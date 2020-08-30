Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
РБК
РБК

В Минпросвещения исключили принудительную вакцинацию учителей от COVID

В августе глава Минздрава Михаил Мурашко рекомендовал пройти вакцинацию от COVID-19 в первую очередь пожилым учителям. Делать прививку детям власти пока не планируют.В источнике
С чего всё началось
Об этом 30 августа рассказал директор департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Евгений Семченко в эфире радиостанции «Kp.ru
».
Телеканал 360°05:20
Подробнее о событии
РИА Новости

Минпросвещения исключило принудительную вакцинацию учителей от COVID-19

РИА Новости06:14
RT на русском

Минпросвещения: вакцинация учителей от COVID-19 будет добровольной

RT на русском05:38
Комсомольская правда

Минпросвещения: Вакцинация учителей от коронавируса будет добровольной

Комсомольская правда04:53
Радио Комсомольская правда

Как в школе выполнить все рекомендации Роспотребнадзора и Министерства просвещения

Радио Комсомольская правда06:11
Газета.Ru

Учителей не будут принуждать делать прививку от коронавируса

Газета.Ru05:00
ТАСС

В Минпросвещения не будут требовать от школьных учителей делать прививку от коронавируса

ТАСС04:47
РБК

В Минпросвещения исключили принудительную вакцинацию учителей от COVID

РБК05:31

Кравчук заявил о готовности посетить ДНР

Глава украинской делегации в Контактной группе Леонид Кравчук согласился посетить неподконтрольные Киеву территории на Донбассе вместе со своим заместителем Витольдом Фокиным, если им будут предоставлены гарантии безопасности.
Кравчук заявил о готовности посетить ДНР
Газета.Ru06:29
9

Забайкальцев оштрафовали за переименование села в «Путин вор»

Агинский районный суд признал выложивших на сопке из камней надпись «Путин вор» трех местных жителей (в сообщении суда они названы Т. Г. и Б.) в мелком хулиганстве по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, назначив им штрафы в размере 700, 800 и 700 рублей штрафа.
Тайга.инфо22:35
18

МИД Финляндии призвал Белоруссию провести новые выборы президента

По информации газеты Helsingin Sanomat, глава МИД Финляндии выразил уверенность, что в Белоруссии необходимо провести новые выборы президента республики – только такое решение поможет выйти стране из сложившейся ситуации.
Общественная служба новостей21:42
62

Навальный остается в немецкой клинике в коме и на ИВЛ

Блогер Алексей Навальный в клинике Charite остается в стабильном состоянии в искусственной коме на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ), его состояние оценивается как стабильно тяжелое, без острой угрозы для жизни.
МонаВиста28 августа в 15:46
3,2K

Путин поздравил режиссера Леонида Шварцмана со столетним юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил со 100-летним юбилеем художника анимационного кино и режиссёра Леонида Шварцмана, отметив, что он создал богатейшую галерею знаменитых мультипликационных персонажей, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
РИА Новости03:31

3D-модель черепа зародыша динозавра помогла установить необычный факт

Дальнейшее изучение найденного образцы помогло специалистам создать компьютерную модель внутренностей яйца и выяснить, что общий скелет зародыша и в особенности его череп сильно отличаются строением.
ToDay News Ufa05:39
11

В Гидрометцентре рассказали, когда ждать «бабьего лета» в России

Москва, 30 августа 2020, 08:54 — REGNUM Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «бабье лето» в РФ может наступить в любой день в период с сентябра по начало октября и народные приметы тут не работают.
REGNUM01:54
108