Экономика

RT на русскомRT на русскомВ Минпромторге оценили ситуацию с возможными поставками масок за рубеж

В министерстве подчеркнули, что компании уже получают запросы на поставку. Ранее Министерство промышленности и торговли России предложило запретить до конца 2021 года закупки медицинских масок за рубежом для государственных и муниципальных нужд, а также для обороны и безопасности страны.
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с чего всё началось

В Минпромторге сообщили, что производители РФ готовы экспортировать 200 млн масок в месяц

Более 20 российских производителей хотят экспортировать медицинские маски, декларируемые объемы поставок составляют около 200 млн штук в месяц, сообщили ТАСС в Минпромторге РФ.
ТАССвчера в 20:02

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Российские компании готовы поставлять средства защиты от коронавируса за рубеж

Коммерсантъвчера в 22:04

Минпромторг сообщил о готовности поставлять за рубеж маски и антисептики

РБКвчера в 21:49

В Минпромторге сообщили, что производители РФ готовы экспортировать 200 млн масок в месяц

ТАССвчера в 20:02

Россия задумалась об экспорте антисептиков и дезинфекторов в Китай и США

Lenta.ruвчера в 20:51

Россия готова начать экспорт антисептиков, масок и дезинфекторов в США и Китай

Газета.Ruвчера в 20:27

В Минпромторге оценили ситуацию с возможными поставками масок за рубеж

RT на русскомвчера в 20:24

Российские компании могут отправлять на экспорт антисептики и дезинфицирующие средства

Эхо Москвывчера в 21:07
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Шоу-бизнес

Домогаров объяснил свой пост в поддержку Ефремова

REGNUM 01:28
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Армия и оружие

Украина провела боевые испытания «угрожающей» Крымскому мосту ракеты

Украинская крылатая противокорабельная ракета Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун" впервые прошла летные испытания со штатной боевой частью.
РИА Новости вчера в 17:55
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Общество

Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни.
ТАСС вчера в 18:32
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Происшествия

Медведь загрыз пенсионерку на глазах у сахалинских дачников

Газета.Ru вчера в 23:31
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Энергетика

Лукашенко заявил об альтернативе российскому газу

Вести.Ru 16 июня в 07:34
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Политика

США ввели санкции против Асада и его жены

США ввели санкции против режима президента Сирии Башара Асада в рамках «Закона Цезаря», сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.
Коммерсантъ 17 июня в 09:16
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Авто

Стартовали продажи китайской копии «Гелендвагена»

В Китае концерн BAIC начал продажи обновлённого внедорожника Beijing BJ80, который является недорогим аналогом «Гелендвагена».
Тарантас Ньюс вчера в 06:17
Общество

В Краснодарском крае с 21 июня отменяется карантин

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о том, что в регионе с 21 июня отменяется режим карантина и вводится режим повышенной готовности, который предусматривает возможность сохранения некоторых ограничительных мероприятий.
Коммерсантъ вчера в 06:40
497
Общество

Дуров прокомментировал разблокировку Telegram в России

Спасибо всем российским пользователям, которые продолжали пользоваться Telegram в течение последних двух лет.
ТАСС вчера в 16:52
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Общество

В США умер сын Никиты Хрущева Сергей

В США умер 85-летний Сергей Хрущев -- сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.
Коммерсантъ вчера в 18:04
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Происшествия

В Чите автомобиль со взрослыми и детьми скатился в озеро

Машина с двумя детьми и взрослыми в салоне скатилась в озеро Кенон в Чите, один мужчина погиб, сообщает СУСК региона.
РИА Новости 00:09
3
Политика

Путин написал статью для National Interest о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин написал статью для американского журнала National Interest, посвященную 75-летию Победы во Второй мировой войне.
Коммерсантъ вчера в 14:06
2,5K
Кино

