростовским клубом должен пройти 19 июня.
Вести.Ru вчера в 09:21
Общество
В России из-за коронавируса умерли почти 500 медиков
Почти 500 медицинских работников в РФ умерли из-за новой коронавирусной инфекции, в четверг сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
ТАСС вчера в 04:59
Армия и оружие
Набор в военные академии Минобороны РФ проходит удаленно
В период с 1 июня по 15 июля кандидаты-офицеры, будущие командиры соединений и воинских частей, успешно прошедшие предварительный конкурсный отбор, участвуют во вступительных испытаниях в 15 вузов МО РФ.
Аргументы и Факты 02:31
Шоу-бизнес
Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru вчера в 12:44
Происшествия
В Чите автомобиль с детьми и взрослыми скатился в озеро
В Чите автомобиль с двумя детьми и двумя взрослыми в салоне скатился в озеро Кенон, есть погибший.
Газета.Ru 02:00
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru 17 июня в 23:21
Общество
В госпитале Минобороны провели первые испытания вакцины от COVID-19
Опытная вакцина против коронавирусной инфекции была введена первым 18 добровольцам в военном госпитале имени Бурденко.
Известия вчера в 06:41
Экономика
Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром
Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно.
Ведомости вчера в 14:22
Здоровье
Глава минздрава назвал поведение украинцев при карантине анархией
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал поведение украинцев во время карантина "анархией".
РИА Новости 02:23
Общество
В центре Москвы закрылись более 100 магазинов и кафе
Кафе и рестораны могли работать только на вынос или на доставку.
Коммерсантъ 02:42
Экономика
Водные и железнодорожные перевозки признали пострадавшими отраслями
Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития экономики РФ одобрила включение в перечень наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей перевозку пассажиров водным транспортом и железной дорогой в междугороднем сообщении, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
РИА Новости 02:16
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП в Мордовии
НТА-Приволжье – Шесть человек погибли в ДТП в Мордовии.
НТА-Приволжье вчера в 11:29
Общество
В США умер сын Никиты Хрущева Сергей
В США умер 85-летний Сергей Хрущев -- сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.
Коммерсантъ вчера в 18:04
Политика
Путин показал секретную комнату в своем кабинете
Газета.Ru вчера в 16:09
Происшествия
Суд продлил арест срочнику Шамсутдинову
Газета.Ru 01:42
Общество
Мишустин утвердил скидки на билеты в купе двухэтажных поездов для подростков
Правительство России утвердило скидки в 50% на билеты в купе двухэтажных поездов для детей старше 10 лет.
Газета.Ru 02:37
Футбол
Ларссон назвал свои дальнейшие карьерные планы
Шведский полузащитник «Спартака» Йордан Ларссон признался, что пока все его планы связаны только с московской командой.
ProstoProSport 02:10
Шоу-бизнес
«Чувственная нимфа»: Марина Александрова показала бюст в мокром бикини
Поклонники не смогли пройти мимо такого кадра и завалили артистку комплиментами: «Какая чувственная нимфа», «Уф, красотка», «Очень милая, стройная и симпатичная», «Красоточка, очень молодо выглядите, как девочка».
Городовой вчера в 07:33
Общество
В Белоруссии задержали соперника Лукашенко на президентских выборах
Задержан претендент в кандидаты президента Белоруссии, бывший глава «Белгазпромбанка» («дочка» «Газпрома») Виктор Бабарико, сообщил глава Комитета госконтроля страны Иван Тертель.
Компания вчера в 10:40
Футбол
Моуринью намерен усилиться 2-3 игроками в летнее трансферное окно
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от летнего трансферного окна.
Спорт-Экспресс 02:14
Происшествия
В Петербурге от удара молнии погиб ребенок
В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.
ТАСС вчера в 16:12
Общество
Российские пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа
Несколько категорий российских граждан получат доплату к пенсии.
NewInform 02:18