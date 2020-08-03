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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В Минпросвещения отрицают, что обучение в школах будет дистанционным

Публикации в соцсетях о подготовке решения по повторному переходу на удаленное обучение школ в России являются фейком, сказал «РИА Новости» зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев. По его словам, в Минпросвещения опровергают эту информацию.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Депутат Госдумы назвал сообщения об удаленном обучении в сентябре фейком

Публикации в соцсетях о якобы подготовке решения по повторному переходу на удаленное обучение российских школ являются фейком, в Минпросвещения опровергают эту информацию, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев.
РИА Новости08:59
Подробнее о событии
Коммерсантъ

В Минпросвещения отрицают, что обучение в школах будет дистанционным

Коммерсантъ10:16
Российская газета

Госдума: Информация об удаленном обучении в сентябре не подтверждается

Российская газета10:15
РИА Новости

Депутат Госдумы назвал сообщения об удаленном обучении в сентябре фейком

РИА Новости08:59
Газета.Ru

В Минпросвещения опровергли информацию о переходе на удаленное обучение

Газета.Ru09:22
РЕН ТВ

В Минпросвещения опровергли информацию об «удаленке» в сентябре

РЕН ТВ09:14
Московский Комсомолец

Минпросвещения опровергло слухи о продолжении дистанционного обучения в школе

Московский Комсомолец09:03
Известия

В Госдуме прокомментировали сообщения об удаленном обучении с сентября

Известия09:44
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Житель Нидерландов в 53 года выглядит на 25

Житель Нидерландов Эдсон Брандао, которому исполнилось 53 года выглядит значительно моложе своих лет и он поделился своим секретом изданию Unilad, рассказав о своем образе жизни и подходе к правильному питанию.
Житель Нидерландов в 53 года выглядит на 25
Ёлдаш10:35
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«Газпром» обжалует штраф Польши из-за «Северного потока-2»

«Газпром» намерен в суде обжаловать штраф польской антимонопольной службы UOKiK на $57 млн за непредоставление информации в рамках расследования по строящемуся российскому газопроводу «Северный поток-2», сообщили в компании.
Коммерсантъ12:47
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Санчо подпишет пятилетний контракт с «Манчестер Юнайтед»

Футболист дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо согласен подписать 5-летний контракт с английским "Манчестер Юнайтед", если клубы договорятся о переходе, сообщает в своем Instagram журналист The Guardian Фабрицио Романо.
РИА Новости12:26

МИД РФ заявил послу Белоруссии о безосновательном задержании россиян

МИД РФ заявил послу Белоруссии в России Владимиру Семашко о безосновательности задержания 33 россиян в республике, Москва настаивает на объективном совместном расследовании, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Газета.Ru10:40
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Джеймс Кэмерон показал съемочной группе готовые сцены из «Аватара 2»

В июне Джеймс Кэмерон вместе с некоторыми членами из съемочной группы вернулся в Новую Зеландию, чтобы продолжить снимать "Аватар 2". В середине марта кинопроизводство ленты пришлось приостановить.
РИА Новости09:34
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Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде

На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс08:32
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