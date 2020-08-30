Определены 10 автомобилей с большим пробегом, которые можно покупать

Самый первый Audi TT с 1,8-литровым четырехцилиндровым турбодвигателем, как ни странно, стабильно входит в списки надежности авто с большим пробегом и возрастом до 20 лет.