Появление на рынке большого количества российских масок в разы понизило розничные цены. Если в апреле одна маска в среднем по стране стоила 50-55 рублей по данным ФНС, то сейчас это уже 18 рублей. И мы прогнозируем дальнейшее снижение цены.

Средняя стоимость защитных масок в России снизилась с 55 до 18 рублей, Минпромторг ждет их дальнейшего снижения, рассказал в ходе заседания президиума координационного совета по коронавирусу глава министерства Денис Мантуров.

В Минпромторге заявили о снижении цен на маски в России

Авто В России введут штраф за брошенные автомобили В Российской Федерации планируют ввести штраф для владельцев разукомплектованных транспортных средств, которые были брошены ими на улице. 71

Армия и оружие На Украине провели испытания ракеты «Нептун» На полигоне Алибей в Одесской области прошли испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун", в ходе которых были осуществлены почти одновременные боевые пуски по двум морским целям, пишет издание "АрміяІпfоrм". 1,3K

Происшествия СК предъявил обвинение главе алтайского Славгорода Следователи предъявили обвинение по делу о получении взятки в особо крупном размере главе алтайского Славгорода, он отправлен под домашний арест, сообщает СК России на странице в YouTube. 69

Политика Песков: диалог РФ с Украиной и Грузией на высшем уровне не развивается "Что касается руководства этих стран [Украины и Грузии], то мы видим, что, к сожалению, несмотря на наличие определенных контактов, все-таки мы не можем похвастаться позитивной динамикой в развитии диалога на высшем уровне", - сказал Песков, подчеркнув, что динамика развития отношений зависит от того, как руководство страны выполняет свои обязательства. 1

Общество Премьер Армении Пашинян заразился коронавирусом Никол Пашинян предположил, что мог заразиться во время одного из совещаний. На нем официант без перчаток приносил воду в стаканах. 103

Политика Украина нашла способ разрешить конфликт с Венгрией Встречи на высшем уровне, которые были призваны найти способ разрешить конфликт между странами, закончились результативно.

Общество Правительство отклонило законопроект о выплатах для домохозяек Правительство не поддержало законопроект ЛДПР о ежемесячных выплатах в размере минимального размера оплаты труда для домохозяек, говорится в отзыве к документу в базе данных Госдумы. 3,5K

Энергетика Транзит газа через ГТС Украины сократился в январе-мае на 46% Транзит газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины сократился в январе-мае на 36,9 млрд руб. (- 46% в годовом выражении) до 20 млрд куб. м, сообщает "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ).

Космос Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС). 2K

Политика Путин распорядился возобновить оказание плановой медпомощи Президент России Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения возобновить оказание плановой медицинской помощи гражданам. 147

Армия и оружие Зенитчики ЦВО приступили к переобучению на комплексы С-400 и «Бук-М3» Военнослужащие зенитного ракетного полка, дислоцированного в Поволжье, с 1 июня приступили к переобучению на ЗРС С-400 «Триумф», а алтайские зенитчики - на ЗРК «Бук-М3».

Общество Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом. 181

Происшествия В США задержали едва не сбившего демонстрантов водителя грузовика Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя грузовика, который в Миннеаполисе едва не въехал в толпу демонстрантов, участвовавших в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. 11

Общество Мишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах Девятнадцать регионов России постепенно отменяют ограничительные меры по коронавирусу, а 25 готовы к этому, заявил в понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин. 18

Хоккей «Амур» расторг контракты с Карповым и Каблуковым «Амур» расторг контракты с нападающими Максимом Карповым и Ильёй Каблуковым, которые ранее были выменяны из СКА.

Общество Продлён срок выдачи электронных больничных для лиц старше 65 лет «Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удалённую работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 1 до 11 июня включительно», — говорится в сообщении. 1

Политика Захарова ответила на слова о «причастности» России к протестам в США Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировал слова экс-советника бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс о том, что за протестами в Соединённых Штатах может стоять Россия. 47

Общество В Москве открылись непродовольственные магазины Впервые с 28 марта в Москве снова заработали непродовольственные магазины. 307

Здоровье Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко. 510