Общество
RT на русскомВ России разработали требования к проведению школьных экзаменов
Министерство просвещения совместно с Роспотребнадзором разработали требования по проведению школьных экзаменов на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко.
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Общество
ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса
Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Ведомости 10:14
Шоу-бизнес
Ольга Куриленко попросила не считать её украинкой
В комментариях поклонники заинтересовались, кого актриса считает «нашими», на что Куриленко ответила, что под этим словом она подразумевает всех жителей стран бывшего Советского Союза.
Говорит Москва вчера в 10:40
Шоу-бизнес
Дочь Даны Борисовой отказалась от общения с матерью
Фото: Дана Борисова пытается завоевать доверие 12-летней дочери Дана заявила, что она не понимает того, почему дочь обвиняет ее в жестком обращении.
Bimru.ru 09:56
Здоровье
Масочный режим на Украине могут продлить до конца года
Маска может статья неотъемлемой частью жизни гражданина Украины до конца года, заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко 10 мая в интервью «РБК-Украина».
ИА Красная Весна 08:59
Общество
В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви
Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 01:45
Шоу-бизнес
Бузову затравили в Сети за фотосессию в военной форме ко Дню Победы
Интернет-пользователи раскритиковали певицу и телеведущую Ольгу Бузову за фотосессию и видео в военной форме, которые она опубликовала 9 мая.
РИА Новости 10:46
Происшествия
Глава Удмуртии прокомментировал ситуацию на бывшем арсенале в Пугачево
Глава Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал ситуацию на бывшем арсенале в с. Пугачево Малопургинского района Удмуртии.
ИА Удмуртия вчера в 14:12
Единоборства
Нурмагомедов отреагировал на победу Гэтжи над Фергюсоном
РИА Новости 01:26
Общество
Москвичей предупредили о резком изменении погоды
Жителей столицы в ближайшие дни ожидает резкая смена погоды, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 06:36
Общество
В Роспотребнадзоре оценили шансы заболеть коронавирусом в жару
Журналистская правда 04:35
Политика
США назвали условия для продления договора СНВ
Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru вчера в 02:47
Общество
В Самарской области продлили режим самоизоляции до 18 мая
В Самарской области продлили режим особых ограничительных мер. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба в регионе.
63.ru 08:57
Футбол
Генсек РФС оценил шансы на возобновление чемпионата России
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил в эфире «Матч ТВ», что в организации настроены на скорое возобновление матчей Российской премьер-лиги (РПЛ).
РБК 13:30
Общество
Спрогнозирован резкий рост случаев заражения коронавирусом в России
Количество заражений коронавирусом в России резко возрастет с приходом жары.
Lenta.ru 10:46
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева рассказала о своем самочувствии
Российская актриса Татьяна Васильева, заболевшая двусторонней пневмонией, рассказала о своем самочувствии.
РЕН ТВ 09:24
Игры
Фанат воссоздал S.T.A.L.K.E.R. 2 на движке CryEngine
Геймер воссоздал скриншот компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. 2 на движке CryEngine, однако изначально игра разрабатывалась на Unreal Engine 4.
iReactor 12:57
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой спела песню к 9 мая и поразила сходством с матерью
Дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера Алдонина исполнила военную песню ко Дню Победы.
Народные новости 05:27
Общество
Названа дата открытия Ржевского мемориала советскому солдату
Мемориал советскому солдату в районе Ржева планируется открыть в июне. Об этом рассказали в Российском военно-историческом обществе (РВИО).
Вечерняя Москва 11:32
Авто
В России ужесточаются требования ввоза праворульных машин
Таможенная пошлина за ввоз праворульной легковой машины с 1 июля может вырасти до 1,5 евро за кубический сантиметр, объем двигателя которого не превышает 1 литр.
Новые автомобили вчера в 01:58
Происшествия
Собянин подтвердил гибель пациента при пожаре в больнице
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о погибшем в результате пожара в ГКБ №50.
Российская газета вчера в 14:59
Общество
В мэрии рассказали, где москвичи смогут находиться без маски с 12 мая
Жители Москвы, начиная с 12 мая, имеют право находиться без маски и медицинских перчаток только в своих домах или рабочих кабинетах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.
Газета.Ru 08 мая в 16:39
Общество
Аппараты по продаже масок и перчаток устанавливают в метро Петербурга
Установка аппаратов для продажи масок и перчаток началась в метрополитене Санкт-Петербурга, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора города.
Газета.Ru 10:51
Общество
В Праге на место памятника Коневу поставили унитаз
Московский Комсомолец вчера в 12:57
Политика
МИД России возмущен заявлением Белого дома о победителях нацизма
Заявление Белого дома, в котором странами-победителями нацизма признаются исключительно США и Великобритания, вызывает возмущение, говорится в официальном комментарии Министерства иностранных дел России.
Газета.Ru 09:41
Общество
В Роскосмосе подтвердили разрушение баков блока «Фрегат-СБ» на орбите
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 9 на 10 мая в 18-й эскадрилье контроля космического пространства Военно-воздушных сил США заявили о взрыве топливного бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ» на околоземной орбите.
REGNUM 08:33
Экономика
Экономисты сообщили о возможной девальвации рубля
Ряд экономистов допускают возможность того, что отечественный рубль столкнется с девальвацией.
Актуальные Новости 13:14
Политика
Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом
В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 10:01
Общество
В Краснодарском крае продлили режим самоизоляции до 23 мая
Первым регионом, продлившим режим самоизоляции до конца месяца, стала Москва — мэр столицы Сергей Собянин подписал соответствующий документ 7 мая.
РБК 10:08