В Минпросвещения отказались переносить начало учебного года
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Начало учебного года в России переноситься не будет, занятия у школьников начнутся 1 сентября. Об этом в пресс-службе Министерства просвещения сообщили 25 августа.В источнике
С чего всё началось
Минпросвещения не будет переносить начало учебного года с 1 сентября
Новый учебный год начнется 1 сентября во всех российских регионах, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Минпросвещения, комментируя предложение депутата Госдумы Василия Власова о переносе начала школьных занятий, чтобы не спровоцировать вспышку коронавируса.
ТАСС02:37
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