Экономика

Канал 7+Канал 7+В Минпромторге заявили о снижении средних цен на маски в России

Цены на маски в России снизились, в среднем, с 55 до 18 руб, сообщает РИА НОВОСТИ со ссылкой на руководителя Минпромторга РФ Дениса Мантурова.
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В Минпромторге заявили о снижении цен на маски в России

Средняя стоимость защитных масок в России снизилась с 55 до 18 рублей, Минпромторг ждет их дальнейшего снижения, рассказал в ходе заседания президиума координационного совета по коронавирусу глава министерства Денис Мантуров.
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