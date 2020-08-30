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РБК
РБК

В Минпросвещения исключили принудительную вакцинацию учителей от COVID

В августе глава Минздрава Михаил Мурашко рекомендовал пройти вакцинацию от COVID-19 в первую очередь пожилым учителям. Делать прививку детям власти пока не планируют.В источнике
С чего всё началось
Об этом 30 августа рассказал директор департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Евгений Семченко в эфире радиостанции «Kp.ru
».
Телеканал 360°05:20
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Газета.Ru

В Минпросвещения исключили принудительную вакцинацию учителей от COVID-19

Газета.Ru07:32
РИА Новости

Минпросвещения исключило принудительную вакцинацию учителей от COVID-19

РИА Новости06:14
ТАСС

В Минпросвещения не будут требовать от школьных учителей делать прививку от коронавируса

ТАСС04:47
РБК

В Минпросвещения исключили принудительную вакцинацию учителей от COVID

РБК05:31
URA.Ru

Минпросвещения: обяжут ли в школе делать прививки от коронавируса

URA.Ru05:12
Комсомольская правда

Минпросвещения: Вакцинация учителей от коронавируса будет добровольной

Комсомольская правда04:53
RT на русском

Минпросвещения: вакцинация учителей от COVID-19 будет добровольной

RT на русском05:38

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Интерфаксвчера в 14:11
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