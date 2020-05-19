Экономика
ПрофильВ Минпромторге пообещали снижение цен на медицинские маски
В России стоимость медицинских масок продолжит постепенно снижаться. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
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Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 10:19, Ашберн
Общество
Собянин предупредил о значительном росте смертности от коронавируса
Уровень смертности среди пациентов с коронавирусом в мае ожидается выше, чем в апреле, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 07:26
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
РИА Новости 07:33
Игры
В Epic Games Store раздали игр на 2140 долларов
Cyber.sports.ru 18 мая в 07:10
Кино
Холли Берри сыграет в новом фильме-катастрофе Роланда Эммериха
Холли Берри («Джон Уик 3») сыграет одну из главных ролей в новом фильме-катастрофе Роланда Эммериха («Годзилла») под названием Moonfall.
Игромания.ру 09:42
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 08:21
Армия и оружие
В России создадут Военно-инженерную академию
Новая Военно-инженерная академия станет главным учебным заведением по подготовке военных специалистов данного профиля для Вооруженных сил, сообщил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Интерфакс 09:06
Шоу-бизнес
Муж Гагариной поделился «личным» стихотворением собственного сочинения
Поклонники обсуждают последние посты фотографа на фоне слухов о разводе Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" мужа Полины Гагариной, фотографа Дмитрия Исхакова, появился необычный пост.
WomanHit.ru 04:17
Политика
Гордон объяснил интервью с Поклонской и Стрелковым заданием спецслужб
В видеообращении на своем YouTube-канале украинский журналист Дмитрий Гордон признался, что взял интервью у депутата Госдумы Натальи Поклонской и бывшего министра обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Гиркина (Стрелкова) по заданию спецслужб Украины, передает РБК.
Инфорос вчера в 04:37
Политика
Игорь Кобзев решил участвовать в выборах губернатора Иркутской области
Решение о своем участии в губернаторских выборах озвучил на заседании санитарно-эпидемиологической комиссии врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, 20 мая сообщает пресс-служба правительства региона.
ИА Красная Весна 09:53
Общество
20 мая начали принимать заявления на ежемесячную выплату детям 3-7 лет
Право на денежную поддержку имеют семьи, в которых доход на каждого члена семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в Ярославской области за II квартал 2019 года — 10573 рублей.
Рыбинский дневник 06:59
Общество
Сергея Удальцова задержали за нарушение самоизоляции
Московский Комсомолец 07:47
Общество
В Гидрометцентре составили предварительный прогноз на июнь
Москва, 19 мая 2020, 09:07 — REGNUM Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, во многих российских регионах погода ожидается в пределах климатической нормы.
REGNUM вчера в 02:07
Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК 08:27
Общество
Суд в США разрешил разрезать «Титаник» и достать телеграф Маркони
Суд в США разрешил компании по подъёму затонувших судов разрезать обломки «Титаника», который покоится на дне Атлантического океана, и достать на поверхность телеграф Маркони.
RT на русском 08:32
Фигурное катание
Рудковская назвала Тутберидзе современной Тарасовой
Продюсер и блогер Яна Рудковская сравнила наставницу фигуристов Этери Тутберидзе с заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой.
Экономика сегодня 08:23
Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
Общество
В Туле медсестру наказали за работу в купальнике
Медсестра Тульской областной клинической больницы, работающая в инфекционном госпитале с больными COVID-19, надела купальник под спецкостюм.
Российская газета 03:24
Общество
Увеличенную копию пирамиды Хеопса обнаружили на Урале
Туристы обнаружили напоминающую египетскую пирамиду Хеопса гору на Приполярном Урале. Об это сообщает портал «Екатеринбург онлайн».
ФАН вчера в 11:15
Происшествия
В Бурятии пациенты обсерватора напали на медсестер
Недовольные условиями размещения в обсерваторе в Бурятии пациенты напали на персонал и гоняли медсестер по лесу, заявили в детской республиканской клинической больнице (ДРКБ), которая в условиях коронавируса работает как обсерватор.
РИА Новости 09:50
Происшествия
После обрушения дома в Энгельсе завели уголовное дело
Следователи возбудили уголовное дело после обрушения двух лестничных маршей в жилом четырехэтажном доме в городе Энгельсе Саратовской области, в результате чего пострадала женщина.
Вести.Ru 09:41
Экономика
Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет
Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года.
REGNUM вчера в 12:52
Происшествия
В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8
Газета.Ru вчера в 17:24
Авто
Отмена пошлин вызвала падение цен на электромобили в России
Беспошлинный ввоз электромобилей, введенный в России и других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 мая 2020 года, привел к снижению цен на них.
Автоновости дня 18 мая в 10:30
Игры
Сцену из Half-Life: Alyx воссоздали в редакторе карт Far Cry 5
CyberSport.ru 09:56
Энергетика
Российский газ в Турции перестал быть востребованным
Как отмечается, снижение интереса к российскому газу со стороны Турции объясняется резким увеличением поставок сжиженного природного газа (СПГ).
Газета.Ru 06:29
Культура
Татьяна Тарасова считает фильм «Лед» «глупостью и бездарностью»
Заслуженный тренер и мастер спорта СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оказалась в числе тех немногих, кому совершенно не понравился фильм «Лед».
Городовой 03:22
Шоу-бизнес
Павел Прилучный задолжал коммунальщикам и проиграл суд
Экспресс газета 04:45
Общество
Свердловский губернатор пригрозил лишить «Красное и белое» лицензии
Екатеринбург, 20 мая 2020, 17:03 — REGNUM Сеть алкомаркетов «Красное и белое» может быть лишена лицензии.
REGNUM 10:03