Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Минпросвещения рассказали о выплатах за классное руководство

Более 170 миллиардов рублей предполагается потратить за три года на выплаты за классное руководство, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.
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Согласно проекту
, размещенному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, погодичное распределение средств выглядит следующим образом - 24 518 660,7 тыс. рублей на 2020 год, 73 555 980,8 тыс. рублей на 2021 год и 73 555 980,8 тыс. рублей на 2022 год
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