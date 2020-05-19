Экономика

Online47.ruOnline47.ruВ Минпромторге пообещали, что цены на маски будут снижаться

Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов пообещал, что в ближайшее время цены на медицинские маски снизятся. Об этом политик рассказал в эфире телеканала "Россия-24".
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В Минпромторге заявили о снижении цен на маски

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В Минпромторге заявили, что стоимость масок в России продолжит постепенно снижаться

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Минпромторг пообещал снижение цен на маски

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В Минпромторге пообещали постепенное снижение стоимости защитных масок

Известиявчера в 14:22
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Собянин предупредил о высокой смертности из-за коронавируса в мае

Смертность среди заразившихся коронавирусом в мае ожидается выше, чем в апреле.
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Теперь официально: ремейк игры Mafia выйдет 28 августа

Релиз ремейка состоится 28 августа 2020 года на PC, PS4 и Xbox One.
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«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
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Общество

Тульские власти наказали медсестру за прозрачный защитный костюм

К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник.
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Происшествия

В Балакове годовалая девочка захлебнулась в ванной

По предварительным данным, ребенок захлебнулся во время купания.
КП - Саратов 05:42
Здоровье

9 новых случаев коронавируса выявлено в Амурской области

Мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на новую коронавирусную инфекцию проводятся в отношении 795 человек, бывших в контакте с заболевшими.
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Происшествия

В Оренбургской области главу района задержали при получении взятки

Сотрудники полиции совместно с силовиками из управления ФСБ по Оренбургской области задержали главу муниципального района при получении взятки в размере 200 тысяч рублей у предпринимателя за покровительство, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.
РИА Новости 05:30
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Общество

Сильный циклон с мокрым снегом накроет Москву в четверг

Газета.Ru 06:19
Общество

В Сингапуре суд впервые вынес смертный приговор по Zoom

Верховный суд Сингапура впервые вынес смертный приговор во время видеоконференции в сервисе Zoom, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 05:37
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Происшествия

В Великом Новгороде водитель внедорожника раздавил семью уток

Газета.Ru 05:13
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ЦСКА продлил контракт с Гончаренко

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Голикова сообщила о разработке в России 47 вакцин от коронавируса

Заместитель председателя российского правительства Татьяна Голикова рассказала, что в стране ведется разработка 47 вакцин от коронавируса нового типа.
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Политика

Зеленский призвал проверить сведения о влиянии Байдена на Порошенко

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по случаю года с инаугурации призвал проверить сведения о влиянии бывшего вице-президента США Джо Байдена на экс-президента Украины Петра Порошенко.
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Житель Сахалина оштрафован на 300 тысяч рублей за фейк о коронавирусе

Южно-Сахалинский городской суд назначил жителю Сахалина штраф в размере 300 000 рублей за фейковую информацию о коронавирусе.
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Синхронистка Шишкина рассказала, как выступала без купальника

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала, как в детстве вынуждена была выступать без купальника.
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В Ракитянском районе Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом 23 клиента, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.
Газета.Ru вчера в 14:14
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Экономика

«Роснефть» обратилась в суд из-за материала РБК о бывших активах компании в Венесуэле

"Роснефть" обратилась в суд за защитой деловой репутации в связи с публикацией на сайте РБК материала о сделке по прекращению деятельности компании в Венесуэле, говорится в заявлении "Роснефти".
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Происшествия

Под Калининградом суд впервые вынес приговор «черному янтарщику»

В Калининградской области судом рассмотрено первое уголовное дело по факту самовольной добычи янтаря.
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В Оренбуржье за сутки коронавирусом заболели 22 человека

В Оренбургской области за прошедшие сутки отметилось значительное снижение выявленных случаев коронавируса. диагноз был поставлен 22 оренбуржцам.
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Энергетика

Польская PGNiG собирается наладить отношения с «Газпромом»

Руководитель польской энергетической компании PGNiG Ежи Квечиньский выступает за восстановление сотрудничества с российским «Газпромом».
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Общество

В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок

На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости вчера в 09:20
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Общество

Венесуэла через суд требует от Банка Англии вернуть ей золото

Центральный банк Венесуэлы подал иск в лондонский суд с целью добиться от Банка Англии продажи хранящейся у него части золотых резервов Венесуэлы на сумму около $1 млрд.
Коммерсантъ 06:01
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Политика

Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу

Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский.
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Зеленский рассказал о важности прямых переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что ему необходимо вести прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
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Политика

Посольство России в США потребовало опровержения от Bloomberg

Посольство России в США потребовало от агентства Bloomberg опровержения публикации под заголовком «Как путинская Россия испортила пандемию».
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Рекордное число пациентов с коронавирусом умерло за сутки в России

За минувшие сутки в России скончались 135 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
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Политика

Украинский телеведущий оскорбил русскоязычных соотечественников

Львовский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов считает, что русскоговорящие граждане Украины - "одноклеточные".
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Производитель аппаратов ИВЛ заявил о дискредитации после пожаров

После пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, возникших, как считается, из-за возгорания аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), против производителя приборов, концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех»), развернулась дискредитационная кампания.
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Общество

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
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Названа дата открытия Турции для российских туристов

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