Средняя стоимость защитных масок в России снизилась с 55 до 18 рублей, Минпромторг ждет их дальнейшего снижения, рассказал в ходе заседания президиума координационного совета по коронавирусу глава министерства Денис Мантуров.

с чего всё началось

Если в апреле одна маска в среднем по стране стоила 50-55 рублей по данным ФНС, то сейчас это уже 18 рублей.

В Минпромторге заявили о снижении цен на маски в России

Политика В России опровергли заявления о копировании французских «Мистралей» Ранее Forbes со ссылкой на опубликованные кадры предположительно с новыми универсальными десантными кораблями проекта 23900 утверждал, что они являются «клоном» французского вертолетоносца «Мистраль». 442

Общество В Свердловской области ограничения продлили до 8 июня Ограничительные меры в Свердловской области, принятые из-за распространения коронавирусной инфекции, продлены до 8 июня.

Футбол Сергей Семак продлил контракт с «Зенитом» Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" объявил о продлении контракта с главным тренером Сергеем Семаком.

Общество Умер продюсер телешоу «Поле чудес» Генеральный продюсер телепрограммы "Поле чудес" Анатолий Гольдфедер скончался вечером в воскресенье, вероятная причина - сердечная недостаточность, сообщил РИА Новости телеведущий Леонид Якубович. 1

Общество Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы гостиниц Размещать гостей рекомендуется по одному человеку в номере либо семьями.

Политика Путин пожелал выздоровления заболевшему коронавирусом Пашиняну Президент России Владимир Путин пожелал выздоровления заболевшему коронавирусом премьер-министру Армении Николу Пашиняну, который отмечает сегодня свой день рождения.

Общество ПФР перечислил первые выплаты семьям с детьми от трех до 16 лет В начале мая президент сообщил, что российские семьи, в которых есть дети в возрасте от трех лет до 16 лет, получат единовременную выплату в размере десять тысяч рублей на каждого ребенка. 1K

Политика Спикер Верховной Рады выступил за пересмотр закона об украинизации Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков выступил за пересмотр закона «Об особенностях функционирования украинского языка как государственного», также известного как закона об украинизации. 3

Общество Надпись «Путин вор» выложили на сопке в Забайкалье В Забайкалье сделали огромную надпись «Путин вор» прямо на сопке https://t.co/Hpg7jgJeTP pic.twitter.com/SpEbFxfICS— Світлана Вольдемарівна (@qduXUN4lb9SkFF5) June 1, 2020 Что еще известно:Глава поселка Андрей Дашин около 10.30 утверждал, что надписи нет. 288

Гаджеты Изображение из интернета «убило» смартфоны Samsung Пользователь твиттера под псевдонимом Ice Universe опубликовал изображение, способное привести к поломке смартфонов Samsung. 44

Хоккей Названы самые высокооплачиваемые игроки КХЛ В десятку самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ вошли Джастин Азеведо из «Ак Барса», Сергей Калинин из ЦСКА, Антон Ландер из «Локомотива» (все по 85 млн рублей), Филип Ларсен и Юха Метсола из «Салавата Юлаева» (по 80 млн рублей).

Общество Кузнецова пожаловалась Путину на работу органов опеки Уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным пожаловалась на системные сбои органов опеки, заявив, что число жалоб увеличилось на 23%, нужна реформа всей системы.

Общество Российские пенсионеры получат новые доплаты с 1 июня Пожилые люди, получающие выплаты на несовершеннолетних иждивенцев (не более трех человек), дополнительно получат 1859 рублей, а пенсионеры, в мае оставившие работу, смогут рассчитывать на недополученную от пропущенных индексаций сумму. 73

Происшествия Под Мурманском рухнул железнодорожный мост Мурманск, 1 июня 2020, 15:37 — REGNUM Железнодорожный мост на перегоне Выходной — Кола под Мурманском обрушился в результате паводка, передает 1 июня государственная телерадиокомпания «Мурманск».

Политика Путин распорядился возобновить оказание плановой медпомощи Президент России Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения возобновить оказание плановой медицинской помощи гражданам. 379

Происшествия В Киеве со стрельбой задержали угрожавшего взорвать мост Метро В Киеве задержали мужчину, который угрожал взорвать мост Метро. Очевидец снял на видео часть спецоперации.