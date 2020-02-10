Экономика
РИА НовостиВ Минпросвещения рассказали о выплатах за классное руководство
Более 170 миллиардов рублей предполагается потратить за три года на выплаты за классное руководство, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.
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Согласно проекту, размещенному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, погодичное распределение средств выглядит следующим образом - 24 518 660,7 тыс. рублей на 2020 год, 73 555 980,8 тыс. рублей на 2021 год и 73 555 980,8 тыс. рублей на 2022 годПсковское агентство информации08:20
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Гумерова рассказала, сколько учителей получат доплаты за классное руководство
Парламентская газета07:01
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"Единая Россия" внесла на рассмотрение Госдумы поправки об использовании материнского капитала, об этом говорится в сообщении на официальном сайте партии.
Общество
На выплаты ветеранам к 75-летию Победы выделят более 71 млрд рублей
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В Китае число погибших от нового типа коронавируса достигло 1016 человек.
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Госсредства на льготное автокредитование в марте могут закончиться
К сожалению, средства, выделенные под льготное автокредитование, могут иссякнуть уже к началу весны.
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Китай вновь прекратил поставки овощей в Приморье
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По данным на сайте "Саханефтегазсбыт", ранее компанию возглавлял Игорь Никитин, который также был депутатом Госсобрания Якутии V созыва (2014-2017 годы).
Технологии
Операторы сообщили результаты тестирования «суверенного Рунета»
Напомним, что в законе «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации» с недавних пор появились поправки, которые еще называют "законом о суверенном Рунете", они вступили в силу 01.11.2019 года.
Здоровье
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В Роспотребнадзоре зафиксировали рост недельных эпидемических порогов гриппа и ОРВИ на территории России.
Космос
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Армия и оружие
Мотострелки ЦВО провели учения под Оренбургом
Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа провели в Оренбургской области учение по борьбе с разведывательно-поисковыми и диверсионными группами незаконных вооруженных формирований.
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Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой
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«Коламбус» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступил «Тампа-Бэй» — 1:2. Дубль оформил нападающий гостей Никита Кучеров.
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Betting Insider, рассказывая об изменении отношения РПЛ к титульному спонсорству, привел цитату президента лиги Сергея Прядкина от декабря 2017 года.
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Происшествия
Один человек погиб при пожаре в общежитии на юго-западе Москвы
Возгорание произошло в доме 15 на улице Новаторов. В результате пожара один человек погиб и один пострадал.
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Американский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы
Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.
Происшествия
Врачи российской больницы убежали от прилетевшего из Китая пациента
Врачи инфекционной больницы в Уфе отказались обследовать россиянина, который вернулся из Китая и попросил проверить его на коронавирус, сообщает UFA1.RU.