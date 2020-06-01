Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Минпромторге заявили о снижении цен на маски в России

Средняя стоимость защитных масок в России снизилась с 55 до 18 рублей, Минпромторг ждет их дальнейшего снижения, рассказал в ходе заседания президиума координационного совета по коронавирусу глава министерства Денис Мантуров.
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В Минпромторге заявили о снижении стоимости масок в России

Говорит Москва07:21

Средняя цена масок в России с апреля снизилась втрое

Московский Комсомолец07:20

Мантуров пообещал дальнейшее снижение цен на маски

РЕН ТВ06:55

Цены на медицинские маски в России упали с 55 до 18 рублей

Комсомольская правда07:04

Средняя цена масок в России с апреля снизилась в три раза

RT на русском06:56

Мантуров заявил о завершении закупок защитных средств из Китая

Известия07:05

В Минпромторге заявили о снижении цен на маски в России

РИА Новости06:53
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Политика

В Кремле определились с форматом Парада Победы

Журналистская правда вчера в 08:57
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Общество

С 1 июня миллионы российских семей смогут получать выплаты на детей

С 1 июня российские семьи смогут получать выплаты на детей — ежемесячные на детей от 3 до 7 лет и единовременные на детей от 3 до 16 лет.
Вести.Ru вчера в 17:26
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Шоу-бизнес

Алфёрова откровенно рассказала о жизни с Абдуловым

Народная артистка РФ Ирина Алфёрова откровенно рассказала о годах совместной жизни со знаменитым актёром Александром Абдуловым.
News.ru 30 мая в 20:38
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Космос

Корабль Crew Dragon успешно стартовал с мыса Канаверал

С космодрома на мысе Канаверал успешно совершен запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon.
Индикатор 30 мая в 15:28
4,6K
Общество

В работе приложения Сбербанка произошел сбой

В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
Ведомости 04:47
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Общество

Илон Маск по-русски ответил Рогозину

Газета.Ru вчера в 14:33
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
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Происшествия

В Петербурге радист и охранник подозреваются в педофилии

Санкт-Петербург, 1 июня 2020, 10:04 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержали двух мужчин — радиста с научно-исследовательского судна «Профессор Логачев» и охранника автостоянки.
REGNUM 03:04
12
Общество

Летнее тепло вернется в Москву после 10 июня

Москвичи смогут насладиться по-настоящему летней погодой после 10 июня, до этого температура воздуха в столице будет что ниже климатической нормы, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Российская газета 07:12
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Здоровье

Глеб Никитин объяснил рост заболеваемости коронавирусом

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Нижегородской области напрямую связан с нарушением режима самоизоляции, заявил губернатор Глеб Никитин.
АиФ Нижний Новгород 04:23
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Авто

Кроссовер Geely Icon опередил по продажам Kia Sportage

Новый кроссовер Geely Icon, вышедший на китайский рынок в феврале 2020 года, обошел по продажам одного из лидеров местного сегмента SUV – KIA KX5/Sportage.
Автоновости дня вчера в 11:35
20
Общество

Шведский экономист удивился любви к городам в условиях пандемии

В условиях пандемии коронавируса любовь человечества к мегаполисам оказалась сильнее страха смерти.
Lenta.ru 05:38
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Политика

Захарова ответила на слова о «причастности» России к протестам в США

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировал слова экс-советника бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс о том, что за протестами в Соединённых Штатах может стоять Россия.
RT на русском 05:27
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Футбол

Малафеев: Дзюба отказался ехать в Европу, а теперь говорит полную чушь

Ехать в Европу Дзюба отказался – я предлагал ему команды из чемпионатов Турции, Греции.
Metaratings 05:04
Общество

Новосибирская область отменила самоизоляцию для приезжающих

Власти Новосибирской области отменили обязательную 14-дневную самоизоляцию для прибывающих в регион из Москвы, Санкт-Петербурга и Якутии, сообщает в понедельник облправительство.
РИА Новости 04:42
11
Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
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Шоу-бизнес

Дочь Михаила Ефремова заявила о желании жениться на девушке

VSE42.RU 01:38
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Политика

Песков заявил, что Путин не находится в изоляции на фоне пандемии

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства не находится в изоляции на фоне пандемии.
Газета.Ru 06:59
Армия и оружие

На Украине провели испытания ракеты «Нептун»

На полигоне Алибей в Одесской области прошли испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун", в ходе которых были осуществлены почти одновременные боевые пуски по двум морским целям, пишет издание "АрміяІпfоrм".
RT на русском вчера в 01:59
1,3K
Фигурное катание

Этери Тутберидзе вернулась в Россию из США

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе вернулась в Россию из США.
ТАСС Спорт 05:59
Происшествия

В Северо-Крымском канале нашли тело пропавшей девочки

Российская газета 06:45
78
Общество

В России выявлено 9 035 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявили 9 035 новых случаев коронавируса в 84 регионах - при этом у 40,1% пациентов не было клинических проявлений болезни.
Газета.Ru 05:28
Гаджеты

Смартфон ZTE Axon 11 SE 5G с процессором Dimensity 800 стоит $280

Китайская компания ZTE анонсировала смартфон среднего уровня Axon 11 SE 5G, поддерживающий работу в мобильных сетях пятого поколения.
3DNews 05:26
Общество

Греция с 15 июня начнет принимать туристов из 29 стран

Список 29 стран, из которых с 15 июня будет разрешен въезд туристов в Грецию, обнародовало правительство Греции 29 мая сообщает 20 minutos.
ИА Красная Весна 29 мая в 19:32
8
Общество

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе гостиниц

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции для гостиниц, хостелов и других мест временного проживания.
Известия 07:11
Наука

Чувство благодарности повышает уровень счастья человека

Эксперты из Нидерландов провели исследование, в ходе которого узнали, какая привычка позволяет повысить уровень счастья человека.
Goroday.ru 05:51
Происшествия

Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве

Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.
РБК 06:28
Политика

В Совфеде оценили идею Трампа пригласить Россию на саммит G7

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что намерен пригласить Россию на саммит "Большой семерки", который он планирует перенести с июня на сентябрь.
Газета.Ru вчера в 06:16
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Общество

Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых

Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM 30 мая в 10:25
148
Общество

В Италии заявили о готовности принять российских туристов с 15 июня

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 1 июня сообщил, что власти пока что не приняли решения относительно открытия границ страны.
РБК 06:20
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