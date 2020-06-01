Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Минпромторге заявили о снижении цен на маски в России

Если в апреле одна маска в среднем по стране стоила 50-55 рублей по данным ФНС, то сейчас это уже 18 рублей.
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с чего всё началось

В Минпромторге заявили о снижении цен на маски в России

Средняя стоимость защитных масок в России снизилась с 55 до 18 рублей, Минпромторг ждет их дальнейшего снижения, рассказал в ходе заседания президиума координационного совета по коронавирусу глава министерства Денис Мантуров.
РИА Новости06:53

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Маски и защитные костюмы в России подешевели. Помогло собственное производство

Телеканал 360°07:45

Средняя цена масок в России с апреля снизилась в три раза

RT на русском06:56

Мантуров заявил о снижении цен на медицинские маски

Коммерсантъ07:36

Цены на медицинские маски в России упали с 55 до 18 рублей

Комсомольская правда07:28

В Минпромторге заявили о снижении стоимости масок в России

Говорит Москва07:21

Россия полностью завершила закупки средств индивидуальной защиты из Китая

ТАСС07:40

В Минпромторге заявили о снижении цен на маски в России

РИА Новости06:53
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Финансы

Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей

Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
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Космос

Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце

Серия мощных солнечных вспышек в последний раз была зафиксирована учеными в сентябре 2017 года.
Lenta.ru 07:32
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Происшествия

В Киеве со стрельбой задержали угрожавшего взорвать мост Метро

В Киеве задержали мужчину, который угрожал взорвать мост Метро. Очевидец снял на видео часть спецоперации.
Вести.Ru 08:43
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Политика

Путин подписал указ о дате голосования по поправкам в Конституцию

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Ведомости 11:58
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Происшествия

Грузовик въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе

Грузовик въехал в толпу участников акции протеста в Миннеаполисе (штат Миннесота), вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией.
ТАСС вчера в 20:23
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Политика

Путин провёл телефонный разговор с Трампом

RT на русском 11:50
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Экономика

ВТБ заявил о риске бегства инвесторов из-за иска ФАС на $1,45 млрд

Группа ВТБ предупредила, что пересмотр сделки по продаже алмазодобывающей компании «Архангельскгеолдобыча», которую в 2017 году приобрел «Открытие Холдинг» Вадима Беляева и партнеров у ЛУКОЙЛа, создаст предпосылки к пересмотру десятков и сотен многомиллиардных инвестиционных соглашений.
РБК 09:52
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Политика

На Украине предложили реанимировать «Будапештский формат»

Речь идёт о Будапештском меморандуме 1994 года, в рамках которого Украина отказалась от советского ядерного оружия в обмен на обещания поддержать её безопасность и территориальную целостность со стороны России, США, Великобритании, Франции и КНР.
REGNUM 08:17
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Общество

Мишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах

Девятнадцать регионов России постепенно отменяют ограничительные меры по коронавирусу, а 25 готовы к этому, заявил в понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 06:42
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Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
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Финансы

В США перестали верить в доллар

Один из крупнейших инвестиционных банков США, Goldman Sachs, перестал верить в доллар и начал открывать короткие позиции по нему на валютном рынке, пишет CNBC.
Lenta.ru 11:53
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по работе кафе и ресторанов

Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания, подписанные главой Роспотребнадзора Анной Поповой, журналистам предоставили в пресс-службе ведомства в понедельник.
Интерфакс 08:46
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Общество

В Вашингтоне ввели комендантский час в связи с беспорядками

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REGNUM вчера в 19:56
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Шоу-бизнес

Леди Гага разочаровала фанатов лишним весом

Фанатов поразил внешний вид звезды: она набрала явно не один лишний килограмм. Видимо, режим самоизоляции дал о себе знать.
Пятый канал 12:22
Общество

Анатолий Быков написал Путину письмо из СИЗО

Экс-депутат, бизнесмен Анатолий Быков, арестованный за организацию преступления 26-летней давности, написал из СИЗО письмо президенту России Владимиру Путину.
ТВК вчера в 02:58
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Происшествия

Бывший вице-премьер Крыма за время ареста набрал эпизодов

В последнем варианте обвинения вместо одного эпизода взяточничества, инкриминированного господину Нахлупину изначально, фигурируют уже более 20, а общая сумма подношений с 5 млн возросла до 16,1 млн руб. Все преступные эпизоды относятся к периоду с сентября 2017-го по июнь 2018 года.
Коммерсантъ вчера в 18:05
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Общество

«Отравление в Солсбери» перенесут на экраны

Трехсерийный фильм «Отравление в Солсбери» выйдет 14 июня. Он рассказывает о событиях, произошедших в британском городе два года назад.
Коммерсантъ FM 11:06
Авто

Десятки электромобилей выбросили на свалку в США

В результате десятки невостребованных электромобилей из автопарка фирмы буквально выбросили на свалку.
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Наука

Названа причина меньшей уязвимости детей к коронавирусу

Ученые из Медицинского центра Университета Вандербильта выяснили, что у маленьких детей наблюдается малая концентрация фермента потеазы, необходимого короанвирусу для проникновения в легкие.
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Происшествия

В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива

Режим чрезвычайной ситуации введён в городе Норильске Красноярского края после крупного разлива дизельного топлива и пожара на ТЭЦ-3.
RT на русском 07:01
Космос

Произведен исторический запуск Crew Dragon к МКС

Ракета Falcon 9 с двумя астронавтами NASA Дагласом Херли и Робертом Бенкеном на борту корабля Crew Dragon стартовала к Международной космической станции (МКС).
ФАН 30 мая в 15:48
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Общество

Глава ВОЗ сообщил о новой вспышке Эболы в Конго

«Страна уже находится на финальном этапе борьбы с Эболой в восточной части, а также с COVID-19 и с крупнейшей в мире вспышкой кори», — отметил гендиректор ВОЗ.
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Общество

Ростуризм: С 1 июня регионы могут открывать любые отели

Регионы России с 1 июня могут принимать решения об открытии любых средств размещения, заявили журналистам в Ростуризме.
Российская газета 07:37
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Происшествия

В Мурманской области обрушился железнодорожный мост

Из-за подмывания опоры обрушился железнодорожный мост, по которому проходит единственная ветка, связывающая Мурманск с остальной частью России, сообщили в ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 08:27
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Общество

Появилась карта загруженности парков и мест отдыха в Москве

RT на русском 11:11
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Политика

Комиссия ООН не выявила нарушений в поставке РФ купюр для Ливии

Ранее в МИД РФ сообщили, что задержанные деньги необходимы Ливии для поддержания стабильного функционирования всей государственной экономики.
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Гаджеты

В Сети появилась картинка, которая ломает смартфоны Samsung

Согласно Ice Universe, телефоны Samsung особенно подвержены риску, пользователь определенно не рекомендует устанавливать такие обои на свои гаджеты.
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Космос

Вокруг черных дыр нашли структуры из света

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Общество

Чемпион UFC Джон Джонс раскритиковал протесты в США

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Составлен рейтинг автомобилей с самыми капризными моторами

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