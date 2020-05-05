Общество

REGNUMREGNUMОГЭ для девятых классов в России может быть отменён

Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен. Об этом сегодня, 5 мая, в эфире телеканала «Россия 24» заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
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с чего всё началось

Минпросвещения: ОГЭ могут отменить, а ЕГЭ перенести

В Минпросвещения РФ пока не приняли решение о переносе сроков единого госэкзамена (ЕГЭ) в связи с эпидемиологической обстановкой. Глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что в этом вопросе министерство будет ориентироваться на ситуацию с распространением коронавируса.
Вести.Ru07:22

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В Минпросвещения допустили отмену ОГЭ из-за коронавируса

РИА Новости12:06

В Минпросвещения не исключили отмену ОГЭ из-за коронавируса

ТАСС07:08

Минпросвещения вновь допустило отмену ОГЭ из-за коронавируса

РБК10:55

В России могут отменить ОГЭ для девятиклассников

Газета.Ru11:10

Тульские девятиклассники могут получить аттестат без экзаменов

Молодой коммунар12:05

В России в этом году могут отменить ОГЭ для девятиклассников

Лицей02 мая в 03:06

В России для девятиклассников могут отменить ОГЭ

Первый Тульский02 мая в 01:47
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Музыка

Умер автор песен «Ласкового мая»

Инфорос вчера в 07:52
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Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
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Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
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Авто

Новый Alpina D3 S 2021 года получит дизельную версию

Что касается отдачи, Alpina D3 S до 100 км/ч сможет разогнаться за 4,6 секунды. BMW M340d отличается теми же показателями.
Car.ru 08:55
Происшествия

В Петербурге задержали парней, жаривших шашлык на Сенной площади

Санкт-Петербург, 5 мая 2020, 18:14 — REGNUM Сотрудники петербургской полиции нашли и привлекли к ответственности молодых людей, которые днем 2 мая дерзко и демонстративно пожарили шашлык на мангале на Сенной площади в центре Петербурга.
REGNUM 11:14
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Общество

Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины

Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:36
4,4K
Происшествия

СК заподозрил напавшего на полицейского в покушении на убийство

По данному факту дополнительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК (покушение на убийство).
РБК 11:26
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Здоровье

В Татарии не смогли найти источник заражения коронавирусом 196 человек

Казань, 5 мая 2020, 17:39 — REGNUM В Татарии не удалось установить источник заражения коронавирусом 196 жителей.
REGNUM 10:39
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Политика

Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
BFM.ru 05:43
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Авто

Водителям рассказали, как часто надо менять комплекты резины

Рекомендуется также менять шины через каждые 2-3 года.
Дни24 04:01
Политика

Чехия захотела нормализовать отношения с Россией

Прага захотела нормализовать отношения с Москвой.
Lenta.ru 12:09
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Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
2,1K
Политика

Трамп заявил о скором раскрытии источников происхождения коронавируса

Президент США Дональд Трамп отметил, что страна через некоторое время представит определенную информацию о происхождении коронавируса.
Известия 11:02
2
Политика

В ФРГ рассказали о своем отношении к проекту «Северный поток – 2»

В декабре 2019 года Соединенные Штаты Америки ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу.
Известия вчера в 07:23
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Здоровье

В Калининградской области более 300 медиков отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период эпидемии коронавируса.
РБК вчера в 12:21
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Здоровье

Ростовская область выйдет из самоизоляции с сохранением масочного режима

Регион пока не достиг плато по коронавирусу.
REGNUM 10:07
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Общество

Автоэксперт перечислил новые штрафы для водителей

Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал, какие штрафы планируют ввести российские власти. Об этом пишет агентство "Прайм".
Газета.Ru 08:11
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Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о взятии Берлина

К 75-летию взятия Берлина Минобороны России рассекретило уникальные документы из Центрального архива.
ТВ Центр 02 мая в 06:38
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Происшествия

Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии

Командир экипажа SSJ-100, который в прошлом году совершил жесткую посадку в Шереметьево, Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru представил свою версию произошедшего.
РИА Новости 04:32
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Общество

Названа стоимость масок и перчаток в московском метро

Московские власти установили цену на маски и перчатки, которые будут продаваться в вендинговых автоматах в метро.
Lenta.ru 12:22
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Политика

Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку

Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости 09:11
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Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
1,4K
Футбол

Россияне призвали Кадырова уволить Шалимова из «Ахмата»

Metaratings вчера в 05:57
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Политика

Разведки Австралии и Британии открестились от обвинений в адрес Китая

Напомним, Daily Telegraph утверждала, что в досье, подготовленном разведывательным союзом «Пять глаз» («Five Eyes»: США, Австралия, Новая Зеландия, Канада и Великобритания), Китай обвиняют в уничтожении доказательств вспышки коронавируса.
Взгляд.ру вчера в 20:53
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Наука

Врачи рассказали о ценности фильтрованного кофе

Исходя из результатов многочисленных исследований, люди, употребляющие фильтрованный кофе, понижают риск преждевременной смерти на пятнадцать процентов в сравнении с теми, кто совсем не пьет этот ароматный напиток.
Территория новостей 03 мая в 23:30
Политика

Депутат Госдумы назвал 5G-вышки иностранным оружием

Евгений Федоров, являющийся членом комитета по бюджету и налогам, считает, что подобные вышки могут быть использованы против россиян.
Социальные новости 06:08
6
Политика

Киев отказался вести переговоры с ДНР и ЛНР

Украинские власти никогда не пойдут на переговоры с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак во время онлайн-конференции, организованной американским аналитическим центром Atlantic Council.
Газета.Ru 08:38
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Игры

S.T.A.L.K.E.R. 2: всё идёт по плану, несмотря на коронавирус

Городской портал Новый Нижний вчера в 06:00
5
Общество

В Свердловской области выявили еще 133 случая заражения коронавирусом

По данным оперштаба на вторник, 5 мая, на территории Свердловской области только за минувшие сутки зарегистрировано 133 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 04:15
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Здоровье

В Омске уволился главврач больницы, где массово заразились медики

Министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова сообщила об увольнении по собственному желанию главврача горболинцы номер 1, которая была закрыта на карантин из-за массового заражения едперсонала коронавирусом COVID-19.
Московский Комсомолец 12:02
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