Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов пообещал, что в ближайшее время цены на медицинские маски снизятся. Об этом политик рассказал в эфире телеканала "Россия-24".

В Минпромторге пообещали, что цены на маски будут снижаться

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