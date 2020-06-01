Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Минпромторге заявили о снижении цен на маски в России

Если в апреле одна маска в среднем по стране стоила 50-55 рублей по данным ФНС, то сейчас это уже 18 рублей.
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с чего всё началось

В Минпромторге заявили о снижении цен на маски в России

Средняя стоимость защитных масок в России снизилась с 55 до 18 рублей, Минпромторг ждет их дальнейшего снижения, рассказал в ходе заседания президиума координационного совета по коронавирусу глава министерства Денис Мантуров.
РИА Новости06:53

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В Минпромторге заявили о снижении стоимости масок в России

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Мантуров заявил о снижении цен на медицинские маски

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Известия07:05

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