Экономика
РИА НовостиВ Минпромторге заявили о снижении цен на маски в России
Средняя стоимость защитных масок в России снизилась с 55 до 18 рублей, Минпромторг ждет их дальнейшего снижения, рассказал в ходе заседания президиума координационного совета по коронавирусу глава министерства Денис Мантуров.
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Появление на рынке большого количества российских масок в разы понизило розничные цены. Если в апреле одна маска в среднем по стране стоила 50-55 рублей по данным ФНС, то сейчас это уже 18 рублей. И мы прогнозируем дальнейшее снижение цены.
— Денис Мантуров, российский политикРИА Новости 06:30
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