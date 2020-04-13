Коронавирус
ИзвестияВ Минпромторге заявили о стабилизации спроса на антисептики
Пик спроса на кожные антисептики в России пройден и стабилизируется. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Михаил Иванов в понедельник, 13 апреля.
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Минпромторг РФ считает, что пик спроса на кожные антисептики в стране уже пройден. Спрос стабилизируется, но на гораздо более высоком уровне, чем до пандемии, заявил ТАСС замглавы Минпромторга РФ Михаил Иванов.ТАСС03:07
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Общество
В Москве от коронавируса вылечилось еще 150 человек
За последние сутки в Москве вылечилось и выписано из больниц 150 человек, ранее заразившихся вирусом COVID-19, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 03:03
Здоровье
В Свердловской области ещё 4 человека заболели коронавирусом
За прошедшие сутки ещё четыре новых случая заболевания коронавирусом зафиксировано в Свердловской области.
Уральский меридиан вчера в 03:41
Общество
В России пострадавшие от COVID-19 сотрудники KFC получат $1 тыс
В России сотрудники ресторанов сети KFC, пострадавшие от коронавирусной инфекции, получат единоразовую денежную компенсацию в размере $1 тыс. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
РБК 03:01
Общество
В Екатеринбург прибыл гуманитарный груз из Шанхая
Вечерние Ведомости 03:09
Энергетика
ОПЕК+ согласовала крупнейшее в истории сокращение добычи
Страны ОПЕК+ подписали соглашение о снижении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки, сообщило в Twitter Министерство нефти Ирана.
Коммерсантъ вчера в 14:46
Общество
В Москве начали оформлять пропуска для передвижения по городу
С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу.
Российская газета 02:50
Футбол
Ракитич: сам решу свое будущее, я не мешок картошки
Футболист "Барселоны" Иван Ракитич заявил, что сам в состоянии принять решение о своем будущем и попросил каталонский клуб об уважении.
РИА Новости 01:25
Общество
Российского чиновника засыпали угрозами закрытые на карантин салоны красоты
Салоны красоты в Удмуртии, которые закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса, засыпали угрозами первого вице-премьера республики Александра Свинина.
Lenta.ru 04:20
Технологии
Во Франции нашли флягу римского легионера
Были найдены многочисленные артефакты, в том числе фляга легионера.
Дилетант 11 апреля в 04:15
Происшествия
В Москве загорелся многоэтажный жилой дом на Ленинском проспекте
На Ленинском проспекте в Москве загорелся жилой дом, площадь пожара — 2000 кв. м, сообщили в главном управлении МЧС России по региону.
Ведомости вчера в 22:12
Происшествия
«Русь сидящая» обратилась в ООН после бунта в ангарской колонии
Фонд «Русь сидящая» обратился в ООН после бунта в исправительной колонии № 15 в Ангарске Иркутской области.
Ведомости вчера в 23:49
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru вчера в 10:10
Кино
В Marvel раскрыли одну из пасхалок фильма «Мстители: Финал»
Студия Marvel опубликовала в Twitter кадр, который указывает на пасхалку из финальной части "Мстителей".
Piter.tv 01:55
Армия и оружие
F-16 ВВС Польши позабавил российских лётчиков странными маневрами
Военное обозрение 04:07
Происшествия
В Саратове умерла пациентка с коронавирусом
В Саратове умерла пациентка с коронавирусом В Саратове умерла 90-летняя пациентка с коронавирусом, сообщает "Взгляд-инфо" со ссылкой на местный оперативный штаб.
Медиазона 02:41
Происшествия
Двоих излечившихся от COVID-19 выписывают из больницы в Приангарье
Иркутск, 13 апреля 2020, 07:41 — REGNUM Сегодня, 13 апреля, из Иркутской областной инфекционной клинической больницы будут выписаны двое пациентов, из лечившихся от COVID-19.
REGNUM 00:41
Общество
Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Политика
МИД Чехии прокомментировал ситуацию с памятником маршалу Коневу
Перенос памятника маршалу Ивану Коневу не нарушает действующих международных договоров между Чехией и Россией.
Вести.Ru 10 апреля в 05:38
Футбол
«Реал» не намерен продавать Йовича
Несмотря на неубедительные показатели Луки Йовича в первом сезоне в «Реале», место серба в клубе на следующий сезон не подвергается сомнению.
Матч ТВ вчера в 19:33
Здоровье
В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса
12 апреля главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань оценил вероятность второй волны вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru 02:08
Армия и оружие
Бывший боевик АТО призвал украинцев выйти на улицы, чтобы не допустить появления на них «русских танков»
Владислав Якушев, экс-участник «Антитеррористической операции» (АТО), призвал граждан Украины выходить на улицы, так как в ином случае на них скоро появятся «русские танки».
Discover24 03:05
Общество
Появились новые схемы кражи денег с карты на фоне коронавируса
В ноябре 2019-го сообщалось, что социальная инженерия стала самым популярным у мошенников способом похищать деньги с банковских карт россиян.
Lenta.ru 00:52
Шоу-бизнес
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без денег
На днях Рыбин рассказал о плачевном состоянии семейного бюджета, отметив, что у них с Натальей на руках осталось всего-то 31 тысяча рублей. при этом музыкант отмечает, что в долги пара пока не влезла, однако в случае, если ситуация с пандемией не стабилизируется, и придется обращаться к друзьям.
Bimru.ru 03:30
Армия и оружие
Российская армия получила Т-90М «Прорыв»
Российская армия получила первые модернизированные танки Т-90М «Прорыв».
Lenta.ru 01:33
Культура
В столице запустили проект «Культурная Москва онлайн»
На mos.ru запустили проект "Культурная Москва онлайн", который представляет собой подборку самых ярких культурных мероприятий города, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Москва 24 01:42
Происшествия
В Архангельске пытались поджечь здание Еврейского культурного центра
Неизвестные пытались поджечь здание Еврейского культурного центра в Архангельске, говорится в сообщении пресс-службы МЧС России по Архангельской области.
ТАСС 03:27
Общество
В доме престарелых в Вязьме у 86 человек заподозрили коронавирус
В вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов у 86 человек заподозрили коронавирус, сообщается на сайте администрации Смоленской области.
Ведомости вчера в 13:06
Здоровье
За сутки в Тверской области выявили 44 заболевших коронавирусом
В Тверской области 13 апреля выявлено ещё 44 человека, заболевших коронавирусом.
ГТРК Тверь 03:47