Экономика

Мой БрянскМой БрянскВ Минпросвещения рассказали о выплатах за классное руководство

Выплаты могут начать с сентября 2020 года. На выплаты за классное руководство планируется потратить более 170 млрд рублей за 3 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпросвещения.
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Пять с плюсом

Российская газета11:20

На доплаты классным руководителям в школах выделят 172 млрд рублей

Комсомольская правда07:08

В Минпросвещения рассказали о выплатах за классное руководство

РИА Новости08:14

Минпросвещения оценило трехлетние расходы на выплаты за классное руководство

Rambler News Service08:30

Около 172 млрд рублей выделят на доплаты классным руководителям

News.ru06:33

На выплаты классным руководителям планируют направить около 172 млрд руб

ТАСС06:13

Гумерова рассказала, сколько учителей получат доплаты за классное руководство

Парламентская газета07:01
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