с чего всё началось

Более 170 миллиардов рублей предполагается потратить за три года на выплаты за классное руководство, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

В Минпросвещения рассказали о выплатах за классное руководство

Хоккей «Вашингтон» проиграл «Айлендерс», у Овечкина «-4» «Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Айлендерс» — 3:5. В составе хозяев дубль оформил Энтони Бовилье, ассистентскими хет-триками отметились Джош Бэйли и Брук Нельсон.

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Общество В Петербурге задержали участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову В Петербурге во время фотосессии была задержана участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и еще 12 человек.

Футбол «Интер» может заставить клуб Бекхэма сменить название Клуб MLS «Интер Майами», основателем и совладельцем которого является бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм, может сменить название, сообщает Football Italia.

Общество В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала "Единая Россия" внесла на рассмотрение Госдумы поправки об использовании материнского капитала, об этом говорится в сообщении на официальном сайте партии.

Здоровье Названы сроки пика распространения коронавируса Ученые из Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней назвали сроки пика распространения коронавируса.

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Космос Ученый связал глобальное потепление с ростом активности Солнца Рост солнечной активности в последние 400 лет может быть частично ответственен за глобальное потепление на Земле, заявил на проходящей в Москве в Институте космических исследований конференции "Физика плазмы в Солнечной системе" научный сотрудник Пулковской обсерватории Юрий Наговицын.

Армия и оружие Мотострелки ЦВО провели учения под Оренбургом Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа провели в Оренбургской области учение по борьбе с разведывательно-поисковыми и диверсионными группами незаконных вооруженных формирований.

Хоккей «Тампа» благодаря дублю Кучерова победила «Коламбус» «Коламбус» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступил «Тампа-Бэй» — 1:2. Дубль оформил нападающий гостей Никита Кучеров.

Футбол РПЛ вспомнила о титульном спонсорстве Betting Insider, рассказывая об изменении отношения РПЛ к титульному спонсорству, привел цитату президента лиги Сергея Прядкина от декабря 2017 года.

Гаджеты Новый водоблок Raijintek предназначен для видеокарт Radeon RX 5700 Бренд Raijintek презентовал водоблок Samos AD5700 RBW, предназначенный для видеокарт AMD серии Radeon RX 5700 XT и RX 5700 референсного дизайна.