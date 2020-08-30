В Минпросвещения исключили принудительную вакцинацию учителей от COVID
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В Минпросвещения исключили принудительную вакцинацию учителей от COVID
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В августе глава Минздрава Михаил Мурашко рекомендовал пройти вакцинацию от COVID-19 в первую очередь пожилым учителям. Делать прививку детям власти пока не планируют.В источнике
С чего всё началось
Об этом 30 августа рассказал директор департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Евгений Семченко в эфире радиостанции «Kp.ru
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