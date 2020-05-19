В России стоимость медицинских масок продолжит постепенно снижаться. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

В Минпромторге пообещали снижение цен на медицинские маски

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