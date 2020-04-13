Коронавирус
ИзвестияВ Минпромторге заявили о стабилизации спроса на антисептики
Пик спроса на кожные антисептики в России пройден и стабилизируется. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Михаил Иванов в понедельник, 13 апреля.
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Минпромторг РФ считает, что пик спроса на кожные антисептики в стране уже пройден. Спрос стабилизируется, но на гораздо более высоком уровне, чем до пандемии, заявил ТАСС замглавы Минпромторга РФ Михаил Иванов.ТАСС03:07
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Политика
МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики
В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru вчера в 12:58
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru вчера в 10:10
Общество
Цифровые пропуска на работу не имеют ограничений по маршруту в Москве
Глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко сообщил, что цифровые пропуска для передвижения по столице не имеют ограничений ни на направления, ни на количество поездок.
Москва 24 04:04
Здоровье
В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса
12 апреля главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань оценил вероятность второй волны вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru 02:08
Энергетика
Страны ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении нефтедобычи
Страны-участницы сделки ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, сообщает Bloomberg.
Дождь вчера в 14:31
Происшествия
В Курской области выявили еще 15 случаев заражения коронавирусом
Оперативный штаб в понедельник, 13 апреля подтвердил 15 новых случаев заражения COVID-19 в Курской области.
Kursk.com 03:52
Экономика
Банкам могут дать доступ к счетам претендентов на кредитные каникулы
Кредитные организации просят дать им доступ к счетам клиентов, которые претендуют на кредитные каникулы.
ФедералПресс 00:55
Общество
Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
Происшествия
В Ленобласти закрыли на карантин нелегальный хостел
Нелегальный хостел-общежитие в Ленинградской области был закрыт на карантин, а у 14 его постояльцев взяли анализ на коронавирус, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на региональный оперштаб.
РБК 11 апреля в 15:49
Шоу-бизнес
Госпитализированная Татьяна Буланова рассказала о своем состоянии
Российская певица Татьяна Буланова, которая в настоящее время госпитализирована в научно-исследовательском центре, который специализируется на кардиологии и сосудистых заболеваниях, рассказала о своем состоянии.
Культуромания вчера в 06:01
Общество
Врач раскрыл последние слова умирающего пациента с коронавирусом
Анестезиолог Деррик Смит (Derrick Smith), работающий в одной из нью-йоркских больниц, раскрыл последние слова пациента, зараженного коронавирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru вчера в 22:00
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам лишать сотрудников премий за обман клиентов
В документе отмечается, что «при предложении и реализации финансовых инструментов и услуг» сотрудники банков нередко предоставляют клиентам неполную или даже недостоверную, «в том числе вводящую в заблуждение», информацию об их особенностях и связанных с ними рисках.
РБК 05:05
Гаджеты
Bloomberg: новый iPhone будет похож на последние iPad
Преемники iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max получат плоские края из нержавеющей стали вместо нынешнего изогнутого дизайна, сообщают источники Bloomberg, знакомые с планами компании.
News.ru 05:50
Армия и оружие
В России определились с концепцией транспортника на замену Ан-12
Концепция нового среднего военно-транспортного самолета на замену Ан-12 фактически одобрена, сообщил РИА Новости информированный источник.
РИА Новости вчера в 20:20
Общество
Киево-Печерскую лавру закроют на карантин
Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом среди насельников Киево-Печерской лавры превысило 90, в связи с чем власти закрывают монастырь на карантин.
ТАСС 05:56
Общество
Определены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Стал известен полный список российских регионов, где 12 апреля были зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом.
Piter.tv вчера в 11:58
Футбол
Федор Смолов поддержал московскую станцию скорой помощи
РИА Новости 05:44
Общество
Российские врачи получат 50 миллиардов рублей
Российские врачи, борющиеся с коронавирусом, получат 50 миллиардов рублей в виде дополнительных выплат.
Lenta.ru 02:42
Здоровье
Южнокорейские ученые выявили 38 антител, нейтрализующих коронавирус
Исследователи из Республики Корея смогли определить 38 антител, которые могут нейтрализовать коронавирус нового вида.
ТАСС Наука 02:48
Общество
В Татарстане серьезно сократилось число рабочих мест
В течение последних трех лет число рабочих мест увеличилось в 25 регионах, а сократилось в 60.
БИЗНЕС Online 01:10
Политика
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин в понедельник проведет по видеосвязи совещание о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране в свете борьбы с коронавирусом, с докладами выступят вице-премьер Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:49
Технологии
Во Франции нашли флягу римского легионера
Были найдены многочисленные артефакты, в том числе фляга легионера.
Дилетант 11 апреля в 04:15
Общество
Академик РАН спрогнозировал пик коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России достигнет пика в последней декаде апреля, считает доктор биологических наук, академик РАН, заведующий лабораторией инженерии белка Института биоорганической химии РАН имени Шемякина и Овчинникова Михаил Кирпичников, сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru 03:29
Общество
Еще одну масштабную дезинфекцию проведут в Москве 12 апреля
В воскресенье, 12 апреля, в Москве проведут третью по счету масштабную дезинфекцию в целях борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru 11 апреля в 01:46
Политика
Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости 11 апреля в 21:42
Происшествия
Мосгорсуд смягчил приговор участнику незаконной акции в Москве Чирцову
Мосгорсуд в понедельник смягчил приговор и освободил Никиту Чирцова, осужденного на один год колонии за нападение на полицейского в ходе несанкционированного митинга 27 июля 2019 года в Москве.
ТАСС 04:26
Экономика
Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса
В России количество безработных на фоне кризиса из-за коронавируса может увеличиться более чем в три раза, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин эфире телеканала РБК.
РИА Новости 05:59
Политика
Иран: COVID-19 задерживает расследование инцидента с украинским Boeing
Пандемия COVID-19 задержит расследование крушения украинского международного рейсанад Ираном.
Pravda.Ru вчера в 22:43
Транспорт
РЖД в связи с коронавирусом с 15 апреля отменяют еще 32 поезда
«Российские железные дороги» (РЖД) с 15 апреля на фоне эпидемии коронавируса COVID-19 временно отменяют 32 поезда дальнего следования, сообщается на сайте компании.
Коммерсантъ вчера в 16:22
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44