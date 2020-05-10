Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда». Правда, даты проведения экзаменов пока неизвестны.

В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ

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