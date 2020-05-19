с чего всё началось

Евтухов добавил, что после окончания пандемии цены на маски вернутся к своим прежним значениям, так как спрос на эти изделия упадет. При этом количество линий будет позволять производить их в гораздо большем количестве, чем это необходимо в обычных условиях.

В Минпромторге заявили о снижении цен на маски

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