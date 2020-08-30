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РБК
РБК

В Минпросвещения исключили принудительную вакцинацию учителей от COVID

В августе глава Минздрава Михаил Мурашко рекомендовал пройти вакцинацию от COVID-19 в первую очередь пожилым учителям. Делать прививку детям власти пока не планируют.В источнике
С чего всё началось
Об этом 30 августа рассказал директор департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Евгений Семченко в эфире радиостанции «Kp.ru
».
Телеканал 360°05:20
Подробнее о событии
РБК

В Минпросвещения исключили принудительную вакцинацию учителей от COVID

РБК05:31
РИА Новости

Минпросвещения исключило принудительную вакцинацию учителей от COVID-19

РИА Новости06:14
RT на русском

Минпросвещения: вакцинация учителей от COVID-19 будет добровольной

RT на русском05:38
Газета.Ru

В Минпросвещения исключили принудительную вакцинацию учителей от COVID-19

Газета.Ru07:32
URA.Ru

Минпросвещения: обяжут ли в школе делать прививки от коронавируса

URA.Ru05:12
Комсомольская правда

Минпросвещения: Вакцинация учителей от коронавируса будет добровольной

Комсомольская правда04:53
ТАСС

В Минпросвещения не будут требовать от школьных учителей делать прививку от коронавируса

ТАСС04:47

Протесты в Белоруссии сочли бессмысленными без сноса памятников Ленину

«Если вы при своих протестах, которые уже чуть ли не месяц происходят, не завалили того лысого старого сифилитика-болвана, то грош вам цена!» — сказал Дроздов, подчеркнув, что «национально-освободительная борьба не может происходить под памятником Ленину и на проспекте Ленина».
Lenta.ru04:53
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Путин и Лукашенко обещали укрепить сотрудничество России и Белоруссии

Готовность укреплять сотрудничество между Россией и Белоруссией подтвердили в телефонном разговоре президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко, 30 августа сообщает пресс-служба Кремля.
ИА Красная Весна05:56
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Представитель Киева в контактной группе выступил за всеобщую амнистию

Всеобщая амнистия, выборы и особый статус Донбасса необходимы для прекращения конфликта на Донбассе, заявил новый заместитель главы украинской делегации в контактной группе бывший премьер-министр Витольд Фокин 30 августа в интервью изданию «Страна».
ИА Красная Весна06:56
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Оппозиция обвинила Лукашенко в неспособности выстроить отношения с РФ

Член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова заявила, что президент Белоруссии Александр Лукашенко за все время своего президентства не смог выстроить добрососедские отношения с Россией.
РЕН ТВ18:13
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