Общество

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В Минпросвещения допустили отмену ОГЭ из-за ситуации с коронавирусом. По словам замглавы ведомства Дмитрия Глушко, все зависит от эпидемиологической обстановки в стране.
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с чего всё началось

В Минпросвещения готовы отменить ОГЭ при ухудшении ситуации с коронавирусом

В Минпросвещения могут отменить ОГЭ (основной государственный экзамен), если ситуация с коронавирусом ухудшится. Об этом в эфире Радио "Комсомольская правда" заявил замминистра просвещения Дмитрий Глушко.
Комсомольская правда05:35

Подробнее о событии

В Минпросвещения рассказали о ситуации с ОГЭ и ЕГЭ

RT на русском06:24

В Минпросвещения готовы отменить ОГЭ при ухудшении ситуации с коронавирусом

Коммерсантъ06:11

В Минпросвещения готовы отменить ОГЭ при ухудшении ситуации с коронавирусом

Комсомольская правда05:35

Минпросвещения отменит ОГЭ при ухудшении ситуации с коронавирусом

News.ru05:37

В России готовы отменить ОГЭ

URA.Ru06:10

ОГЭ для девятиклассников могут отменить

Телеканал 360°05:24

Минпросвещения допустило отмену ОГЭ

Известия05:12
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Происшествия

Собянин подтвердил гибель пациента при пожаре в больнице

Российская газета вчера в 14:59
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Футбол

Головин стал третьим в голосовании за лучшего плеймейкера Лиги 1

Полузащитник «Монако» Александр Головин занял третье место в голосовании болельщиков за лучшего плеймейкера французского чемпионата.
ProstoProSport 05:42
Общество

В Ростовской области внесут послабления в режим самоизоляции

По словам губернатора региона Василия Голубева, на первом этапе послаблений в области компании вновь начнут предоставлять потребительские услуги.
Evo-rus.com вчера в 10:33
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Общество

В Роскосмосе подтвердили разрушение баков блока «Фрегат-СБ» на орбите

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 9 на 10 мая в 18-й эскадрилье контроля космического пространства Военно-воздушных сил США заявили о взрыве топливного бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ» на околоземной орбите.
REGNUM 08:33
1,2K
Единоборства

Гэтжи сенсационно нокаутировал Фергюсона на турнире UFC 249

Российская газета 01:43
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Общество

Путин признался, что его впечатлила картина «Рабовладельцы» Гапоненко

Президент РФ Владимир Путин признался, что картина "Рабовладельцы" советского художника Тараса Гапоненко произвела на него большое впечатление - сюжет картины, на которой изображен застреливший женщину нацист, по словам главы государства, "пробирает до слез".
РИА Новости 07:10
202
Общество

На Кубани продлили карантин из-за коронавируса

На Кубани приняли решение продлить до 23 мая карантин из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 08:20
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Армия и оружие

Российская авиабаза «Хмеймим» подверглась атаке протурецких боевиков

В издании Avia.pro, сославшись на собственные источники, сообщили о том, что протурецкие боевики нанесли ракетный удар по российской авиабазе «Хмеймим», расположенной в Сирии.
Discover24 07:41
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Экономика

Названы способы заработать во время пандемии коронавируса

Способами заработать во время кризиса Вячеслав Абрамов поделился с газетой «Московский комсомолец».
Lenta.ru 10:21
Политика

МИД России возмущен заявлением Белого дома о победителях нацизма

Заявление Белого дома, в котором странами-победителями нацизма признаются исключительно США и Великобритания, вызывает возмущение, говорится в официальном комментарии Министерства иностранных дел России.
Газета.Ru 09:41
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Финансы

Банк России допустил снижение ключевой ставки в июне

Последнее заседание совета директоров ЦБ прошло 24 апреля, на нем было решено снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до нынешних 5,5%. В ЦБ допустили, что снижение ставки продолжится, с лета прошлого года показатель снизился на 2,25 процентного пункта.
Российская газета 08 мая в 08:48
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Музыка

