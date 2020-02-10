с чего всё началось

Более 170 миллиардов рублей предполагается потратить за три года на выплаты за классное руководство, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

В Минпросвещения рассказали о выплатах за классное руководство

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Авто Владельцу Nissan с миллионным пробегом подарили новый автомобиль Брайана Мерфи, владельца Nissan Frontier, который проехал на своем автомобиле более 1,6 млн км пути, американский офис Nissan наградил новой машиной.

Политика В Чувашии назначен министр здравоохранения Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля в Чувашии освобождены от должности глава минздрава Владимир Викторов, который работал в статусе вице-премьера, министры юстиции и строительства Наталья Тимофеева и Алексей Грищенко.