Экономика
РИА НовостиВ Минпромторге заявили о снижении цен на маски в России
Если в апреле одна маска в среднем по стране стоила 50-55 рублей по данным ФНС, то сейчас это уже 18 рублей.
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с чего всё началось
Средняя стоимость защитных масок в России снизилась с 55 до 18 рублей, Минпромторг ждет их дальнейшего снижения, рассказал в ходе заседания президиума координационного совета по коронавирусу глава министерства Денис Мантуров.РИА Новости06:53
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Бывшему сотруднику российского надзорного ведомства избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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Пропавшую на рыбалке с отцом в Крыму шестилетнюю девочку нашли мертвой
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Финансы
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Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости 06:58
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Российская газета вчера в 23:06
Футбол
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Суд обнародовал результаты новой экспертизы по делу Серебренникова
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5 мифов о надежности мотора Hyundai Solaris
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На 90-м году жизни от коронавируса умер один из старейших архиереев Русской православной церкви, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава, сообщает рабочая группа при патриархе Кирилле по борьбе с коронавирусом в Telegram.
Коммерсантъ 09:35