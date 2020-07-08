Коронавирус
РИА НовостиВ Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября
Линейки в школах 1 сентября проведут в новой форме, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Ранее из-за пандемии коронавируса Роспотребнадзор запретил проводить массовые мероприятия в образовательных организациях до следующего года.
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У нас традиционно 1 сентября проходят линейки. По понятным причинам мы немножко в другом формате их проведем, но школьники придут в школы, мы очень надеемся, учителя придут в школы, и начнется образовательный процесс, но с определенными требованиями, чтобы не допустить вспышек заболевания.
— Сергей Кравцов, российский политикКоммерсантъ 08:58
с чего всё началось
Школьные линейки, которые проходят 1 сентября, в этом году состоятся не в традиционном, а в измененном формате для соблюдения мер безопасности из-за ситуации с коронавирусом.ТАСС08:37
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