Общество
РИА НовостиВ Минпросвещения рассказали о новых отметках в школьных аттестатах
Министр просвещения Ольга Васильева рассказала "Российской газете" о новом порядке выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании. По ее словам, новые правила позволят учителям ставить "зачтено" за такие предметы, как изобразительное искусство, музыка и физкультура.
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с чего всё началось
Ольга Васильева: В некоторых школах уже давно используют "зачет"- "незачет", или даже 100-балльную систему. Но когда наступает пора получения аттестата, все оценки приводятся к единому знаменателю: "5", "4", "3".Российская газетавчера в 23:00
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Васильева рассказала, какие новые отметки появятся в школьных аттестатах
Российская газетавчера в 23:00
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