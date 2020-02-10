Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Минпросвещения рассказали о выплатах за классное руководство

Более 170 миллиардов рублей предполагается потратить за три года на выплаты за классное руководство, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.
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Около 172 млрд рублей выделят на доплаты классным руководителям

News.ru06:33

Пять с плюсом

Российская газета11:20

В Минпросвещения рассказали о выплатах за классное руководство

РИА Новости08:14

На доплаты классным руководителям в школах выделят 172 млрд рублей

Комсомольская правда07:08

Выплаты педагогам за классное руководство планируют начать уже с сентября

Зейские Огни15:44

На выплаты классным руководителям планируют направить около 172 млрд руб

ТАСС06:13

Гумерова рассказала, сколько учителей получат доплаты за классное руководство

Парламентская газета07:01
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Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку

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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до 38 человек

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Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил переименовать Санкт-Петербург в Петербург.
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Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

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Коллеги Овечкина вспоминают самые курьезные случаи в карьере хоккеиста

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