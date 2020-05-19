Общество
РБКВ Минпромторге заявили о снижении цен на маски
Евтухов добавил, что после окончания пандемии цены на маски вернутся к своим прежним значениям, так как спрос на эти изделия упадет. При этом количество линий будет позволять производить их в гораздо большем количестве, чем это необходимо в обычных условиях.
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с чего всё началось
— Безусловно, когда закончится пандемия — скорей бы это уже произошло, — цена маски вернётся к этому значению, потому что просто на неё не будет спроса, — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Life.ru16:07
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Общество
«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»
Коммерсантъ вчера в 11:03
Наука
Строение кисти австралопитека указало на «двойное» использование рук
Ученые проанализировали внутреннюю структуру тканей костей и сочленений кисти руки Australopithecus sediba (напомним, ранее на примере анатомии этих приматов было показано, насколько легче было рожать нашим предкам).
Naked Science 03:05
Политика
Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ 07:52
Единоборства
Майк Тайсон рассказал, как подрался в тюрьме
Metaratings 13:13
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости 15:33
Происшествия
Полицейские нашли мать задушенного в Коломне ребенка
Подмосковные полицейские нашли мать задушенного девятимесячного ребенка, тело которого обнаружил отец, сообщает пресс-служба главка МВД по Московской области.
РИА Новости 05:50
Политика
Лавров: Москва сомневается, что США разместят ядерное оружие в Польше
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе онлайн-брифинга прокомментировал планы США по перемещению ядерного оружия из Германии в Польшу.
Российская газета 12:40
Здоровье
СМИ назвали число умерших в России от коронавируса медиков
В России от коронавируса умерли не менее 186 медработников.
РБК 11:07
Футбол
Аршавин сравнил бывших футболистов «Зенита» с дровами
Metaratings 15:30
Музыка
Новый клип Little Big попал в пятерку самых популярных видео в мире
Менее чем за полторы недели музыкальный ролик о мошенниках, которые грабят казино с помощью гипнотического танца, набрал свыше 35 млн. просмотров на YouTube и попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире.
Повестка дня 08:34
Авто
В продаже появился обновленный китайский «УАЗ»
Китайская компания BAW начинает продажи обновленной версии рамного внедорожника BJ212.
Новые автомобили вчера в 01:50
Игры
Ремастер Mafia II оказался полным разочарованием для игроков?
Канберра, 19 мая 2020, 15:15 — REGNUM Первые игроки ремастера Mafia II остались недовольны качеством проекта.
REGNUM 08:15
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
Коммерсантъ 03:38
Армия и оружие
Польский генерал признал отсталость танковых войск страны
Польша же до сих пор не может преодолеть отсталость своих танковых войск и «уже 30 лет топчется на одном месте».
Lenta.ru 07:44
Общество
В России раскрыли мошенническую схему с курьерской доставкой
Москва, 20 мая 2020, 01:31 — REGNUM Мошенники стали чаще прибегать к созданию фишинговых сайтов, имитирующих работу курьерских служб, для похищения данных банковских карт пользователей, сообщили 20 мая в пресс-службе компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак.
REGNUM 18:31
Общество
МЧС начинает масштабную дезинфекцию в Дагестане
Piter.tv 04:05
Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
Футбол
«Зенит» предложил Кокорину новый контракт
Сообщается, что петербургский клуб предложил 29-летнему игроку, выступающему на правах аренды в "Сочи", продлить контракт.
Soccer.ru 06:07
Хоккей
Аким Алиу: «Стив Дауни – расист-социопат. Он сделал мою жизнь адом»
В команде был парень – топовый проспект, будущая звезда НХЛ, – и он посмотрел на меня, Акима Алиу, и решил сделать мою жизнь настоящим адом.
Sports.ru 14:53
Культура
Новый выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» не выйдет на «России 24»
Представитель режиссера анонсировал, что первый после снятия программы с эфира «России 24» выпуск «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди» выйдет 22 мая.
РБК 11:07
Спорт
Синхронистка Шишкина рассказала, как выступала без купальника
Metaratings 13:32
Общество
В Москве умерли еще 75 пациентов с коронавирусом
Общее число умерших достигло 1726, сообщили в оперативном штабе.
Эхо Москвы 17:04
Общество
Министр труда дико высказался про 10 000 пособия на детей
Речь в передаче шла о выплате 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Московский Комсомолец 10:27
Киберспорт
Treyarch празднует 10-летие вселенной Call of Duty: Black Ops
Дебютный трейлер Black Ops от 18 мая 2010 года В этом году, к слову, Treyarch должна выпустить свою новую Call of Duty.
Игромания.ру вчера в 12:26
Происшествия
На Кубани СК возбудил уголовное дело из-за выплат медикам
Краснодар, 19 мая 2020, 17:49 — REGNUM Уголовное дело по факту невыплаты денежных компенсаций медицинским работникам, оказывающим помощь гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция, возбуждено в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба СКР 19 мая.
REGNUM 10:49
Экономика
Минтруд не рассматривал вариант раздать средства ФНБ
Глава Минтруда России Антон Котяков отметил, что вариант раздать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) не рассматривался, но рассматривался вариант привлечения части ресурсов для привлечения текущих задач.
РИА Новости вчера в 18:26
Происшествия
Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Подмосковье
Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Клинском районе Подмосковья, экипаж погиб, сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ.
ТАСС 15:03
Общество
На Урале в лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок
В Челябинске на территории реабилитационного центра на берегу озера Смолино обнаружено 56 новых Toyota Camry, которые к саммитам ШОС и БРИКС-2020 приобрело правительство Южного Урала.
Российская газета 10:50
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Аллы Пугачевой
Галкин отметил, что именно Алле Пугачевой принадлежит инициатива создания своего огорода.
Pravda.Ru 15:42
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко подарила награду «Женщина года» Маргарите Грачевой
Грачева оказалась первым блогером, который не обрушился с критикой на Регину Тодоренко после ее неосторожного высказывания о женщинах, переживших домашнее насилие.
РБК 11:44