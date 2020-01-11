Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Минпросвещения рассказали о новых отметках в школьных аттестатах

Министр просвещения Ольга Васильева рассказала "Российской газете" о новом порядке выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании. По ее словам, новые правила позволят учителям ставить "зачтено" за такие предметы, как изобразительное искусство, музыка и физкультура.
Читать в источнике
Комментировать63
с чего всё началось

Васильева рассказала, какие новые отметки появятся в школьных аттестатах

Ольга Васильева: В некоторых школах уже давно используют "зачет"- "незачет", или даже 100-балльную систему. Но когда наступает пора получения аттестата, все оценки приводятся к единому знаменателю: "5", "4", "3".
Российская газетавчера в 23:00

Подробнее о событии

Систему отметок в школьных аттестатах изменят в России

Телеканал 360°03:30

Васильева рассказала об изменении системы школьных оценок в аттестатах

Известия03:15

Васильева рассказала о новых отметках в школьных аттестатах

РЕН ТВвчера в 23:49

Глава Минпросвещения рассказала о новых оценках в школьных аттестатах

News.ru02:07

В Минпросвещения рассказали о новых отметках в школьных аттестатах

РИА Новости01:34

В Минпросвещения рассказали об изменениях в школьных оценках

Газета.Ru03:01

Васильева рассказала, какие новые отметки появятся в школьных аттестатах

Российская газетавчера в 23:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 03:46, Ашберн
Политика

Иран признал, что сбил украинский самолет

BFM.ru вчера в 23:36
Политика

В Совфеде прокомментировали признание вины Ирана за сбитый самолет

Константин Косачев, глава комитета Совета Федерации по международным делам, прокомментировал признание Ираном вины в крушении украинского Boeing 737-800.
Пятый канал 00:45
Кино

Новый герой появится в седьмом сезоне сериала «Сваты»

Поклонники сериала переживают из-за задержки выхода седьмого сезона.
ToDay News Ufa 09 января в 06:57
Шоу-бизнес

На стиле: Алла Пугачева и Максим Галкин вывели детей в кино

Новое совместное фото звездной семьи умилило фанатов. На радость поклонникам Максим Галкин и Алла Пугачева не прячут от них своих детей.
7Дней.ру вчера в 15:00
Политика

Швейцарский суд обязал Россию выплатить Украине $82 млн из-за Крыма

Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение Женевского арбитража, обязывающее Россию выплатить 12 украинским компаниям более $82 млн за потерю активов в Крыму.
Известия вчера в 15:53
Происшествия

Отец Шамсутдинова рассказал об избиениях в части в Забайкалье

Отец расстрелявшего восемь сослуживцев солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова рассказал об избиениях в военной части в Забайкалье.
Газета.Ru 02:41
Общество

На Фарерских островах сняли видео, на котором вода течет вверх

РИА Новости вчера в 20:04
Армия и оружие

WP узнал о попытке США убить еще одного иранского военачальника

Американские военные 3 января помимо убийства командующего спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани предпринимали попытку ликвидировать еще одного военачальника КСИР в Йемене - Абдула Резу Шахлаи.
Газета.Ru 02:27
Общество

Хайсам бен Тарек Аль Саид стал новым султаном Омана

ТАСС 01:01
Футбол

«Барселона» из-за Пике пересмотрит контракты всех футболистов клуба

Напомним, что Пике является владельцем клуба "Андорра", а также организатором теннисного Кубка Дэвиса.
Soccer.ru 03:22
Общество

МЧС предупредило москвичей о мокром снеге и гололедице

Газета.Ru 03:00
Политика

Черный ящик сбитого Boeing отправят для расшифровки во Францию

Sputnik Армения 03:39
Культура

ВГТРК приостановила производство «Смехопанорамы» и «Утренней почты»

ВГТРК приостановила производство программ "Смехопанорама" и "Утренняя почта", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости вчера в 09:47
Общество

Богатейшая женщина Африки оказалась гражданкой России

МИР 24 вчера в 10:46
Политика

На Украине рассказали о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing

Lenta.ru вчера в 13:45
Политика

Трюдо назвал национальной трагедией Канады авиакатастрофу в Тегеране

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал национальной трагедией крушение украинского самолёта, который был по ошибке сбит иранскими военными, а также призвал Тегеран к полному сотрудничеству в расследовании причин катастрофы.
RT на русском 03:16
Биатлон

Стал известен состав женской сборной России на эстафету в Оберхофе

Sportbox.RU вчера в 12:05
Авто

В Сети появились первые изображения новой Skoda Octavia RS

В 2020 году Skoda выпустит сразу несколько новых модификаций на базе модели Octavia четвертого поколения, и особый интерес, безусловно, вызывает «горячая» RS-версия.
Автоновости дня вчера в 06:26
Общество

На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером

В Алтайском крае подросток оплатил проезд незнакомой женщине с ребенком и получил 1,5 миллиона рублей.
РИА Новости вчера в 15:42
Баскетбол

Леброн Джеймс обошел Майкла Джордана по очкам с игры

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 35 очков и 16 подборов.
Спорт-Экспресс 00:40
Политика

Путин раскритиковал чиновников за проблемы с водоснабжением в Крыму

Президент России Владимир Путин провёл в Ялте совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
RT на русском вчера в 11:18
Политика

Трамп заявил о необходимости налаживать торговые отношения с Россией

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Вашингтону необходимо налаживать торговые отношения с Москвой.
RT на русском 01:01
Происшествия

В Петербурге на пешеходном переходе автомобиль сбил двух человек

РИА Новости 03:18
Армия и оружие

В США признали Су-57 небоеспособным

Перспективный российский истребитель пятого поколения Су-57 не является полностью боеспособным и не готов к полномасштабной войне с высокотехнологичным противником вроде США, которые обладают F-22 Raptor и F-35 Lightning II, пишет The National Interest.
Lenta.ru 02:03
Общество

Росздравнадзор увидел риски с инвалидными колясками из-за маркировки

Росздравнадзор попросил Минпромторг исключить криптографические коды проверки из кода маркировки кресел-колясок.
РБК 02:09
Кино

Фильм «Холоп» собрал более 2 млрд рублей в российском прокате

Комедия «Холоп» стала третьим фильмом в истории российского проката, сборы которого превысили два миллиарда рублей, передают «Ведомости» со ссылкой на данные государственной системы учета продажи билетов ЕАИС по состоянию на 10 января.
Дождь вчера в 08:46
Происшествия

Студенты 7 часов ампутировали пациенту ногу. На хирурга завели дело

Хирург из Мурманской области должен был провести пациенту ампутацию ноги, но доверил проведение операции студентам-медикам.
Телеканал 360° вчера в 03:53
Происшествия

В Италии белорус избил до полусмерти украинца из-за спора о Сталине

В Италии задержали 59-летнего дальнобойщика из Белоруссии, который во время ссоры серьезно травмировал 47-летнего коллегу с Украины.
РИА Новости вчера в 17:14
Общество

СМИ нашли свитер, похожий на кардиган Путина

Средняя стоимость аналогов из действующей коллекции составляет около 3 тысяч евро.
REGNUM вчера в 18:49
Армия и оружие

ВСУ заявили о гибели боевика в Донбассе

ИА Новороссия вчера в 03:23
Как работают Яндекс.Новости?
Главное