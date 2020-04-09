Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Минпросвещения назвали дату проведения ОГЭ по основным предметам

Заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко сообщил, что Основной государственный экзамен (ОГЭ) по двум основным предметам — русскому языку и математике — будет проведён и начнётся с 9 июня.
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В Минпросвещения назвали дату проведения ОГЭ

ОГЭ по двум основным предметам, русскому языку и математике, будет проведен, датой старта определено 9 июня, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко "ОГЭ - принято решение, что он будет проходить по двум основным предметам, русский и математика, будет проведен, в этом нет какой-то особенной проблемы...
РИА Новости09:46

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ОГЭ для школьников стартует 9 июня

Невские Новости12:10

Сократят ли летние каникулы и как будем сдавать ОГЭ и ЕГЭ: Минпросвещения ответило на главные вопросы о школе в период пандемии коронавируса

Комсомольская правда13:02

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Вечерняя Москва09:43

В Минпросвещения назвали дату проведения ОГЭ по основным предметам

RT на русском10:21

В Минпросвещения определили дату проведения ОГЭ

Профиль10:11

В Минпросвещения назвали дату проведения ОГЭ

РИА Новости09:46

Определена дата всероссийского экзамена для девятиклассников

ИА Красная Весна10:55
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Общество

Школы Хабаровска объявили о досрочном завершении учебного года

iReactor 02:54
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Песков заявил, что Россия помогает Белоруссии в борьбе с коронавирусом

Россия помогает Белоруссии в борьбе с коронавирусом, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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СК завел три уголовных дела из-за фейков о коронавирусе

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ФАН 12:44
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Нижний Новгород, 9 апреля 2020, 18:47 — REGNUM У нескольких сотрудников прокуратуры Нижегородской области выявлено заражение коронавирусом.
REGNUM 11:47
Общество

Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей

С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости 12:06
Армия и оружие

Коронавирус поразил четвертый американский авианосец

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Московский Комсомолец 07:17
Шоу-бизнес

Игорь Николаев опубликовал фото в инвалидном кресле

Paparazzi.ru 05:24
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Польша продлила закрытие границ ещё на две недели

Алексей Милованов / Новый Калининград Правительство Польши решило продлить закрытие границ на две недели в связи с пандемией коронавируса.
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Стас Михайлов сообщил, что переболел пневмонией

Певец Стас Михайлов сообщил в Instagram, что переболел двусторонней пневмонией, отметив, что сделанные тесты на коронавирус были отрицательными.
РИА Новости 08:17
Общество

Путин объявил о новых выплатах на детей для безработных родителей

Президент России Владимир Путин объявил о новых выплатах для семей с детьми, в которых родители оказались без работы из-за экономических последствий коронавируса.
РБК вчера в 10:24
Общество

В Подмосковье ввели три новые меры по борьбе с коронавирусом

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении трех дополнительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 11:38
Происшествия

В центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв

На 2-й Брестской улице (недалеко от станции метро «Маяковская») в здании бизнес-центра произошел взрыв.
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Происшествия

На объекте «Роснефти» произошел пожар

Ведомости 08:54
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«Cassini» раскрывает давнюю тайну аномального нагрева Сатурна

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Общество

Британцы жгут вышки 5G из-за коронавируса

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В Италии за сутки выздоровело рекордное количество человек

В Италии за сутки выздоровело более 2 тыс. человек, это самый высокий показатель за все время эпидемии, сообщил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
БИЗНЕС Online вчера в 15:53
Политика

Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами

Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия.
Интерфакс вчера в 09:01
Общество

Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметов по выбору на Основном государственном экзамене в этом году не будет.
Газета.Ru 09:24
Политика

МИД: снос памятника маршалу Коневу в Праге не останется без ответа

Снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге может стать долгосрочным раздражителем в отношениях России и Чехии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 12:45
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину поместили в закрытый инфекционный бокс

Газета.Ru 11:09
Армия и оружие

Американские истребители перехватили российские Ил-38

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Экономика

Мишустин утвердил новые поручения по ситуации с коронавирусом

Премьер Михаил Мишустин подписал перечень поручений различным органам власти для реализации решений Владимира Путина по поддержке граждан и экономики, принятых накануне.
РИА Новости 11:57
Происшествия

Во Владимирской области врач скорой заразилась коронавирусом

Врач скорой помощи во Владимирской области, у которой подтвердился коронавирус, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщает в четверг администрация региона.
РИА Новости 11:11
Религия

Коронавирус выявили у восьми московских священников

У восьми священнослужителей московских храмов выявлен коронавирус, сообщается в телеграм-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Москва 24 11:30
Экономика

ЦБ рекомендовал банкам перенести решения о выплате дивидендов

Центральный банк рекомендовал финансовым организациям назначить годовые общие собрания акционеров (ГОСА), на которых будут приниматься решения о выплате дивидендов за 2019 год на конец августа — сентябрь 2020 года, говорится в информационном письме первого зампреда Сергея Швецова.
РБК 12:14
Общество

В регионе временно отменили наказание водителей за одно из нарушений

Зелепукин рассказал, что за сутки в области было выявлено 9 нарушений по ч. 2 ст 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).
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Шоу-бизнес

Участница Comedy Club Марина Кравец родила первенца

Телеведущая и участница юмористического шоу Comedy Club впервые стала мамой. Об этом 35-летняя артистка рассказала у себя в Instagram.
Газета.Ru 07:59
Общество

Росавиация сформировала график вывозных авиарейсов до 13 апреля

Москва, 9 апреля 2020, 20:38 — REGNUM Росавиация согласовала с оперативным штабом при правительстве график авиарейсов для вывоза граждан России из-за рубежа до 13 апреля, сообщает пресс-служба федерального агентства.
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Футбол

УЕФА может сократить количество городов-хозяев Евро-2020

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Евро-футбол.ру 03:42
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