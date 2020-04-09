ОГЭ по двум основным предметам, русскому языку и математике, будет проведен, датой старта определено 9 июня, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко "ОГЭ - принято решение, что он будет проходить по двум основным предметам, русский и математика, будет проведен, в этом нет какой-то особенной проблемы...

с чего всё началось

Заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко сообщил, что Основной государственный экзамен (ОГЭ) по двум основным предметам — русскому языку и математике — будет проведён и начнётся с 9 июня.

В Минпросвещения назвали дату проведения ОГЭ по основным предметам

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