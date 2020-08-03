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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В Минпросвещения отрицают, что обучение в школах будет дистанционным

Публикации в соцсетях о подготовке решения по повторному переходу на удаленное обучение школ в России являются фейком, сказал «РИА Новости» зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев. По его словам, в Минпросвещения опровергают эту информацию.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Депутат Госдумы назвал сообщения об удаленном обучении в сентябре фейком

Публикации в соцсетях о якобы подготовке решения по повторному переходу на удаленное обучение российских школ являются фейком, в Минпросвещения опровергают эту информацию, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев.
РИА Новости08:59
Подробнее о событии
Коммерсантъ

В Минпросвещения отрицают, что обучение в школах будет дистанционным

Коммерсантъ10:16
РИА Новости

Депутат Госдумы назвал сообщения об удаленном обучении в сентябре фейком

РИА Новости08:59
Известия

В Госдуме прокомментировали сообщения об удаленном обучении с сентября

Известия09:44
Газета.Ru

В Минпросвещения опровергли информацию о переходе на удаленное обучение

Газета.Ru09:22
РЕН ТВ

В Минпросвещения опровергли информацию об «удаленке» в сентябре

РЕН ТВ09:14
Московский Комсомолец

Минпросвещения опровергло слухи о продолжении дистанционного обучения в школе

Московский Комсомолец09:03
Российская газета

Госдума: Информация об удаленном обучении в сентябре не подтверждается

Российская газета10:15
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Экс-глава «ВСМПО-Ависмы» Воеводин стал фигурантом уголовного дела

Как стало известно "Ъ-Урал", по факту хищения средств ПАО «Корпорация "ВСМПО-Ависма"» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).
Коммерсантъ11:36
2

Адвокат историка Соколова стал защитником вдовы рэпера Картрайта

Адвокат обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова Сергей Лукьянов будет представлять интересы вдовы украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) Марины Кохал, которую обвинили в его убийстве.
ТАСС11:17
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«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»

В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК11:59
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Оценен риск перехвата российской торпеды «Судного дня»

Россия испытает торпеду "Судного дня" осенью Россия готовится к испытаниям атомной подводной лодки К-329 "Белгород", которая выступит первым носителем сверхмощного, неуязвимого оружия "Судного дня" — беспилотного подводного аппарата "Посейдон" с ядерной энергоустановкой.
Пятый канал22:34
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Часть регионов РФ выплатит пенсионерам 2 тысячи рублей с 16 августа

Как сообщили специалисты, за добросовестное соблюдение режима самоизоляции всем гражданам в возрасте старше 65 лет выплатят денежные средства в столице и столичном регионе, а также – в Санкт-Петербурге, Крыму, Якутии, ХМАО.
Цензуры.Нет04:14
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Маск разрабатывает мозговой имплант для помощи инвалидам

Помимо заявленных функций, чипы, вживленные в мозг, помогут людям, которые частично утратили некоторые функции организма, например, парализованные люди смогут передвигаться самостоятельно, если амбициозные планы Маска претворятся в жизнь.
Невские Новости10:05
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Транскраниальная стимуляция поможет «стереть» плохие воспоминания

В опубликованном в научном журнале Current Biology материале указано, что итальянские нейрофизиологи смогли провести удачное стирание памяти добровольным участникам их исследования с помощью трансчерепной магнитной стимуляции (ТМС) мозга.
News-24.ru06:32
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Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады

Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
Интерфакс07:01
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МИД РФ заявил послу Белоруссии о безосновательном задержании россиян

МИД РФ заявил послу Белоруссии в России Владимиру Семашко о безосновательности задержания 33 россиян в республике, Москва настаивает на объективном совместном расследовании, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Газета.Ru10:40
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