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В Минпросвещения не поддержали идею о переносе начала учебного года

Учебный год в регионах России по традиции начнётся 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства просвещения, комментируя инициативу депутата ЛДПР Василия Власова перенести начало школьных занятий на 1 октября, чтобы не спровоцировать вспышку коронавирусной инфекции COVID-19.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Минпросвещения не будет переносить начало учебного года с 1 сентября

Новый учебный год начнется 1 сентября во всех российских регионах, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Минпросвещения, комментируя предложение депутата Госдумы Василия Власова о переносе начала школьных занятий, чтобы не спровоцировать вспышку коронавируса.
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Минпросвет увидел риск социального напряжения при переносе учебного года

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РБК13:07
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Турчинов: у Зеленского есть все возможности для вторжения в Крым

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В администрации президента США Дональда Трампа заявили, что украинские законодатели лгут, когда ссылаются на якобы похожие американские законы, аргументируя необходимость принятия законопроекта о локализации.
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РИА Новости12:34
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Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
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Lenta.ru08:48
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Россия предостерегла США и ЕС от вмешательства в события в Белоруссии

Министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с первым заместителем госсекретаря Стивеном Биганом во вторник предостерег внешние силы от вмешательства в события в Белоруссии во избежание обострения ситуации.
Парламентская газета12:20
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Центр Гамалеи получил разрешение на испытания вакцины от COVID-19

«Минздрав России выдал разрешение на проведение пострегистрационного клинического исследования вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» её разработчику — Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России», — приводит РИА Новости сообщение Минздрава.
RT на русском12:26
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