Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Минпросвещения рассказали о выплатах за классное руководство

Более 170 миллиардов рублей предполагается потратить за три года на выплаты за классное руководство, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.
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с чего всё началось
Согласно проекту
, размещенному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, погодичное распределение средств выглядит следующим образом - 24 518 660,7 тыс. рублей на 2020 год, 73 555 980,8 тыс. рублей на 2021 год и 73 555 980,8 тыс. рублей на 2022 год
Псковское агентство информациивчера в 08:20

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Выплаты педагогам за классное руководство планируют начать уже с сентября

Зейские Огнивчера в 15:44

Пять с плюсом

Российская газетавчера в 11:20

На доплаты классным руководителям в школах выделят 172 млрд рублей

Комсомольская правдавчера в 07:08

В Минпросвещения рассказали о выплатах за классное руководство

РИА Новостивчера в 08:14

Около 172 млрд рублей выделят на доплаты классным руководителям

News.ruвчера в 06:33

На выплаты классным руководителям планируют направить около 172 млрд руб

ТАССвчера в 06:13

Гумерова рассказала, сколько учителей получат доплаты за классное руководство

Парламентская газетавчера в 07:01
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 01:27, Ашберн
Общество

Гендиректор ГТРК «Камчатка» провел беседу со смеющейся телеведущей

Генеральный директор ГТРК «Камчатка» Алексей Костылев встретился и пообщался с ведущей, которая рассмеялась во время записи репортажа об индексации льгот для населения.
Известия 00:26
Авто

Появились официальные снимки обновленного Hyundai Solaris

Компания Hyundai Motor опубликовала первые официальные снимки обновленного седана Solaris.
РИА Новости вчера в 19:19
Армия и оружие

Турция попросила помощи у НАТО из-за ситуации в Идлибе

Пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что Турция надеется, что НАТО поддержит её и поможет разобраться в ситуации, которая сложилась в Идлибе, пишет «МК».
Ореанда-Новости вчера в 11:39
Экономика

Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США

Увеличив экспорт сырой нефти в Соединенные Штаты, Россия грамотно воспользовалась американской санкционной политикой, пишет немецкое издание Die Welt.
Российская газета 00:02
Общество

В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала

Фракция «Единая Россия» в понедельник, 10 февраля, внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале, которые продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.
Известия вчера в 23:12
Энергетика

Мировые цены на нефть в ходе торгов растут

Мировые цены на нефть растут в начале торгов во вторник, 11 февраля.
RT на русском 00:27
Общество

Россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов

Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов, придумали новый способ мошенничества. Об этом сообщает газета «Известия».
RT на русском 09 февраля в 19:56
Политика

МИД: вопрос о миротворцах не стоит в повестке «нормандского формата»

В декабре новый посол Украины в США, бывший постпред страны при ООН Владимир Ельченко заявил, что Киев может вынести на рассмотрение Совета Безопасности вопрос миротворческой миссии в Донбассе.
РИА Новости 01:16
Происшествия

Участницу Pussy Riot Толоконникову отпустили из полиции в Петербурге

Ранее издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в Твиттере о задержании в Петербурге 13 человек, в том числе участницы Pussy Riot Толоконниковой во время фотосессии.
Интерфакс вчера в 23:43
Общество

В России разрешили выращивать коноплю и мак

Помимо мака документ разрешает культивировать коноплю.
Компания вчера в 05:38
Армия и оружие

США намерены выделить в 2021 году на ядерное оружие почти $29 млрд

ТАСС вчера в 14:19
Армия и оружие

Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ в Донбассе

Солдаты 56-й бригады ВСУ перед своей отправкой домой занимались мародерством в селе Пески на линии соприкосновения в пригороде Донецка.
Известия вчера в 20:21
Наука

В Бразилии обнаружили вирус с новым геном

Как сообщает ToDay News Ufa, вирус нашли на озере Пампулха.
ToDay News Ufa вчера в 05:12
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

RT на русском вчера в 11:04
Шоу-бизнес

Директор МакSим рассказала, что певица может не вернуться на сцену

Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова интервью "НТВ" рассказала о состоянии здоровья артистки.
Народные новости 09 февраля в 22:55
Происшествия

Астраханскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

Следователи начали проверку информации в СМИ о том, что учительница школы в Астрахани вступила в интимную связь с учеником девятого класса, рассказал РИА Новости во вторник представитель СУСК России по области Андрей Хегай.
РИА Новости 01:11
Происшествия

Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Коми

Интерфакс 09 февраля в 05:28
Шоу-бизнес

Анна Курникова родила третьего ребенка от Энрике Иглесиаса

У 44-летнего Иглесиаса и 38-летней Курниковой растут близнецы – дочь Люси и сын Николас, которых Анна родила в конце 2017 года.
Вести.Ru 01:20
Футбол

«Интер» – «Милан». Ибрагимович забил гол и отдал голевой пас

Советский спорт 09 февраля в 15:37
Экономика

Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы

В 2017–2018 гг. власти уже обсуждали налоговый маневр – снижение страховых взносов до 22% взамен на повышение НДС с 18 до 22%.
Ведомости вчера в 16:44
Происшествия

У находящегося на лайнере в Японии украинца обнаружили коронавирус

Ранее стало известно, что ещё у семи граждан на круизном судне Diamond Princess выявлен новый тип коронавируса.
RT на русском 09 февраля в 13:59
Происшествия

Вылетевший в Москву самолет S7 вернулся в Новосибирск

РБК вчера в 22:42
Авто

Владельцу Nissan с миллионным пробегом подарили новый автомобиль

Брайана Мерфи, владельца Nissan Frontier, который проехал на своем автомобиле более 1,6 млн км пути, американский офис Nissan наградил новой машиной.
Российская газета вчера в 03:36
Здоровье

Число жертв коронавируса превысило 1 тыс. человек

По состоянию на утро 11 февраля общее число заразившихся новым коронавирусом превысило 42 тыс. человек.
Znak.com вчера в 23:41
Экономика

ВТБ снизил ставки по ипотеке ниже 8% после решения ЦБ

Как пояснял зампред ВТБ Анатолий Печатников, решение было принято после того, как Центробанк понизил ключевую ставку до 6%.
РБК 01:00
Политика

В Чувашии назначен министр здравоохранения

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля в Чувашии освобождены от должности глава минздрава Владимир Викторов, который работал в статусе вице-премьера, министры юстиции и строительства Наталья Тимофеева и Алексей Грищенко.
REGNUM 01:03
Общество

Удмуртия вошла в число регионов с самыми жестокими коллекторами

Удмуртия вошла в число регионов РФ, где коллекторы ведут себя особенно жестоко по отношению к должникам, сообщает РИА-новости.
АиФ Удмуртия 00:09
Авто

Специалисты изучили обновленную Lada 4x4

Появление обновленного внедорожника Lada 4x4 представляет собой сплав современных технологий и полюбившиеся черты легендарного автомобиля.
Тарантас Ньюс 09 февраля в 11:17
Наука

Шерстистые мамонты вымерли из-за инбридинга

Напомним, что последней была популяция мамонтов на острове Врангеля, вымершая 4000 лет назад.
ToDay News Ufa вчера в 05:45
Энергетика

В Минске заявили о договоренностях с Москвой по поставкам нефти

Россия будет поставлять нефть в Белоруссию по рыночной цене, на чем и настаивал Минск, заявил первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой.
Rambler News Service 09 февраля в 07:56
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