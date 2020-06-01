Экономика
КомпанияВ Минпромторге зафиксировали снижение цен на маски в России
Цены на медицинские маски в России упали примерно втрое по сравнению с апрелем — с 55 до 18 рублей. Об этом сообщил министр промышленности Денис Мантуров, передает РИА «Новости».
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с чего всё началось
Средняя стоимость защитных масок в России снизилась с 55 до 18 рублей, Минпромторг ждет их дальнейшего снижения, рассказал в ходе заседания президиума координационного совета по коронавирусу глава министерства Денис Мантуров.РИА Новости06:53
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