Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Минпросвещения рассказали о выплатах за классное руководство

Более 170 миллиардов рублей предполагается потратить за три года на выплаты за классное руководство, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.
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Пять с плюсом

Российская газета11:20

Минпросвещения оценило трехлетние расходы на выплаты за классное руководство

Rambler News Service08:30

В Минпросвещения рассказали о выплатах за классное руководство

РИА Новости08:14

На доплаты классным руководителям в школах выделят 172 млрд рублей

Комсомольская правда07:08

Около 172 млрд рублей выделят на доплаты классным руководителям

News.ru06:33

На выплаты классным руководителям планируют направить около 172 млрд руб

ТАСС06:13

Гумерова рассказала, сколько учителей получат доплаты за классное руководство

Парламентская газета07:01
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 13:13, Ашберн
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Армия и оружие

Минобороны Украины не поддержало разведение войск в Донбассе

Разведение сил и средств в Донбассе по всей линии соприкосновения не изменит сложившейся ситуации.
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Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты

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Россияне пострадали при столкновении катеров в Таиланде

Более 20 россиян пострадали в результате столкновения скоростных катеров у острова Пхукет в Таиланде.
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В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
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Цены на газ обрушились, поскольку китайские импортеры СПГ объявили "форс-мажор" по ряду контрактов Вспышка коронавируса привела к хаосу на мировом газовом рынке, при этом китайские импортеры грозятся отказаться от 70% ввозимого морем газа на фоне падения спроса и сокращения персонала, работающего в портах.
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Губернатор предложил реформировать систему управления медицинскими учреждениями.
ГТРК Калуга 01:35
Общество

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Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.
REGNUM вчера в 18:38
Авто

В РФ появилась новая Kia Optima

В продаже новинка появится в августе нынешнего года, однако, судя по тому, что она уже приехала в KIA Academy, принимать заказы на неё могут начать и раньше.
CarsWeek.ru 08:34
Кино

Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» с Козловским

В понедельник, 10 февраля, вышел трейлер фильма "Чернобыль: Бездна" с Козловским. Видеоролик размещен на YouTube-канале Central Partnership.
Piter.tv 05:06
Экономика

Экономист Делягин назвал катастрофой возможную приватизацию Сбербанка

Правительство РФ стремится к приватизации Сбербанка, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
REGNUM 04:13
Биатлон

Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по биатлону

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев объявил состав сборной России на чемпионат мира 2020 года.
Коммерсантъ 05:25
Происшествия

Еще один украинец заразился коронавирусом на борту лайнера в Японии

Еще один украинец заразился коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится у причала в японском порту Йокогама, сообщил в понедельник директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
РИА Новости 07:12
Политика

Способное достроить «Северный поток-2» судно покинуло Приморье

Приморский порт Находка покинуло судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое ранее упоминалось в новостях, касающихся американских санкций в отношении проекта "Северный поток-2".
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Samsung впервые показал новый раскладной смартфон на «Оскаре»

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Неймара обвинили в организации сети VIP-проституции

Нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара обвинили в организации сети VIP-проституции, сообщает UOL Esporte.
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Один человек погиб в результате пожара в хостеле в Москве

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НАСА попросило помощи у автопроизводителей

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Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
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Кино

«Хищные птицы» лидируют в российском кинопрокате

Картина продолжает события, которые произошли в фильме "Отряд самоубийц", только главная героиня истории — Харли Квинн.
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Фаворитка Ангелы Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры ФРГ

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Отец поставленного коленями на гречку мальчика оказался убийцей

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Здоровье

В России 20 тыс. человек остаются под наблюдением из-за коронавируса

В России более 20 тыс. человек остаются под медицинским наблюдением из-за коронавируса, обследованы и госпитализированы с начала года были около 770 человек, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Врачи российской больницы убежали от прилетевшего из Китая пациента

Врачи инфекционной больницы в Уфе отказались обследовать россиянина, который вернулся из Китая и попросил проверить его на коронавирус, сообщает UFA1.RU.
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В Москве задержали сообщников пранкера за розыгрыш с «коронавирусом»

Столичная полиция задержала двух фигурантов уголовного дела о хулиганстве в Московском метрополитене, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 11:40
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Водонаеву вызвали в полицию из-за публикации про демографию

Телеведущую и модель Алену Водонаеву вызвали в полицию после ее публикации в соцсети об абортах и демографии, пишет Super.ru со ссылкой на адвоката звезды Екатерину Гордон Письмо с приглашением в отделение МВД по Таганскому району столицы направлено директору Водонаевой.
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Общество

Шарапова в прозрачном платье покорила всех на вечеринке «Оскара»

Теннисистка Мария Шарапова посетила препати церемонии вручения наград кинопремии "Оскар".
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Футбол

«Сельта» Смолова одержала волевую победу над «Севильей»

«Сельта» обыграла «Севилью» в матче 23-го тура Примеры (2:1). У победителей забитыми голами отметились Яго Аспас и Пионе Систо.
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Теплицы с прозрачными солнечными батареями могут самостоятельно обеспечивать себя электричеством

Теплицы, которые оборудованы прозрачными солнечными батареями, собирают энергию и поглощают волны света, чья длина не понадобится растениям для фотосинтеза.
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