Публикации в соцсетях о якобы подготовке решения по повторному переходу на удаленное обучение российских школ являются фейком, в Минпросвещения опровергают эту информацию, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев.

с чего всё началось

Публикации в соцсетях о подготовке решения по повторному переходу на удаленное обучение школ в России являются фейком, сказал «РИА Новости» зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев. По его словам, в Минпросвещения опровергают эту информацию.

В Минпросвещения отрицают, что обучение в школах будет дистанционным

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