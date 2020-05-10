Общество

RT на русскомRT на русскомВ России разработали требования к проведению школьных экзаменов

Министерство просвещения совместно с Роспотребнадзором разработали требования по проведению школьных экзаменов на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко.
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Минпросвещения сформулировало требования к организации школьных экзаменов

Комсомольская правда07:12

В Минпросвещения рассказали о требованиях к организации ЕГЭ в условиях пандемии

ТАСС08:35

Власти предложили зигзагообразно рассаживать учеников на ЕГЭ из-за вируса

РБК08:09

Минпросвещения рассказало, как и когда будут проводить ЕГЭ и ОГЭ

Газета.Ru09:35

Минпросвещения рассказало о требованиях к организации ЕГЭ

Известия05:39

Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ

РИА Новости05:39

Названы новые требования во время сдачи ЕГЭ

Lenta.ru06:02
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Общество

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В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви

Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
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Глава Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал ситуацию на бывшем арсенале в с. Пугачево Малопургинского района Удмуртии.
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РИА Новости 01:26
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Жителей столицы в ближайшие дни ожидает резкая смена погоды, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 06:36
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В Роспотребнадзоре оценили шансы заболеть коронавирусом в жару

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Политика

США назвали условия для продления договора СНВ

Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
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Общество

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В Самарской области продлили режим особых ограничительных мер. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба в регионе.
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Футбол

Генсек РФС оценил шансы на возобновление чемпионата России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил в эфире «Матч ТВ», что в организации настроены на скорое возобновление матчей Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Общество

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Количество заражений коронавирусом в России резко возрастет с приходом жары.
Lenta.ru 10:46
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Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева рассказала о своем самочувствии

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Таможенная пошлина за ввоз праворульной легковой машины с 1 июля может вырасти до 1,5 евро за кубический сантиметр, объем двигателя которого не превышает 1 литр.
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Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о погибшем в результате пожара в ГКБ №50.
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Аппараты по продаже масок и перчаток устанавливают в метро Петербурга

Установка аппаратов для продажи масок и перчаток началась в метрополитене Санкт-Петербурга, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора города.
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Общество

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Московский Комсомолец вчера в 12:57
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Путин признался, что его впечатлила картина «Рабовладельцы» Гапоненко

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МИД России возмущен заявлением Белого дома о победителях нацизма

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В Роскосмосе подтвердили разрушение баков блока «Фрегат-СБ» на орбите

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 9 на 10 мая в 18-й эскадрилье контроля космического пространства Военно-воздушных сил США заявили о взрыве топливного бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ» на околоземной орбите.
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Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом

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В Краснодарском крае продлили режим самоизоляции до 23 мая

Первым регионом, продлившим режим самоизоляции до конца месяца, стала Москва — мэр столицы Сергей Собянин подписал соответствующий документ 7 мая.
РБК 10:08
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