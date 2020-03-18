Коронавирус

Красная веснаКрасная веснаВ Минпромторге рассказали, когда закончится ажиотаж в магазинах

Ажиотаж в столичных продовольственных магазинах на днях завершится, заявил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов 18 марта в эфире телеканала «Россия 24».
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 18:24, Ашберн
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Порядка 25 миллионов человек по всему миру могут лишиться работы из-за пандемии коронавируса.
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В Петербурге началась разработка вакцины от коронавируса

Компания «Биокад» из Санкт-Петербурга начала работу над новой вакциной против коронавирусной инфекции, передает пресс-служба компании.
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Курс евро растет на 3,45%, до 85,76 рубля. На старте торгов доллар превысил отметку в 79 рублей, обновив максимумы с февраля 2016 года.
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Двух детенышей балтийской нерпы спасли и доставили в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщила ТАСС в среду официальный представитель Фонда друзей балтийской нерпы.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неготовности западных стран к эпидемии коронавируса в ходе пресс-конференции в Анкаре, передает РИА Новости.
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Путин призвал не верить фейкам о коронавирусе

Президент России Владимир Путин призвал граждан не доверять фейковой информации о коронавирусе в стране.
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Ученые ответили на вопрос о происхождении нового коронавируса

Авторы новой работы использовали результаты секвенирования, чтобы ответить на вопрос, действительно ли вирус возник естественным путем или его можно было искусственно создать в лаборатории.
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Путин рассказал о доходах граждан России

Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
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Названо эффективное лекарство от коронавируса

Власти Китая назвали эффективное лекарство от коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-19.
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Первый канал прекратил съемки шоу «Dance Революция» из-за коронавируса

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Чемпионат Европы по футболу 2020 года перенесен из-за коронавируса

Чемпионат Европы по футболу, который должен был состояться летом 2020 года, перенесен на 2021-й (с 11 июня по 11 июля).
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