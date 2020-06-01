Экономика
РИА НовостиВ Минпромторге заявили о снижении цен на маски в России
Если в апреле одна маска в среднем по стране стоила 50-55 рублей по данным ФНС, то сейчас это уже 18 рублей.
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с чего всё началось
Средняя стоимость защитных масок в России снизилась с 55 до 18 рублей, Минпромторг ждет их дальнейшего снижения, рассказал в ходе заседания президиума координационного совета по коронавирусу глава министерства Денис Мантуров.РИА Новости06:53
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Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
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Серия мощных солнечных вспышек в последний раз была зафиксирована учеными в сентябре 2017 года.
Lenta.ru 07:32
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В Киеве со стрельбой задержали угрожавшего взорвать мост Метро
В Киеве задержали мужчину, который угрожал взорвать мост Метро. Очевидец снял на видео часть спецоперации.
Вести.Ru 08:43
Политика
Путин подписал указ о дате голосования по поправкам в Конституцию
«Определить 1 июля 2020 г. в качестве даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию», ‒ гласит текст указа Путина.
Ведомости 11:58
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Грузовик въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе
Грузовик въехал в толпу участников акции протеста в Миннеаполисе (штат Миннесота), вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией.
ТАСС вчера в 20:23
Политика
Путин провёл телефонный разговор с Трампом
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РБК 09:52
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На Украине предложили реанимировать «Будапештский формат»
Речь идёт о Будапештском меморандуме 1994 года, в рамках которого Украина отказалась от советского ядерного оружия в обмен на обещания поддержать её безопасность и территориальную целостность со стороны России, США, Великобритании, Франции и КНР.
REGNUM 08:17
Общество
Мишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах
Девятнадцать регионов России постепенно отменяют ограничительные меры по коронавирусу, а 25 готовы к этому, заявил в понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
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Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
Финансы
В США перестали верить в доллар
Один из крупнейших инвестиционных банков США, Goldman Sachs, перестал верить в доллар и начал открывать короткие позиции по нему на валютном рынке, пишет CNBC.
Lenta.ru 11:53
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по работе кафе и ресторанов
Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания, подписанные главой Роспотребнадзора Анной Поповой, журналистам предоставили в пресс-службе ведомства в понедельник.
Интерфакс 08:46
Общество
В Вашингтоне ввели комендантский час в связи с беспорядками
Вашингтон, 1 июня 2020, 02:56 — REGNUM В столице США Вашингтоне ввели комендантский час в связи с уличными беспорядками, вызванными убийством чернокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
REGNUM вчера в 19:56
Шоу-бизнес
Леди Гага разочаровала фанатов лишним весом
Фанатов поразил внешний вид звезды: она набрала явно не один лишний килограмм. Видимо, режим самоизоляции дал о себе знать.
Пятый канал 12:22
Общество
Анатолий Быков написал Путину письмо из СИЗО
Экс-депутат, бизнесмен Анатолий Быков, арестованный за организацию преступления 26-летней давности, написал из СИЗО письмо президенту России Владимиру Путину.
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Бывший вице-премьер Крыма за время ареста набрал эпизодов
В последнем варианте обвинения вместо одного эпизода взяточничества, инкриминированного господину Нахлупину изначально, фигурируют уже более 20, а общая сумма подношений с 5 млн возросла до 16,1 млн руб. Все преступные эпизоды относятся к периоду с сентября 2017-го по июнь 2018 года.
Коммерсантъ вчера в 18:05
Общество
«Отравление в Солсбери» перенесут на экраны
Трехсерийный фильм «Отравление в Солсбери» выйдет 14 июня. Он рассказывает о событиях, произошедших в британском городе два года назад.
Коммерсантъ FM 11:06
Авто
Десятки электромобилей выбросили на свалку в США
В результате десятки невостребованных электромобилей из автопарка фирмы буквально выбросили на свалку.
Motor 09:53
Наука
Названа причина меньшей уязвимости детей к коронавирусу
Ученые из Медицинского центра Университета Вандербильта выяснили, что у маленьких детей наблюдается малая концентрация фермента потеазы, необходимого короанвирусу для проникновения в легкие.
NewInform 11:21
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В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива
Режим чрезвычайной ситуации введён в городе Норильске Красноярского края после крупного разлива дизельного топлива и пожара на ТЭЦ-3.
RT на русском 07:01
Космос
Произведен исторический запуск Crew Dragon к МКС
Ракета Falcon 9 с двумя астронавтами NASA Дагласом Херли и Робертом Бенкеном на борту корабля Crew Dragon стартовала к Международной космической станции (МКС).
ФАН 30 мая в 15:48
Общество
Глава ВОЗ сообщил о новой вспышке Эболы в Конго
«Страна уже находится на финальном этапе борьбы с Эболой в восточной части, а также с COVID-19 и с крупнейшей в мире вспышкой кори», — отметил гендиректор ВОЗ.
Известия 11:35
Общество
Ростуризм: С 1 июня регионы могут открывать любые отели
Регионы России с 1 июня могут принимать решения об открытии любых средств размещения, заявили журналистам в Ростуризме.
Российская газета 07:37
Происшествия
В Мурманской области обрушился железнодорожный мост
Из-за подмывания опоры обрушился железнодорожный мост, по которому проходит единственная ветка, связывающая Мурманск с остальной частью России, сообщили в ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 08:27
Общество
Появилась карта загруженности парков и мест отдыха в Москве
RT на русском 11:11
Политика
Комиссия ООН не выявила нарушений в поставке РФ купюр для Ливии
Ранее в МИД РФ сообщили, что задержанные деньги необходимы Ливии для поддержания стабильного функционирования всей государственной экономики.
Деловое.ТВ вчера в 13:35
Гаджеты
В Сети появилась картинка, которая ломает смартфоны Samsung
Согласно Ice Universe, телефоны Samsung особенно подвержены риску, пользователь определенно не рекомендует устанавливать такие обои на свои гаджеты.
Evo-rus.com вчера в 15:10
Космос
Вокруг черных дыр нашли структуры из света
Lenta.ru 12:05
Общество
Чемпион UFC Джон Джонс раскритиковал протесты в США
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Составлен рейтинг автомобилей с самыми капризными моторами
Новые автомобили 11:14