В Минпросвещения не исключили, что учебу школьников продлят на лето. Это может произойти из-за эпидемии коронавируса, заявил глава министерства. Дмитрий Глушко отметил, что все будет зависть от продвижения инфекции.

Общество Оперштаб объявил о приостановке вывозных рейсов для россиян с 4 апреля «В целях максимальной защиты здоровья наших граждан и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории Российской Федерации, с 00:00 4 апреля 2020 года будут временно приостановлены международные авиарейсы по вывозу российских граждан на Родину», — говорится в заявлении.

Кино У «Мосфильма» появится свой телеканал С недавнего времени компания является обладателем эксклюзивных прав на показ фильмов, созданных на киностудии «Мосфильм».

Общество Собянин уточнил правила передвижения москвичей на автомобилях Москвичи могут свободно передвигаться на автомобиле, но это не должно быть массовым катанием, за этим будут следить, сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин.

Политика Губернатор Камчатки подал в отставку Позже президент Владимир Путин принял отставку Илюхина и назначил временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края Владимира Солодова, который занимал должность премьер-министра Якутии.

Происшествия В Петербурге мужчина продавал «справки» для передвижения на карантине Подозреваемый в продаже справок, якобы разрешавших петербуржцам передвигаться по городу в период ограничительных из-за коронавируса мер, задержан в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Экономика В Москве владельцев коммерческой недвижимости освободят от платежей Власти Москвы освободят от всех имущественных платежей собственников коммерческой недвижимости, которые снизят в два раза арендную плату для арендаторов, сообщил журналистам заместитель мэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Политика Путин: режим нерабочих дней продлевается Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.

Экономика Букмекерская контора попала в список системообразующих компаний России Букмекерская контора «Фонбет» была включена в антикризисный список системообразующих российских компаний, чье финансовое состояние будет исследоваться российскими властями в условиях обвала цен на нефть и пандемии коронавируса.

Общество Нефтяники в США выступили за санкции против Саудовской Аравии и России Американские производители сланцевой нефти начали кампанию, целью которой является убедить Белый дом ввести новые санкции против России и Саудовской Аравии и вынудить их снизить добычу нефти.

Происшествия Вице-губернатора Кировской области задержали при получении взятки Андрей Плитко, занимающий должность вице-губернатора Кировской области, задержан при получении взятки в размере 3,4 млн рублей - вместе с ним правоохранители взяли министра лесного хозяйства региона Алексея Шургина.