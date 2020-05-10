В Минпросвещения могут отменить ОГЭ (основной государственный экзамен), если ситуация с коронавирусом ухудшится. Об этом в эфире Радио "Комсомольская правда" заявил замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

с чего всё началось

В Минпросвещения допустили отмену ОГЭ из-за ситуации с коронавирусом. По словам замглавы ведомства Дмитрия Глушко, все зависит от эпидемиологической обстановки в стране.

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