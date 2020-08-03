В Минпросвещения отрицают, что обучение в школах будет дистанционным

Публикации в соцсетях о подготовке решения по повторному переходу на удаленное обучение школ в России являются фейком, сказал «РИА Новости» зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев. По его словам, в Минпросвещения опровергают эту информацию.