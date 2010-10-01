Специалисты ведомства рассматривают вопрос проведения аттестации 9 классов на основе итоговых оценок, но окончательного решения пока нет, заявил министр просвещения Сергей Кравцов, пишет РИА Новости. В эфире канала ОТР министр заявил, что данный вопрос находится сейчас на стадии обсуждения.

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