Экономика

КомпанияКомпанияВ Минпромторге зафиксировали снижение цен на маски в России

Цены на медицинские маски в России упали примерно втрое по сравнению с апрелем — с 55 до 18 рублей. Об этом сообщил министр промышленности Денис Мантуров, передает РИА «Новости».
Читать в источнике
Комментировать112
с чего всё началось

В Минпромторге заявили о снижении цен на маски в России

Средняя стоимость защитных масок в России снизилась с 55 до 18 рублей, Минпромторг ждет их дальнейшего снижения, рассказал в ходе заседания президиума координационного совета по коронавирусу глава министерства Денис Мантуров.
РИА Новости06:53

Подробнее о событии

Маски и защитные костюмы в России подешевели. Помогло собственное производство

Телеканал 360°07:45

Мантуров заявил о снижении цен на медицинские маски

Коммерсантъ07:36

Средняя цена масок в России с апреля снизилась в три раза

RT на русском06:56

Цены на медицинские маски в России упали с 55 до 18 рублей

Комсомольская правда07:28

В Минпромторге заявили о снижении стоимости масок в России

Говорит Москва07:21

В Минпромторге сообщили о снижении цен на маски в России

Газета.Ru07:34

В Минпромторге заявили о снижении цен на маски в России

РИА Новости06:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 21:05, Ашберн
Политика

Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия 11:41
6,3K
Политика

Вопрос с государственным языком на Украине решен, заявил спикер Рады

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что вопрос государственного языка на Украине решен.
РИА Новости 15:42
5
Шоу-бизнес

Дочь Александра Малинина подала на него в суд

«Американская» дочь Александра Малинина Кира снова подала в суд на певца.
Uznayvse.ru 04:22
91
Происшествия

Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения

Два доктора, которые провели независимое вскрытие Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством.
Коммерсантъ 17:17
165
Происшествия

В Белгородской области ураган снес крыши домов

В поселке Северный в Белгородской области ураганный ветер снес крыши по меньшей мере трех домов.
Газета.Ru 08:02
32
Политика

На Украине предложили вести переговоры по Донбассу без России

Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации Донбассе в "будапештском формате" без участия России.
РИА Новости 18:31
35
Экономика

ВТБ заявил о риске бегства инвесторов из-за иска ФАС на $1,45 млрд

Группа ВТБ предупредила, что пересмотр сделки по продаже алмазодобывающей компании «Архангельскгеолдобыча», которую в 2017 году приобрел «Открытие Холдинг» Вадима Беляева и партнеров у ЛУКОЙЛа, создаст предпосылки к пересмотру десятков и сотен многомиллиардных инвестиционных соглашений.
РБК 09:52
47
Наука

Ученые СПбПУ усовершенствовали аккумулятор для сенсоров

Сотрудники Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) разрабатывают твердотельные тонкопленочные источники энергии, которые позволят создавать микроустройства и сенсоры нового поколения.
Planet Today 07:18
Экономика

В России стартовала программа льготного кредитования бизнеса

В России стартовала программа льготного кредитования бизнеса и некоммерческих организаций.
Mirmol.ru 04:55
1
Происшествия

Шериф полиции снял шлем и присоединился к мирному протесту в Мичигане

Дождь вчера в 13:42
12
Политика

Лукашенко предупредил белорусов, что Майдана в стране не будет

Лукашенко против женщин, банкиров и блогеров Предпосылки, чтобы выборы президента в Белоруссии прошли несколько по другому сценарию действительно есть.
Газета.Ru 10:02
157
Армия и оружие

Армия США вооружается винтовками и пулемётами нового поколения

Армия США начала получать стрелковое оружие нового поколения немецкой фирмы SIG Sauer в рамках программы замены всех винтовок и пулемётов на новые образцы.
News.ru 18:52
2
Политика

Трамп назвал беспорядки в США актами терроризма

Президент США Дональд Трамп назвал все происходящее сейчас в стране не мирными демонстрациями, а актами терроризма.
Российская газета 20:30
18
Космос

Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
2K
Футбол

Погба жёстко высказался о гибели афроамериканца Флойда в США

Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба резко высказался о гибели афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб в американском Миннеаполисе в результате жестких действии местных полицейских.
Metaratings 14:42
Музыка

Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»

Клопс 13:06
133
Происшествия

Пропавшую на юге Красноярского края девочку нашли мертвой

Российская газета 06:32
25
Происшествия

Железнодорожный мост через реку Кола обрушился в Мурманской области

Железнодорожный мост в Мурманской области обрушился в результате паводка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в понедельник, 1 июня.
Известия 08:55
962
Политика

Кадыров призвал ООН наказать власти США за бесчинства

Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил ООН принять меры в отношении официальных властей США и призвать их к ответу за преследование и убийство невиновных людей.
РИА Новости 18:30
22
Общество

В России вступил в силу временный запрет на импорт топлива

Со 2 июня в России вступил в силу официальный запрет на импорт в Россию бензина, дизельного топлива, керосина, а также судового топлива и газойля.
Газета.Ru 17:53
3
Общество

Василий Орлов: «Благовещенск объективно хорошеет»

Сегодня глава Амурской области Василий Орлов провел прямой эфир в своем аккаунте Instagram.
ИА Порт Амур 02:16
9
Происшествия

В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры

REGNUM 13:03
289
Происшествия

Мэр Охи избежит уголовного преследования за отстрел уток

Сахалинский следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела против мэра Охи. Об этом стало известно сегодня, 2 июня.
АСТВ 20:52
Происшествия

На северных Курилах ввели режим ЧС из-за двух рыбаков с коронавирусом

Режим ЧС ввели в Северо-Курильском районе в связи с выявлением коронавирусной инфекции у двух местных рыбаков, сообщил РИА Новости во вторник вице-мэр муниципального образования Александр Овсянников.
РИА Новости 20:18
4
Космос

Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце

РИА Новости 09:27
488
Происшествия

Бывшего прокурора Читы обвинили в изнасиловании любовницы

В изнасиловании мужчину обвинила его любовница.
Вести.Ru 11:03
23
Здоровье

Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков

Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК вчера в 23:00
645
Финансы

Эксперты рассказали, когда доллар снова подорожает

Опрошенные "Газетой.Ru" аналитики рассказали, что российская валюта растет вслед за нефтью, но нынешние котировки скорее слишком оптимистичны, и высока вероятность того, что в ближайшее время рубль снова ослабнет до 75 за доллар.
Газета.Ru 12:36
20
Происшествия

В Норильске и на Таймыре объявили режим ЧС из-за разлива топлива

В Таймырском Долгано-Ненецком районе и городе Норильск введен режим ЧС межмуниципального уровня из-за утечки топлива на норильской ТЭЦ-3, заявил вице-премьер правительства Краснояского края Анатолий Цыкалов.
РБК 07:38
5
Общество

Особое мнение: Александр Баунов

Заходите, посмотрите, в каких условиях находится Александр Баунов.
Эхо Москвы 14:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное