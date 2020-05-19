Цена на маски будут снижаться, но окончательно подешевеют до прежних значений они только после окончания пандемии коронавируса, когда упадет спрос, хотя уже сейчас заметно насыщение рынка, заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

Минпромторг дал прогноз по ценам на маски в России

Происшествия В Хакасии коронавирус выявлен почти у 700 человек Абакан, 20 мая 2020, 06:43 — REGNUM За минувшие сутки в Хакасии подтверждено 28 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 20 мая в правительстве республики. 78

Энергетика Чубайс сравнил нефтяной рынок с дохлой лошадью Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс, вспоминая о недавнем обвале цен на нефтяном рынке, вспомнил известную ковбойскую поговорку о дохлой лошади. 1,6K

Футбол «Крылья Советов» продали «Спартаку» нападающего Александра Соболева Аренда Соболева в "Спартаке" была платной, в ее условиях была опция выкупа контракта футболиста.

Авто За первую половину мая цены на автомобили в России изменили 10 брендов После проведения специалистами мониторинга цен стало известно, что модельный ряд LADA подорожал от 0,6 до 2,3%. Выросла стоимость автомобилей бренда Jeep, а максимальное повышение составило 2,6%. Возросли ценники большей части моделей Infiniti – от 0,9 до 2,2%. Также эти меры коснулись брендов Mitsubishi, MINI и Renault. 51

Общество Геннадий Онищенко раскрыл пользу ношения масок в сезон простуд Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, академик Российской академии наук, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил, что уже очень долгое время мечтает о соблюдении масочного режима россиянами в период простудных заболеваний. 2

Общество Россиянам посоветовали воздержаться от ряда покупок на AliExpress Россиян призвали не покупать некоторые товары с AliExpress. Не стоит сейчас гнаться за вещами, подорожавшими из-за курса рубля.

Музыка Новый клип Little Big попал в пятерку самых популярных видео в мире Менее чем за полторы недели музыкальный ролик о мошенниках, которые грабят казино с помощью гипнотического танца, набрал свыше 35 млн. просмотров на YouTube и попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире. 726

Экономика Банки в апреле резко сократили необеспеченное кредитование По предварительным данным «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), банки в апреле этого года выдали 661 000 нецелевых потребительских кредитов на общую сумму 215 млрд рублей.

Кино Исполнительница роли Бэтвумен покинула проект после одного сезона Исполнительница главной роли в «Бэтвумен» Руби Роуз внезапно покинула проект после одного сезона.

Игры Онлайн-магазин Epic Games пострадал от бесплатной раздачи GTA V Онлайн-магазин Epic Games Store и компания-издатель Rockstar потратили несколько дней на стабилизацию запуска видеоигры Grand Theft Auto V после начала её бесплатной раздачи. 939

Общество Собянин оценил возможность открытия парикмахерских в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» ответил на вопрос о возможности открытия парикмахерских и салонов красоты в столице. 450

Политика Украинский телеведущий оскорбил русскоязычных соотечественников Львовский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов считает, что русскоговорящие граждане Украины - "одноклеточные". 37

Общество Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации. 1K

Технологии Facebook показал сервис для создания онлайн-магазинов в соцсети Facebook представил сервис Facebook Shops, который позволяет бесплатно создать онлайн-магазин в соцсети.

Здоровье Путин назвал причины ситуации с коронавирусом в Дагестане Причиной тяжелой ситуации с коронавирусом в Дагестане стало позднее обращение людей за медпомощью и самолечение на дому, заявил президент Владимир Путин на совещании с руководством и представителями общественности республики. 1,7K

Экономика Банк земельных участков под жилищное строительство создадут в Барнауле В Барнауле создадут банк земельных участков, которые будут использоваться под жилищное строительство.

Политика Палестина расторгает все соглашения с Израилем и США Палестина приняла решение о расторжении всех договоренностей с США и Израилем в связи с намерениями израильского правительства присоединить палестинские земли. 60