с чего всё началось

Выплаты могут начать с сентября 2020 года. На выплаты за классное руководство планируется потратить более 170 млрд рублей за 3 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпросвещения.

В Минпросвещения рассказали о выплатах за классное руководство

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