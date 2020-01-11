Ольга Васильева: В некоторых школах уже давно используют "зачет"- "незачет", или даже 100-балльную систему. Но когда наступает пора получения аттестата, все оценки приводятся к единому знаменателю: "5", "4", "3".

с чего всё началось

Министр просвещения Ольга Васильева рассказала "Российской газете" о новом порядке выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании. По ее словам, новые правила позволят учителям ставить "зачтено" за такие предметы, как изобразительное искусство, музыка и физкультура.

В Минпросвещения рассказали о новых отметках в школьных аттестатах

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