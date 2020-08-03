В Минпросвещения отрицают, что обучение в школах будет дистанционным
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Публикации в соцсетях о подготовке решения по повторному переходу на удаленное обучение школ в России являются фейком, сказал «РИА Новости» зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев. По его словам, в Минпросвещения опровергают эту информацию.В источнике
С чего всё началось
Депутат Госдумы назвал сообщения об удаленном обучении в сентябре фейком
Публикации в соцсетях о якобы подготовке решения по повторному переходу на удаленное обучение российских школ являются фейком, в Минпросвещения опровергают эту информацию, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев.
РИА Новости08:59
Подробнее о событии
Минпросвещения опровергло слухи о продолжении дистанционного обучения в школе
Московский Комсомолец09:03