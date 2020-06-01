Экономика
Невские НовостиВ Минпромторге сообщили о снижении цен на маски до 18 рублей
По словам министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова, цены на маски в России уже снизились с 55 рублей до 18 рублей за штуку. При этом он отметил, что Минпромторг ожидает и дальнейшего снижения.
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с чего всё началось
Средняя стоимость защитных масок в России снизилась с 55 до 18 рублей, Минпромторг ждет их дальнейшего снижения, рассказал в ходе заседания президиума координационного совета по коронавирусу глава министерства Денис Мантуров.РИА Новости06:53
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