Средняя стоимость защитных масок в России снизилась с 55 до 18 рублей, Минпромторг ждет их дальнейшего снижения, рассказал в ходе заседания президиума координационного совета по коронавирусу глава министерства Денис Мантуров.

с чего всё началось

По словам министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова, цены на маски в России уже снизились с 55 рублей до 18 рублей за штуку. При этом он отметил, что Минпромторг ожидает и дальнейшего снижения.

В Минпромторге сообщили о снижении цен на маски до 18 рублей

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