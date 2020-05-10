Общество
ПрофильВ Минпросвещения допустили отмену ОГЭ
В Минпросвещения допустили отмену ОГЭ из-за ситуации с коронавирусом. По словам замглавы ведомства Дмитрия Глушко, все зависит от эпидемиологической обстановки в стране.
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с чего всё началось
В Минпросвещения могут отменить ОГЭ (основной государственный экзамен), если ситуация с коронавирусом ухудшится. Об этом в эфире Радио "Комсомольская правда" заявил замминистра просвещения Дмитрий Глушко.Комсомольская правда05:35
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В Минпросвещения готовы отменить ОГЭ при ухудшении ситуации с коронавирусом
Комсомольская правда05:35
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Российская газета 08 мая в 08:48
Музыка
Новый клип Little Big вошел в тренды YouTube в 26 странах мира
Клип группы Little Big на песню "Hypnodancer" попал в тренды YouTube в 26 странах мира.
Газета.Ru 08:58
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Китай нанёс ракетный удар по индийским военным
В ответ на агрессивные действия Индии, китайские войска нанесли ракетный удар по индийским военным, что привело к уничтожению легкого бронированного автомобиля последних и ранению четырёх человек.
Avia.pro 09:16
Политика
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Украинский президент Владимир Зеленский ранее заявил о планах установить четыре мемориала на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР (Колокол Памяти в Луганске и Колокол Мира в Донецке), а также Колокол Победы в Закарпатье и Колокол Единства в Симферополе – столице российского Крыма.
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Наука
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Результаты анализа, основанного на статистике больниц на нескольких континентах, показали, что у пациентов из наиболее подверженных COVID-19 стран, например Италии, Испании и Великобритании, наблюдается пониженное содержание витамина D в сравнении с больными из других государств.
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«Рубин» может сыграть в мини-турнире за право остаться в РПЛ
В случае досрочного завершения футбольного сезона в России РПЛ рассматривает возможность проведения мини-турнира, чтобы по спортивному принципу определить, кто в следующем сезоне достоин играть в премьер-лиге.
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Lenta.ru 09:11
Шоу-бизнес
Галкин опубликовал праздничное видео к Дню Победы с Пугачевой и детьми
В комментариях к видео пользователи отмечают талант детей, важность инициативы Галкина и Пугачевой, а также поздравляют чету и других пользователей с Днем Победы.
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Опубликованы сообщения нацистов перед окончанием Второй мировой
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Российская национальная идея заключается в патриотизме, но он не должен быть затхлым, считает президент РФ Владимир Путин.
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Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала на странице во "Вконтакте" уход от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
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Экономика
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко отреагировал на слова хореографа Алексея Железнякова о спортсменке Александре Трусовой.
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Подписчики Instagram-аккаунта российской артистки Ольги Бузовой затравили ее за опубликованную фотосессию в военной форме, посвященную 75-летию Дня Победы.
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