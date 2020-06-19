Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Минпромторге оценили ситуацию с возможными поставками масок за рубеж

В министерстве подчеркнули, что компании уже получают запросы на поставку. Ранее Министерство промышленности и торговли России предложило запретить до конца 2021 года закупки медицинских масок за рубежом для государственных и муниципальных нужд, а также для обороны и безопасности страны.
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с чего всё началось

В Минпромторге сообщили, что производители РФ готовы экспортировать 200 млн масок в месяц

Компании уже получают запросы на поставку, добавили в Минпромторге. В ведомстве также сообщили, что российские компании могут начать экспорт антисептиков и дезинфицирующих средств в США, Китай, Великобританию и ряд других стран.
ТАСС20:02

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Российские компании могут отправлять на экспорт антисептики и дезинфицирующие средства

Эхо Москвы21:07

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News.ru21:03

В Минпромторге сообщили, что производители РФ готовы экспортировать 200 млн масок в месяц

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Россия готова начать экспорт антисептиков, масок и дезинфекторов в США и Китай

Газета.Ru20:27

В Минпромторге оценили ситуацию с возможными поставками масок за рубеж

RT на русском20:24

Россия задумалась об экспорте антисептиков и дезинфекторов в Китай и США

Lenta.ru20:51
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Газета.Ru 16 июня в 23:45
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Космос

В атмосфере Марса впервые замечено странное зеленое свечение

Астрономы из Льежского университета в Бельгии обнаружили в атмосфере Марса зеленое свечение с помощью аппарата TGO, запущенного в рамках российско-европейской миссии ExoMars.
Газета.Ru 16 июня в 06:02
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Экономика

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В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
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Происшествия

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Новую прибавку к пенсии получат три категории россиян с 1 августа

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Путин назвал темы предстоящей встречи лидеров ядерной пятерки

"Наша способность работать совместно и согласованно как настоящие партнеры покажет, насколько будут серьезны последствия пандемии и как быстро мировая экономика может выйти из рецессии", - написал Путин.
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Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова

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Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Наташа Королева заявила, что потеряла бизнес из-за коронавируса

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