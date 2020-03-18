Коронавирус
Красная веснаВ Минпромторге рассказали, когда закончится ажиотаж в магазинах
Ажиотаж в столичных продовольственных магазинах на днях завершится, заявил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов 18 марта в эфире телеканала «Россия 24».
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Минпромторг ожидает снижения повышенного спроса на продукты в Москве в течение недели
Будущее России. Национальные проекты09:02
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Политика
Минобороны назвало фальшивкой «приказ» о комендантском часе в Москве
В соцсетях распространяется фальшивое изображение приказа Минобороны о введении в Москве комендантского часа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу военного ведомства.
Экономика
Индекс Dow Jones упал более чем на 10%
Основные фондовые индексы США увеличили падение до 8-10%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Кино
Disney перенесла премьеру «Черной вдовы» из-за коронавируса
Экономика
До 25 миллионов человек могут лишиться работы из-за коронавируса
Порядка 25 миллионов человек по всему миру могут лишиться работы из-за пандемии коронавируса.
Общество
Суды приостановят рассмотрение большинства дел из-за коронавируса
Российские суды из-за коронавируса приостанавливают рассмотрение дел за исключением безотлагательных.
Политика
Путин отменил экзамен по русскому для украинцев и белорусов
Президент Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым отменяется собеседование на знание русского языка для граждан Белоруссии и Украины, претендующих на вступление в гражданство РФ.
Музыка
Евровидение-2020 официально отменили
Главный европейский музыкальный конкурс, Евровидение 2020 официально отменен Европейским вещательным союзом (EBU) из-за коронавируса.
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило курс
Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое способно достроить газопровод «Северный поток-2», в очередной раз изменило курс.
Происшествия
Житель Первоуральска в суде убил женщину и ранил пристава
Мужчина, который пришел на разбирательство в судебный участок Первоуральского городского суда, убил потерпевшую по делу в его отношении и ранил судебного пристава.
Технологии
В Петербурге началась разработка вакцины от коронавируса
Компания «Биокад» из Санкт-Петербурга начала работу над новой вакциной против коронавирусной инфекции, передает пресс-служба компании.
Финансы
Курс доллара превысил 78 рублей
Курс евро растет на 3,45%, до 85,76 рубля. На старте торгов доллар превысил отметку в 79 рублей, обновив максимумы с февраля 2016 года.
Происшествия
В Петербурге и Ленобласти спасли двух детенышей балтийской нерпы
Двух детенышей балтийской нерпы спасли и доставили в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщила ТАСС в среду официальный представитель Фонда друзей балтийской нерпы.
Энергетика
Эксперт оценил падение цены на нефть Brent ниже $25 за баррель
Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал RT падение цены на нефть марки Brent ниже $25 за баррель впервые с мая 2003 года.
Здоровье
Найдено лечение наиболее тяжелобольных пациентов с коронавирусом
Космос
Россия запустит космический аппарат на Луну 1 октября 2021 года
Энергетика
В ФАС прокомментировали рост цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Политика
Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским
Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
Политика
Эрдоган заявил о неготовности Запада к эпидемии коронавируса
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неготовности западных стран к эпидемии коронавируса в ходе пресс-конференции в Анкаре, передает РИА Новости.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерло рекордное число людей
Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 475.
Политика
Путин призвал не верить фейкам о коронавирусе
Президент России Владимир Путин призвал граждан не доверять фейковой информации о коронавирусе в стране.
Наука
Ученые ответили на вопрос о происхождении нового коронавируса
Авторы новой работы использовали результаты секвенирования, чтобы ответить на вопрос, действительно ли вирус возник естественным путем или его можно было искусственно создать в лаборатории.
Общество
Путин рассказал о доходах граждан России
Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
Общество
Глава Минздрава Нидерландов упал в обморок, обсуждая коронавирус
Министр здравоохранения Нидерландов Бруно Брюинс упал в обморок в парламенте во время обсуждения ситуации с коронавирусом.
Здоровье
Названо эффективное лекарство от коронавируса
Власти Китая назвали эффективное лекарство от коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-19.
Культура
Первый канал прекратил съемки шоу «Dance Революция» из-за коронавируса
Съемки шоу «Dance Революция» временно прекращены. Первый канал отложил съемки из-за технических сложностей.
Футбол
Сергей Прядкин: «Ясно одно: национальные чемпионаты нужно доиграть»
Президент РПЛ Сергей Прядкин в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24» рассказал о том, как принималось решение о приостановке Тинькофф — чемпионата России из-за угрозы распространения коронавируса.
Футбол
Чемпионат Европы по футболу 2020 года перенесен из-за коронавируса
Чемпионат Европы по футболу, который должен был состояться летом 2020 года, перенесен на 2021-й (с 11 июня по 11 июля).