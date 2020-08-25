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Солидарность
Солидарность

В Минпросвещения отказались переносить начало учебного года

Начало учебного года в России переноситься не будет, занятия у школьников начнутся 1 сентября. Об этом в пресс-службе Министерства просвещения сообщили 25 августа.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Минпросвещения не будет переносить начало учебного года с 1 сентября

Новый учебный год начнется 1 сентября во всех российских регионах, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Минпросвещения, комментируя предложение депутата Госдумы Василия Власова о переносе начала школьных занятий, чтобы не спровоцировать вспышку коронавируса.
ТАСС02:37
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Телеканал 360°

Школьные медики займутся профилактикой коронавируса

Телеканал 360°07:15
Коммерсантъ

Минпросвещения не планирует переносить начало учебного года

Коммерсантъ03:37
РБК

Минпросвет увидел риск социального напряжения при переносе учебного года

РБК04:39
Lenta.ru

В России отказались переносить начало учебного года

Lenta.ru05:26
Российская газета

Родители не поддержали перенос начала учебного года

Российская газета06:10
RT на русском

В Минпросвещения не поддержали идею о переносе начала учебного года

RT на русском06:17
ТАСС

Минпросвещения не будет переносить начало учебного года с 1 сентября

ТАСС02:37

Члена КС Белоруссии арестовали на десять суток за незаконную акцию

Заводской суд Минска приговорил члена Координационного совета оппозиции, лидера забастовочного комитета МТЗ Сергея Дылевского к 10 суткам ареста за организацию несанкционированной акции, передает корреспондент РИА Новости.
Члена КС Белоруссии арестовали на десять суток за незаконную акцию
РИА Новости08:50
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Меркель призвала российские власти расследовать отравление Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел страны Хайко Маас в совместном заявлении призвали российские власти провести открытое расследование отравления оппозиционера Алексея Навального.
Меркель призвала российские власти расследовать отравление Навального
МР7.рувчера в 15:58
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Омские врачи не признают наличие у Навального признаков отравления

Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа, заведующий отделением острых отравлений бюджетного учреждения здравоохранения Омской области "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1", доктор медицинских наук Александр Сабаев прокомментировал информацию немецких коллег о том, что причиной тяжелого состояния политика Алексея Навального стало отравление.
Континент Сибирь Online02:43
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Башкирский суд рассмотрел жалобы на аресты защитников Куштау

Верховный суд Башкирии за два дня рассмотрел 16 жалоб на постановления районного суда об арестах участников конфликта на горе Куштау, где экозащитники протестовали против разработки шихана содовой компанией, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости07:54
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В Сеуле полагают, что глава КНДР давно лежит в коме

Пхеньян, 25 августа 2020, 13:36 — REGNUM Руководитель КНДР Ким Чен Ын жив, но последние месяцы находится в коме, так считает помощник бывшего президента Южной Кореи Ким Дэ Чжуна Чан Сон Мин. Об этом сообщает американское издание The New York Post.
REGNUM06:36
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В Киеве заявили о переносе встречи советников нормандского формата

«Встреча советников лидеров государств — участников нормандского формата, которая должна была состояться 28 августа в Париже, переносится в связи с командировкой советника президента Франции», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русском09:29
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Ёмкость аккумуляторов Tesla увеличится на 50% — Илон Маск

Вашингтон, 25 августа 2020, 15:14 — REGNUM Американская компания Tesla сможет наладить массовое производить аккумуляторов (АКБ) с более длительным сроком службы и увеличенной на 50% удельной энергоемкостью в ближайшие три — четыре года.
REGNUM08:14