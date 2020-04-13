Минпромторг РФ считает, что пик спроса на кожные антисептики в стране уже пройден. Спрос стабилизируется, но на гораздо более высоком уровне, чем до пандемии, заявил ТАСС замглавы Минпромторга РФ Михаил Иванов.

с чего всё началось

Пик спроса на кожные антисептики в России пройден и стабилизируется. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Михаил Иванов в понедельник, 13 апреля.

В Минпромторге заявили о стабилизации спроса на антисептики

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