Экономика
РИА НовостиВ Минпромторге заявили о снижении цен на маски в России
Если в апреле одна маска в среднем по стране стоила 50-55 рублей по данным ФНС, то сейчас это уже 18 рублей.
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с чего всё началось
Средняя стоимость защитных масок в России снизилась с 55 до 18 рублей, Минпромторг ждет их дальнейшего снижения, рассказал в ходе заседания президиума координационного совета по коронавирусу глава министерства Денис Мантуров.РИА Новости06:53
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В Миннеаполисе грузовик въехал в толпу бунтующих
В Миннеаполисе грузовик на небольшой скорости въехал в толпу протестующих, после чего его водителя арестовали.
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CyberSport.ru 30 мая в 16:14
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Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков
Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК вчера в 23:00
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В Киеве полиция перекрыла движение на мосту из-за угрозы взрыва
Сотрудники полиции перекрыли движение на мосту Метро в Киеве, который угрожал взорвать неизвестный, следует из трансляции, которую ведет агентство УНН.
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Звезды «Властелина Колец» воссоединились на одном экране
ИА InterMedia 05:29
Общество
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Политика
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Деловое.ТВ 06:34
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не допустить в стране Майдана.
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Газета.Ru 08:02
Общество
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РИА Новости 08:04
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Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.
РБК 06:28
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Сбербанк пообещал миллион рублей за данные о напавших на инкассаторов
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Известия Удмуртской Республики вчера в 05:30
Политика
Экс-советник Обамы обвинила Россию в причастности к беспорядкам в США
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Daily Storm вчера в 22:02
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Материнская плата ASUS ROG Strix B460-H предназначена для игровых ПК
Компания ASUS анонсировала материнскую плату ROG Strix B460-H на наборе логики Intel B460, предназначенную для формирования настольных компьютеров игрового уровня.
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