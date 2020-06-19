Экономика
RT на русскомВ Минпромторге оценили ситуацию с возможными поставками масок за рубеж
В министерстве подчеркнули, что компании уже получают запросы на поставку. Ранее Министерство промышленности и торговли России предложило запретить до конца 2021 года закупки медицинских масок за рубежом для государственных и муниципальных нужд, а также для обороны и безопасности страны.
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с чего всё началось
Более 20 российских производителей хотят экспортировать медицинские маски, декларируемые объемы поставок составляют около 200 млн штук в месяц, сообщили ТАСС в Минпромторге РФ.ТАССвчера в 20:02
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Российские компании готовы поставлять средства защиты от коронавируса за рубеж
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