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В Минпросвещения не поддержали идею о переносе начала учебного года

Учебный год в регионах России по традиции начнётся 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства просвещения, комментируя инициативу депутата ЛДПР Василия Власова перенести начало школьных занятий на 1 октября, чтобы не спровоцировать вспышку коронавирусной инфекции COVID-19.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Минпросвещения не будет переносить начало учебного года с 1 сентября

Новый учебный год начнется 1 сентября во всех российских регионах, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Минпросвещения, комментируя предложение депутата Госдумы Василия Власова о переносе начала школьных занятий, чтобы не спровоцировать вспышку коронавируса.
ТАСС02:37
Подробнее о событии
RT на русском

В Минпросвещения не поддержали идею о переносе начала учебного года

RT на русском06:17
Коммерсантъ

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Коммерсантъ03:37
РБК

Минпросвет увидел риск социального напряжения при переносе учебного года

РБК04:39
Газета.Ru

Минпросвещения отказалось переносить старт учебного года с 1 сентября

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Российская газета

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Российская газета06:10
Комсомольская правда

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ТАСС

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