В Сети появился тизер сериала «Проклятая» от Netflix

Стриминговый сервис Netflix выложил тизер сериала Проклятая — нового переосмысления истории короля Артура.
NewInform вчера в 10:52
1
Общество

Попова оценила динамику снижения числа заболевших COVID-19 в регионах

Больше 10 регионов РФ пока не показывают серьезного снижения по числу выявленных заболевших COVID-19, которых выявляют за сутки, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 17 июня в 14:29
21
Общество

Страховщики начали отказывать крупным клиентам в защите рисков от вспышек заболеваний

Страховщики, работающие с крупными корпорациями, исключают из договоров с корпоративными клиентами покрытие рисков, связанных со вспышками заболеваний или пандемий.
Коммерсантъ вчера в 21:45
1
Экономика

В России могут ввести налог для богатых

В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости 17 июня в 13:44
5,1K
Экономика

Пенсионеры получат новую прибавку к пенсии с 1 августа

Кто может претендовать на новые прибавки к пенсии: работающие пенсионеры, выплачивающие в 2019 году страховые взносы; получатели накопительных пенсий; участники программы софинансирования пенсионных накоплений.
ToDay News Ufa вчера в 13:37
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Энергетика

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 17 июня в 19:01
4K
Здоровье

В Минздраве Украины призвали носить маски

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко призвал носить маски и не забывать о дистанции, чтобы избежать возвращения к жесткому карантину.
РИА Новости вчера в 02:44
1
Политика

Посольство России призвало не пугать американцев «российской угрозой»

Посольство России призвало американских законодателей проявлять сдержанность в оценках и не пугать граждан США «российской угрозой».
RT на русском 00:21
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Общество

Адвокат уточнил позицию семьи Захаровых по компенсации от Ефремова

РБК вчера в 11:34
1,2K
Политика

МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева

Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 06:19
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Энергетика

Стоимость нефти марки Brent превысила 42 доллара за баррель

По данным торгов лондонской биржи ICE, по состоянию на 6:00 по московскому времени цена августовского фьючерса на нефть Brent достигла 42,05 доллара за баррель.
Inc-news.ru вчера в 23:52
Футбол

Волгоградский «Ротор» получил лицензию для участия в РПЛ

Футбольный клуб Волгограда «Ротор» прошел лицензирование и сможет выступать в Тинькофф РПЛ в следующем сезоне.
Блокнот Волгоград вчера в 16:06
Общество

Обнародован геном найденного на рынке в Пекине коронавируса

"Вечером 18 июня центр через Центр по контролю и профилактике заболеваний КНР через "Государственную систему научно-технических ресурсов по новому типу коронавирус" официально опубликовал данные об эпидемиологической ситуации на рынке "Синьфади" и геноме вируса", - говорится в опубликованном сообщении на сайте центра.
РИА Новости вчера в 21:45
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Политика

Владимир Путин сообщил о звонках своих внуков в Кремль

Президент РФ сообщил о звонках собственных внуков в Кремль. Родственники без проблем связываются с Владимиров Путиным в рабочее время.
Актуальные Новости вчера в 10:02
1,9K
Армия и оружие

ВВС Индии хотят приобрести у России 33 истребителя

Военное дело 01:07
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Авто

Tesla выпустила электрокар с рекордным запасом хода

Добиться увеличения запаса хода специалисты компании смогли благодаря изменению алгоритмов работы рекуперативного торможения и использованию более лёгких материалов, впервые применённых на Model 3 и Model Y. Кроме того, были установлены специальные колёса с уменьшенным на 2% сопротивлением качению.
Somanyhorses 16 июня в 10:52
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Общество

Участник «Уральских пельменей» объяснил приезд в захваченный монастырь

РБК вчера в 09:13
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Общество

Работодателей предлагают обязать поощрять сотрудников

Работодателей предлагают обязать морально и материально стимулировать сотрудников.
Известия вчера в 19:25
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Как работают Яндекс.Новости?
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