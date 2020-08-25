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Солидарность
Солидарность

В Минпросвещения отказались переносить начало учебного года

Начало учебного года в России переноситься не будет, занятия у школьников начнутся 1 сентября. Об этом в пресс-службе Министерства просвещения сообщили 25 августа.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Минпросвещения не будет переносить начало учебного года с 1 сентября

Новый учебный год начнется 1 сентября во всех российских регионах, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Минпросвещения, комментируя предложение депутата Госдумы Василия Власова о переносе начала школьных занятий, чтобы не спровоцировать вспышку коронавируса.
ТАСС02:37
Подробнее о событии
Ёлдаш

В России начало учебного года не будет перенесено

Ёлдаш08:25
RT на русском

В Минпросвещения не поддержали идею о переносе начала учебного года

RT на русском06:17
ТАСС

Минпросвещения не будет переносить начало учебного года с 1 сентября

ТАСС02:37
Lenta.ru

В России отказались переносить начало учебного года

Lenta.ru05:26
Коммерсантъ

Минпросвещения не планирует переносить начало учебного года

Коммерсантъ03:37
РБК

Минпросвет увидел риск социального напряжения при переносе учебного года

РБК04:39
Российская газета

Учебный год начнется традиционно 1 сентября

Российская газета02:40

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«Следствие сегодня ознакомило защиту с постановлением о назначении Сафронову психолого-психиатрической экспертизы, которая будет проведена в институте психиатрии имени Сербского», — рассказал собеседник информагентства.
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Бывшего замглавы петербургского УФСИН осудили на 15 лет за убийство

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