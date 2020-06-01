Средняя стоимость защитных масок в России снизилась с 55 до 18 рублей, Минпромторг ждет их дальнейшего снижения, рассказал в ходе заседания президиума координационного совета по коронавирусу глава министерства Денис Мантуров.

с чего всё началось

Цены на маски в России снизились, в среднем, с 55 до 18 руб, сообщает РИА НОВОСТИ со ссылкой на руководителя Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

В Минпромторге заявили о снижении средних цен на маски в России

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