Новый клип Little Big вошел в тренды YouTube в 26 странах мира

Клип группы Little Big на песню "Hypnodancer" попал в тренды YouTube в 26 странах мира.
Газета.Ru 08:58
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Армия и оружие

Китай нанёс ракетный удар по индийским военным

В ответ на агрессивные действия Индии, китайские войска нанесли ракетный удар по индийским военным, что привело к уничтожению легкого бронированного автомобиля последних и ранению четырёх человек.
Avia.pro 09:16
Политика

В Крыму оценили план Зеленского установить «колокол Единства»

Украинский президент Владимир Зеленский ранее заявил о планах установить четыре мемориала на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР (Колокол Памяти в Луганске и Колокол Мира в Донецке), а также Колокол Победы в Закарпатье и Колокол Единства в Симферополе – столице российского Крыма.
Газета.Ru 08:25
95
Общество

На Кубани священник и 35 прихожан заразились коронавирусом

Ранее «КИ» писали, что в Краснодарском крае режим карантина продлен до 23 мая.
Краснодарские известия 08:32
13
Происшествия

Жители Пугачева из-за взрывов боеприпасов начали покидать свои дома

Жители поселка Пугачева в Удмуртии из-за взрывов боеприпасов начали самостоятельно покидать дома.
Российская газета вчера в 13:21
166
Происшествия

Квартиру экс-жены Дерипаски в Москве ограбили

Известия 07:02
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Наука

Назван способ наполовину сократить смертность от коронавируса

Результаты анализа, основанного на статистике больниц на нескольких континентах, показали, что у пациентов из наиболее подверженных COVID-19 стран, например Италии, Испании и Великобритании, наблюдается пониженное содержание витамина D в сравнении с больными из других государств.
РИА Новости 06:12
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Футбол

«Рубин» может сыграть в мини-турнире за право остаться в РПЛ

В случае досрочного завершения футбольного сезона в России РПЛ рассматривает возможность проведения мини-турнира, чтобы по спортивному принципу определить, кто в следующем сезоне достоин играть в премьер-лиге.
Татар-информ 08 мая в 15:36
Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru 09:11
89
Шоу-бизнес

Галкин опубликовал праздничное видео к Дню Победы с Пугачевой и детьми

В комментариях к видео пользователи отмечают талант детей, важность инициативы Галкина и Пугачевой, а также поздравляют чету и других пользователей с Днем Победы.
iReactor вчера в 14:05
60
Общество

Опубликованы сообщения нацистов перед окончанием Второй мировой

ТК Звезда вчера в 21:52
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Политика

Путин рассказал о своем понимании национальной идеи

Российская национальная идея заключается в патриотизме, но он не должен быть затхлым, считает президент РФ Владимир Путин.
Интерфакс 03:39
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Фигурное катание

Трусова рассказала про уход к Плющенко от Тутберидзе

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала на странице во "Вконтакте" уход от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Москва 24 07 мая в 23:19
1
Экономика

Российское правительство нашло деньги для врачей, которые непосредственно лечат коронавирус в регионах

Российское правительство нашло деньги для врачей, которые непосредственно лечат коронавирус в регионах или работают с риском заразиться.
Эхо Москвы 10:31
Общество

Режим самоизоляции в Самарской области продлили

Режим самоизоляции в Самарской области продлили до 18 мая.
Самара-ГИС 08:29
35
Фигурное катание

Плющенко резко ответил на обвинения хореографа из команды Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко отреагировал на слова хореографа Алексея Железнякова о спортсменке Александре Трусовой.
Вечерняя Москва 08:51
1
Общество

В Роспотребнадзоре оценили шансы заболеть коронавирусом в жару

Журналистская правда 04:35
26
Шоу-бизнес

Бузову затравили в сети за фотосессию в военной форме

Подписчики Instagram-аккаунта российской артистки Ольги Бузовой затравили ее за опубликованную фотосессию в военной форме, посвященную 75-летию Дня Победы.
Lenta.ru 08:25
34
Общество

Илон Маск может оказаться русским разведчиком, предположил эксперт

Маск, как настоящий русский человек, не мог не отпраздновать 9 мая, и по русскому обычаю злоупотребил.
РИА Новости 07:58
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