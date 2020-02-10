Более 170 миллиардов рублей предполагается потратить за три года на выплаты за классное руководство, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

В Минпросвещения рассказали о выплатах за классное руководство

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