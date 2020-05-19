Экономика

ПрофильПрофильВ Минпромторге пообещали снижение цен на медицинские маски

В России стоимость медицинских масок продолжит постепенно снижаться. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
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В Минпромторге заявили о снижении цен на маски

РБКвчера в 17:29

Минпромторг: медмаски дешевеют на росте их производства

Вести.Ruвчера в 15:00

Минпромторг пообещал снижение цен на маски

Коммерсантъвчера в 16:12

Минпромторг дал прогноз по ценам на маски в России

Интерфаксвчера в 16:38

В Минпромторге спрогнозировали падение цен на защитные маски

Московский Комсомолецвчера в 14:45

В Минпромторге заявили, что стоимость масок в России продолжит постепенно снижаться

ТАССвчера в 14:27

В Минпромторге пообещали постепенное снижение стоимости защитных масок

Известиявчера в 14:22
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Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 10:57, Ашберн
Общество

Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм

Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого она надела только прозрачный защитный костюм.
Известия вчера в 23:12
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Энергетика

Цены на газ в России оказались выше европейских

Падение цен на газ в Европе привело к тому, что его стоимость в России стала выше, чем для европейских потребителей.
Lenta.ru 10:26
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Экономика

Власти разрешат ВЭБу вложить 100 млрд руб. в «вечные» облигации РЖД

Госкорпорация ВЭБ.РФ может вложить до 100 млрд руб. в «вечные» облигации РЖД, следует из пояснительной записки к проекту постановления правительства, опубликованной Минфином на портале проектов нормативно-правовых актов.
РБК 10:39
Общество

Венесуэла подала в суд на Банк Англии, чтобы вернуть свое золото

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в ноябре прошлого года Банк Англии уже отказался возвращать золотой запас Венесуэлы - 15 тонн золота Боливарианской республики на сумму около 550 миллионов долларов - в рамках «борьбы с отмыванием денег».
Комсомольская правда вчера в 23:07
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Общество

Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию

Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
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Экономика

Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет

Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года.
REGNUM вчера в 12:52
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Армия и оружие

ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность

Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
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Общество

«В зоне риска не был»: от ковида внезапно скончался 52-летний сын Светланы Моргуновой

От коронавирусной инфекции скончался сын легендарного советского диктора Светланы Моргуновой Максим Моргунов.
Вести.Ru 08:28
Армия и оружие

Противолодочный вариант Бе-200 представят на День ВМФ

Самолет-амфибия Бе-200 "Альтаир" в противолодочном варианте будет представлен на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.
Газета.Ru 10:28
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Экономика

Правительство оставило Сечина во главе «Роснефти» еще на пять лет

Правительство РФ утвердило директивы о назначении Игоря Сечина главным исполнительным директором "Роснефти" еще на 5 лет.
Интерфакс 06:57
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Общество

Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение

Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости 07:33
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Происшествия

В Днепропетровской области рухнул мост вместе с фурой

В Днепропетровской области Украины рухнул мост, сообщает "Интерфакс Украина". Инцидент произошел в Никопольском районе.
Газета.Ru 06:31
2
Общество

Начинается прием заявлений на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет

Приём заявлений на выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет включительно начнётся с 20 мая.
Призыв (г. Владимир) вчера в 06:00
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Энергетика

Цена нефти Brent превысила $36 за баррель

Отметку в $36 за баррель цена Brent последний раз превышала 9 апреля. Нефть марки WTI тоже подорожала - на 4,3% до $33,33 за баррель.
Газета.Ru 10:10
Общество

Москвичи могут обжаловать штрафы за нарушение самоизоляции онлайн

Жители Москвы могут обжаловать штрафы за нарушение режима самоизоляции онлайн, сообщается в telegram-канале оперативного штаба со ссылкой на начальника Главконтроля Евгения Данчикова.
РИА Новости 08:24
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Общество

В Гидрометцентре составили предварительный прогноз на июнь

Москва, 19 мая 2020, 09:07 — REGNUM Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, во многих российских регионах погода ожидается в пределах климатической нормы.
REGNUM вчера в 02:07
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Происшествия

Прокурор 25 мая попросит о наказании для обвиняемого в шпионаже Уилана

Мосгорсуд проведет 25 мая прения сторон по делу гражданина США Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже против России.
Известия 10:05
Политика

Путин поддержал выдвижение президента Татарстана на новый срок

Lenta.ru 10:28
Происшествия

В США разбился истребитель пятого поколения F-35

Истребитель F-35 ВВС США с авиабазы Эглин во Флориде потерпел крушение во время тренировочного полета.
Российская газета 02:53
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Армия и оружие

Стрелков взял на себя моральную ответственность за гибель пассажиров рейса MH17

Комментируя историю со сбитым самолетом, господин Гиркин заметил: «Поскольку я командовал ополченцами и непосредственно участвовал в том конфликте, я чувствую моральную ответственность за эти смерти».
Коммерсантъ 10:14
Футбол

«Локомотив» ведет переговоры по переходу вице-чемпиона мира

ФК «Локомотив» начал вести переговоры по переходу хавбека сборной Хорватии Милана Баделя, информирует «Чeмпионат».
ProstoProSport вчера в 03:09
Общество

Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
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Общество

Туристы обнаружили на Урале огромную копию пирамиды Хеопса

Туристы из клуба экспедиций «Дикий Север» обнаружили пирамиду на территории Народо-Итьинского кряжа в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, сообщает «Екатериннбург онлайн» со ссылкой на руководителя клуба Евгения Свитова.
Rambler News Service вчера в 11:27
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Общество

У Мосгорсуда требуют полной блокировки YouTube в России

5 июня Мосгорсуд рассмотрит иск против Google (владеет видеохостингом YouTube), поданный компанией Ontarget, разработчиком онлайн-тестов для подбора персонала.
Вести.Ru 01:20
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Общество

Депутат Демченко опроверг невыплаты медикам в Абинском районе Кубани

Ранее депутат Госдумы от Краснодарского края Наталья Костенко объяснила проблемы с доплатами медикам за работу с больными COVID-19 «системной ошибкой» и пообещала разобраться в ситуации.
Политика Сегодня 18 мая в 13:40
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Происшествия

Осужденный за убийство экс-депутат Госдумы подал ходатайство об УДО

Известия 07:16
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Происшествия

Обвиняемого в смертельном ДТП на Суворовском не стали арестовывать

Следствие просило арестовать водителя, обвиняемого в смертельной аварии на Суворовском проспекте, но суд отказался.
Gazeta.SPb 10:13
Авто

«КамАЗ» начал продажи тягачей нового поколения

«КамАЗ» начал продажи магистрального тягача «КамАЗ-54901» – первой модели нового семейства грузовиков с кабинами К5.
Автоновости дня 10:00
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Шоу-бизнес

Эмин Агаларов прокомментировал развод с Гавриловой

Три дня назад Эмин сообщил о своем расставании с Аленой Гавриловой. Певец поблагодарил бывшую супругу за два года, проведенных вместе.
RuNews24.ru 18 мая в 15:48
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Экономика

Киносеть «Каро» снизит цены на билеты для привлечения зрителей

Цены разнятся в зависимости от времени сеанса, формата кинозала (2D или 3D) и т.д. За весь 2019 год кинотеатры продали около 219,4 млн билетов на общую сумму 55,5 млрд руб.
РБК 10:29
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Российский государственный и политический деятель.
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