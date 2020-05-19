Общество
ПрофильВ Минпромторге пообещали снижение цен на медицинские маски
В России стоимость медицинских масок продолжит постепенно снижаться. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
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Здоровье
На похоронах в Адыгее коронавирусом заразились более 150 человек
После проведения массовых похорон в Красногвардейском районе Адыгеи было зарегистрирован 151 случай заражения коронавирусом, заявил республиканского Роспотребнадзора Сергей Завгородний 19 мая на заседании оперштаба.
ИА Красная Весна 04:24
Политика
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС
"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
Газета.Ru вчера в 12:35
Политика
Путин: Россия полностью обеспечивает себя продуктами питания
"Россия в полном объеме обеспечивает себя основными продуктами питания, последовательно осваивает глобальные рынки, входит в число ведущих экспортеров по ряду позиций", - констатировал глава государства.
Российская газета 08:00
Общество
В Петербурге выбрали новых почетных граждан
Новые обладатели звания «Почетный гражданин Санкт-Петербурга» были определены на заседании Законодательного собрания города в среду, 20 мая.
Peterburg2.ru 08:29
Авто
В РФ началось производство нового кроссовера Kia XCeed
Сведения о стоимости и комплектациях локализованного KIA XCeed для РФ обнародуют ближе к началу продаж.
CarsWeek.ru 05:46
Шоу-бизнес
Тодоренко отдала награду «Женщина года» лишившейся кистей рук Грачевой
Телеведущая Регина Тодоренко отправила свою награду "Женщина года" Маргарите Грачевой, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук.
Газета.Ru вчера в 18:38
Хоккей
Владислав Третьяк: Канадцы думали, что будет легкая прогулка
20 мая, в 12:00 (мск), на нашем YT-канале состоится премьера интервью с советским вратарем и президентом Федерации хоккея России Владиславом Третьяком.
Русская Планета 03:00
Шоу-бизнес
Новое шоу Собчак назвали провалом
Lenta.ru 06:01
Общество
Онищенко призвал открыть магазины и кафе в России
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал начать возобновление работы непродовольственных магазинов и кафе в регионах России.
Lenta.ru 08:44
Политика
Зеленский прокомментировал возбуждение дел против Порошенко
В начале апреля в генпрокуратуре Украины сообщали о возбуждении не менее 10 уголовных дел против Порошенко.
Известия 05:07
Политика
Зеленский: Россия не хочет обсуждать вопрос Крыма
Киев, 20 мая 2020, 14:46 — REGNUM Россия не желает обсуждать вопрос «возврата» Крыма, заявил 20 мая президент Украины Владимир Зеленский в ходе итоговой пресс-конференции по случаю первой годовщины президентства.
REGNUM 07:46
Общество
Испания и Италия планируют возобновить иностранный туризм с июня
Туриндустрию власти обеих Испании и Италии начнут перезагружать уже со следующего месяца, в итоге предполагается, что туристы смогут вернуться в Испанию уже с конца июня, а в Италию даже раньше - примерно через 2 недели.
Турпром 04:44
Общество
Собянин предупредил о значительном росте смертности от коронавируса
Уровень смертности среди пациентов с коронавирусом в мае ожидается выше, чем в апреле, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 07:26
Общество
Собянин оценил возможность скорого открытия парикмахерских в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в программе на телеканале «Россия 1» 19 мая оценил возможность скорого открытия парикмахерских и салонов красоты в столице.
Известия вчера в 17:49
Общество
Медсестра в Тульской области получила взыскание за прозрачный костюм
«По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы Минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — цитируют ведомство «Тульские новости».
RT на русском вчера в 19:34
Политика
Аббас попросил Путина о конференции по ближневосточному урегулированию
Президент Палестины Махмуд Аббас направил российскому лидеру Владимиру Путину письмо с просьбой организовать в Москве конференцию по урегулированию палестино-израильского конфликта.
Известия 08:12
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Авто
Nissan представил новый GT-R50 от Italdesign
Напомним, что первая версия GT-R50 by Italdesign появилась ещё в июне 2018 года на Фестивале скорости в британском Гудвуде в честь 50-летнего юбилея оригинальной модели Nissan GT-R, но тогда это был только прототип.
Somanyhorses 06:50
Политика
На Украине потребовали от НАТО 200 миллиардов долларов
Сенченко объяснил требование тем, что в случае включения Украины в клуб ядерных держав страны НАТО были бы вынуждены нести значительно большие расходы из-за обеспечения безопасности в мире.
Lenta.ru 06:32
Экономика
Правительство оставило Сечина во главе «Роснефти» еще на пять лет
Правительство РФ утвердило директивы о назначении Игоря Сечина главным исполнительным директором "Роснефти" еще на 5 лет.
Интерфакс 06:57
Происшествия
В Ульяновской области рассказали об умершей пациентке с коронавирусом
Коронавирус подтвердился у 60-летней женщины, умершей в Ульяновской области, она страдала хроническими заболеваниями, сообщила пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 08:00
Фигурное катание
Тарасова объяснила, почему отец называл ее антисоветчицей
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в программе «Рожденные в СССР» на телеканале «Ностальгия» рассказала о поездках за границу в советское время.
Sport24.ru 08:36
Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали сроки болезни коронавирусной инфекцией
Сроки лечения коронавируса составляют от 2 до 5 недель в зависимости от степени тяжести заболевания.
Первый областной 07:40
Авто
Почему у некоторых автомобилей лючок бензобака расположен с левой стороны
В России все АЗС — двухсторонние, потому что и расположение лючка бензобака бывает разным: у одних автомобилей он левый, у других — правый.
74.ru 07:32
Экономика
Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ
Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Интерфакс 18 мая в 19:02
Происшествия
Житель Сахалина оштрафован на 300 тысяч рублей за фейк о коронавирусе
Южно-Сахалинский городской суд назначил жителю Сахалина штраф в размере 300 000 рублей за фейковую информацию о коронавирусе.
RT на русском 05:05
Наука
В Южной Африке обнаружен «затерянный древний мир»
Археологи нашли в ЮАР равнину Палео-Агульяс, которая сейчас затоплена морем, а тысячи лет назад она была «безопасной гаванью» для древних людей.
TV BRICS вчера в 11:14
Армия и оружие
ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность
Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02