Общество

BFM.ruBFM.ruВ Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ

Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда». Правда, даты проведения экзаменов пока неизвестны.
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ЕГЭ, дистанционка, сокращение учителей: комментарии Минпросвещения

Вести.Ru05:56

Власти предложили зигзагообразно рассаживать учеников на ЕГЭ из-за вируса

РБК08:09

Минпросвещения сформулировало требования к организации школьных экзаменов

Комсомольская правда07:12

В Минпросвещения рассказали о требованиях к организации ЕГЭ в условиях пандемии

ТАСС08:35

Минпросвещения рассказало о требованиях к организации ЕГЭ

Известия05:39

Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ

РИА Новости05:39

Названы новые требования во время сдачи ЕГЭ

Lenta.ru06:02
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Здоровье

Саратовским чиновникам поручили предотвратить толчею в транспорте

Председатель правительства Александр Стрелюхин акцентировал внимание собравшихся на организации работы общественного транспорта, чтобы автобусы не были переполнены и люди могли соблюдать дистанцию.
Регион 64 11:40
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Общество

В Роскосмосе подтвердили разрушение баков блока «Фрегат-СБ» на орбите

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 9 на 10 мая в 18-й эскадрилье контроля космического пространства Военно-воздушных сил США заявили о взрыве топливного бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ» на околоземной орбите.
REGNUM 08:33
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Экономика

Промсвязьбанк продал почти все запасы золота

Промсвязьбанк продал 92% запасов золота — около двух тонн, рассчитал аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
Коммерсантъ 08:20
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Футбол

РФС подготовил план возобновления чемпионата

Российский футбольный союз разработал специальный протокол по возобновлению чемпионата России в условиях эпидемии коронавируса.
BFM.ru 13:41
Происшествия

В Волгограде задержали сотрудника СК по делу о вымогательстве

Сотрудника территориального подразделения управления Следственного комитета России по Волгоградской области задержали по делу о вымогательстве, совершенном группой лиц, сообщает в воскресенье пресс-служба ведомства.
РИА Новости 15:02
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Общество

Пользователей Сети удивили несуществующие страны на карте 1922 года

Опубликованная на сайте Reddit карта мира 1922 года удивила пользователей произошедшими с тех пор изменениями.
РИА Новости 14:44
Общество

В мэрии рассказали, где москвичи смогут находиться без маски с 12 мая

Жители Москвы, начиная с 12 мая, имеют право находиться без маски и медицинских перчаток только в своих домах или рабочих кабинетах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.
Газета.Ru 08 мая в 16:39
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Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, когда откроют школы и детсады

Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала об ослаблении карантинных мер.
News.ru вчера в 15:00
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Общество

В Самарской области продлили режим самоизоляции до 18 мая

На всей территории Самарской области сохраняется режим ограничительных мер до 18 мая.
ГТРК Самара 08:22
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Политика

На кремлевских приемах отказались от заливных поросят и осетров

Коммерсантъ 06:36
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Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
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Общество

Власти Татарстана объявят об изменениях в режиме самоизоляции

В понедельник 11 мая, в кабинете министров Татарстана в дистанционном режиме состоится брифинг на тему: «О мерах, предпринимаемых в Республике Татарстан по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции и планах поэтапного выхода из режима ограничений».
Kazanfirst.ru 06:35
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Общество

В Подмосковье ответили на данные о жалобах врачей на нехватку костюмов

О жалобах подмосковных врачей губернатору Андрею Воробьеву на нехватку медицинских костюмов и средств защиты ранее сообщил Telegram-канал Baza.
РБК 14:58
1
Политика

Оценено влияние пандемии на потенциал США в «сдерживании» России

Аналитик Матеуш Пиотровский в бюллетене Польского института международных отношений (PISM) оценил влияние пандемии коронавируса на потенциал США в «сдерживании» России и Китая, пишет RT.
Lenta.ru 00:26
13
Общество

Петербург вводит «масочный режим»

Ранее власти Петербурга продлили ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, до 31 мая.
Газета.Ru вчера в 16:57
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Общество

Москвичей предупредили об аномальном похолодании

Москвичей ожидает аномально холодная погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС .
Мослента 08 мая в 22:48
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Общество

В Краснодарском крае продлили режим самоизоляции до 23 мая

Первым регионом, продлившим режим самоизоляции до конца месяца, стала Москва — мэр столицы Сергей Собянин подписал соответствующий документ 7 мая.
РБК 10:08
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Армия и оружие

Минобороны Турции: Взрыв прогремел в сирийском Эль-Бабе

Взрыв прогремел в сирийском Эль-Бабе, сообщает Министерство обороны Турции.
РЕН ТВ 14:45
Наука

Шпинат и бактериальные ферменты превратили в искусственный хлоропласт

N+1 08 мая в 13:09
Происшествия

В Подмосковье электричка сбила двух мужчин, один скончался

В Московской области под электричку попали двое мужчин — они шли вдоль путей, хотя это запрещено правилами безопасности.
Вести.Ru 14:13
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Экономика

Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве.
RT на русском 05:00
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Здоровье

Пик эпидемии коронавируса в России может оказаться скрытым

Ранее "ДП" рассказывал, что эксперты высказывают разные мнения относительно того, когда в РФ наступит пик эпидемии коронавируса и когда страна выйдет на плато по заболеваемости.
DP.RU 08 мая в 05:15
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Политика

Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом

В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 10:01
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Авто

Продажи автомобилей в РФ обвалились на 64%

Удалось выяснить, что в сегменте легковых машин продажи снизились до 53,3 тыс. машин, что на 64,4% ниже, чем в апреле прошлого года.
Тарантас Ньюс 08 мая в 12:45
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Футбол

В «Сассуоло» уверены, что «Интер» выкупит права на Сенси

Soccer.ru 12:04
Общество

ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса

Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Ведомости 10:14
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Религия

Митрополит Иларион раскритиковал мозаику Сталина в храме ВС

Глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион назвал неприемлемой фреску с Иосифом Сталиным в главном храме Вооружённых сил России в Подмосковье.
News.ru 14:37
Футбол

«Реал» по-прежнему заинтересован в продаже Бэйла

Ранее сообщалось, что Бэйл может вернуться в "Тоттенхэм".
Soccer.ru 13:18
Армия и оружие

Китай нанёс ракетный удар по индийским военным

В ответ на агрессивные действия Индии, китайские войска нанесли ракетный удар по индийским военным, что привело к уничтожению легкого бронированного автомобиля последних и ранению четырёх человек.
Avia.pro 09:16
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Общество

Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса

Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
Ведомости 08 мая в 19:46
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