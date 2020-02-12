Общество

РосбалтРосбалтВ Минпромторге рассказали, хватит ли у России запасов текстиля и обуви

Заместитель главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов заверяет, что запасы легкой промышленности РФ позволят контролировать ситуацию, возникшую из-за коронавируса в Китае, до начала марта. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия-24».
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Минпромторг: запасов легкой промышленности РФ хватит минимум до начала марта

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В Минпромторге рассказали о запасах китайских товаров

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В Минпромторге заявили о готовности заменить китайских поставщиков из-за коронавируса

Известиявчера в 17:59

Запасов легкой промышленности РФ хватит до начала марта – Евтухов

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РЕН ТВвчера в 18:20

Легкой промышленности РФ хватит запасов до начала марта

Ридусвчера в 16:33

Минпромторг заявил о готовности отказаться от китайских поставщиков из-за коронавируса

Life.ruвчера в 19:03
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Законопроект о снижении на пять лет возраста для получения пенсии в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) может быть принят во втором чтении Госдумой РФ.
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Канадские ученые открыли новый вид тираннозавра, жившего около 80 млн лет назад.
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Назван состав сборной России на смешанную эстафету на ЧМ по биатлону

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Сегодня судебные приставы прибыли на Среднеуральскую птицефабрику, чтобы обсудить закрытие предприятия.
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Новым президентом КХЛ станет Алексей Морозов.
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Опубликованы новые рендеры Huawei P40 Pro

В Сети появились новые рендеры смартфона Huawei P40 Pro, пишет iXBT.Судя по опубликованным снимкам, аппарат получит сдвоенную фронтальную камеру, а также основную камеру с пятью датчиками изображения.
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