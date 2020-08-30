Протесты в Белоруссии сочли бессмысленными без сноса памятников Ленину

«Если вы при своих протестах, которые уже чуть ли не месяц происходят, не завалили того лысого старого сифилитика-болвана, то грош вам цена!» — сказал Дроздов, подчеркнув, что «национально-освободительная борьба не может происходить под памятником Ленину и на проспекте Ленина».