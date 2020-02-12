Заместитель главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов заверяет, что запасы легкой промышленности РФ позволят контролировать ситуацию, возникшую из-за коронавируса в Китае, до начала марта. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия-24».

В Минпромторге рассказали, хватит ли у России запасов текстиля и обуви

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