Коронавирус

Деловое.ТВДеловое.ТВВ Минпросвещения допустили летнее обучение школьников

В Минпросвещения не исключили, что учебу школьников продлят на лето. Это может произойти из-за эпидемии коронавируса, заявил глава министерства. Дмитрий Глушко отметил, что все будет зависть от продвижения инфекции.
Читать в источнике
Комментировать310

Подробнее о событии

В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников

REGNUM06:40

Чиновники прояснили детали учебы школьников на карантине

Московский Комсомолец09:26

Минпросвещения не исключило возможности продления учебы в школах на лето

РБК07:46

В Минпросвещения не исключили летнее обучение школьников

РИА Новости08:36

Минпросвещения не исключает, что школьники будут учиться летом

Газета.Ru06:03

Минпросвещения не исключило учебу школьников летом

Известия05:52

В Минпросвещения оценили возможность продления учебного года на лето

Rambler News Service05:43
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 14:22, Ашберн
Энергетика

Путин заявил о необходимости сократить добычу нефти на 10 млн баррелей

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сокращения нефтедобычи до уровня первого квартала 2020 года.
Газета.Ru 12:47
Происшествия

В Петербурге возбудили первое уголовное дело за фейки о коронавирусе

В Санкт-Петербурге возбуждено первое уголовное дело из-за недостоверной информации об эпидемии коронавируса, заявляют в организации "Правозащита Открытки".
Интерфакс 13:30
Общество

Оперштаб объявил о приостановке вывозных рейсов для россиян с 4 апреля

«В целях максимальной защиты здоровья наших граждан и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории Российской Федерации, с 00:00 4 апреля 2020 года будут временно приостановлены международные авиарейсы по вывозу российских граждан на Родину», — говорится в заявлении.
Известия 13:57
Шоу-бизнес

У дочери Ивана Охлобыстина нашли коронавирус

24-летняя Анфиса, старшая дочь актера, сценариста Ивана Охлобыстина и актрисы Оксаны Арбузовой, заразилась коронавирусом.
Российская газета 12:19
Кино

Премьеру «Топ Ган: Мэверик» отложили на декабрь из-за коронавируса

Компания Paramount Pictures решила перенести премьеру фильма «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом в главной роли.
News.ru 04:07
Общество

Воробьев рассказал о работе по введению спецпропусков в Подмосковье

Власти Подмосковья ведут предварительную работу по введению спецпропусков из-за коронавируса, однако "жестить никто не будет", заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 14:21
Кино

У «Мосфильма» появится свой телеканал

С недавнего времени компания является обладателем эксклюзивных прав на показ фильмов, созданных на киностудии «Мосфильм».
Inc-news.ru 09:02
Общество

Собянин уточнил правила передвижения москвичей на автомобилях

Москвичи могут свободно передвигаться на автомобиле, но это не должно быть массовым катанием, за этим будут следить, сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 14:19
Политика

Губернатор Камчатки подал в отставку

Позже президент Владимир Путин принял отставку Илюхина и назначил временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края Владимира Солодова, который занимал должность премьер-министра Якутии.
Медиазона вчера в 18:09
Экономика

Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада

Мировая экономика вступила в период спада из-за пандемии нового коронавируса.
ТАСС 13:11
Происшествия

ФСБ арестовала двух генералов МВД по делу о крупной взятке

Сотрудники ФСБ взяли под стражу двух генералов МВД и следователя по особо важным делам.
Полит.ру вчера в 09:37
Происшествия

В Петербурге мужчина продавал «справки» для передвижения на карантине

Подозреваемый в продаже справок, якобы разрешавших петербуржцам передвигаться по городу в период ограничительных из-за коронавируса мер, задержан в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 06:10
Экономика

В Москве владельцев коммерческой недвижимости освободят от платежей

Власти Москвы освободят от всех имущественных платежей собственников коммерческой недвижимости, которые снизят в два раза арендную плату для арендаторов, сообщил журналистам заместитель мэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
РИА Новости 12:15
Политика

В Кремле назвали условие сокращения режима нерабочих дней

В России могут сократить режим нерабочих дней, если угроза распространения коронавируса станет минимальной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:21
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк поздравила маму с днем рождения

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поздравила маму с 49-летием.
Газета.Ru 03:15
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости 11:27
Общество

Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
Газета.Ru 13:33
Политика

Путин: режим нерабочих дней продлевается

Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
REGNUM вчера в 10:07
Общество

Тульские власти продлили режим повышенной готовности

Тула, 3 апреля 2020, 20:08 — REGNUM Режим повышенной готовности на территории Тульской области продлён.
REGNUM 13:08
Экономика

Букмекерская контора попала в список системообразующих компаний России

Букмекерская контора «Фонбет» была включена в антикризисный список системообразующих российских компаний, чье финансовое состояние будет исследоваться российскими властями в условиях обвала цен на нефть и пандемии коронавируса.
Ридус 12:52
Общество

ВОЗ: Пик распространения коронавируса в России еще не пройден

Как пояснила Вуйнович, понять, что пик эпидемии пройден, можно будет, когда суточное число зараженных сначала перестанет расти, а затем начнет снижаться.
Российская газета 14:05
Общество

Нефтяники в США выступили за санкции против Саудовской Аравии и России

Американские производители сланцевой нефти начали кампанию, целью которой является убедить Белый дом ввести новые санкции против России и Саудовской Аравии и вынудить их снизить добычу нефти.
Известия 11:41
Гаджеты

Microsoft выпустит инновационное обновление для Windows 10

Профиль 02:47
Происшествия

Вице-губернатора Кировской области задержали при получении взятки

Андрей Плитко, занимающий должность вице-губернатора Кировской области, задержан при получении взятки в размере 3,4 млн рублей - вместе с ним правоохранители взяли министра лесного хозяйства региона Алексея Шургина.
Газета.Ru 06:52
Здоровье

Малышева дала советы по укреплению иммунитета к коронавирусу

Lenta.ru вчера в 23:01
Кино

Netflix объявил о закрытии сериала «Вампирские войны»

Руководители кинокомпании Netflix сообщили о закрытии сериала «Вампирские войны».
Культуромания 01 апреля в 11:38
Общество

В Липецкой области пострадавшие от коронавируса получают льготы

Липецк, 3 апреля 2020, 18:27 — REGNUM В Липецкой области до 12 тысяч рублей увеличили пособия по безработице, а те, кто претендует на материнский капитал, в течение трёх месяцев будут получать по пять тысяч рублей.
REGNUM 11:27
Общество

В России за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом

Четыре пациента с коронавирусом скончались за сутки в России.
Известия 03:35
Происшествия

Умар Джабраилов попал в больницу в Москве

РБК вчера в 12:55
Происшествия

Заразившаяся коронавирусом актриса Янина Бугрова нарушила карантин

Российская газета 10:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное