Экономика

Мой БрянскМой БрянскВ Минпросвещения рассказали о выплатах за классное руководство

Выплаты могут начать с сентября 2020 года. На выплаты за классное руководство планируется потратить более 170 млрд рублей за 3 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпросвещения.
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с чего всё началось
Согласно проекту
, размещенному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, погодичное распределение средств выглядит следующим образом - 24 518 660,7 тыс. рублей на 2020 год, 73 555 980,8 тыс. рублей на 2021 год и 73 555 980,8 тыс. рублей на 2022 год
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