Общество
Страна Советов on-lineВ Минпросвещения рассматривают возможность отмены ОГЭ
Специалисты ведомства рассматривают вопрос проведения аттестации 9 классов на основе итоговых оценок, но окончательного решения пока нет, заявил министр просвещения Сергей Кравцов, пишет РИА Новости. В эфире канала ОТР министр заявил, что данный вопрос находится сейчас на стадии обсуждения.
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Девятиклассников могут аттестовать без экзаменов, по итоговым оценкам
Известия Мордовии03 мая в 04:08
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Экономика
В Хакасии подорожали машино-места
Средняя цена на машино-место в Хакасии сегодня составляет порядка 1 млн. 128 тысяч рублей.
Хакасия 20:51
Общество
В Псковской области могут ввести перчаточный режим
Власти Псковской области, жители которой обязаны носить маски в общественных местах, намерены дополнить список анти-коронавирусных мер введением перчаточного режима.
СеверИнформ 17:50
Здоровье
Названа причина высокой смертности от коронавируса среди мужчин
Согласно исследованию, в Испании восемь процентов пациентов-мужчин скончались от заболевания, в то время как жертв среди женщин — четыре процента.
Lenta.ru 21:46
Политика
Мадуро сообщил о задержании сотрудников личной охраны Трампа
Российская газета 00:04
Происшествия
Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии
Командир экипажа SSJ-100, который в прошлом году совершил жесткую посадку в Шереметьево, Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru представил свою версию произошедшего.
РИА Новости 04:32
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений
По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия вчера в 08:38
Здоровье
Сахалинским врачам утвердили премии за борьбу с COVID
Правительство Сахалинской области утвердило порядок премирования медиков и других работников, переведенных на усиленный режим из-за пандемии COVID-19.
Сахалин.Инфо 21:49
Происшествия
Во Владивостоке погибла студентка из Китая, выпав из окна общежития
Студентка из Китая погибла во Владивостоке, выпав из окна 11-го этажа общежития Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русском.
ТАСС 20:32
Энергетика
Силуанов дал прогноз относительно цен на нефть в 2020 году
«Что касается прогнозов, то в этом году мы ждём около $30 за баррель (в среднем по году с учётом довольно высоких цен в I квартале), в следующем — немногим больше», — заявил министр финансов в ответ на вопрос о базовом прогнозе цены на нефть.
RT на русском 17:44
Происшествия
В Арабских Эмиратах загорелся небоскреб
Сильный пожар произошел вечером 5 мая в одном из небоскребов в Шардже в Объединенных Арабских Эмиратах.
Вести.Ru 15:49
Здоровье
В Омске уволился главврач больницы, где выявили вспышку коронавируса
Главврач больницы в Омске, закрытой на карантин из-за коронавируса и сотрудники которой столпились у крыльца 4 мая, чтобы сдать тест на COVID-19, уволился, так как не смог уберечь свой коллектив, сообщил во вторник областной Минздрав.
РИА Новости 13:01
Политика
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 07:20
Политика
Киев отказался вести переговоры с ДНР и ЛНР
Украинские власти никогда не пойдут на переговоры с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак во время онлайн-конференции, организованной американским аналитическим центром Atlantic Council.
Газета.Ru 08:38
Общество
Курц напомнил об ответственности Австрии перед жертвами нацизма
Канцлер Австрии Себастьян Курц в 75-ю годовщину освобождения одного из самых крупных нацистских лагерей - Маутхаузена - напомнил об исторической ответственности страны перед жертвами нацизма.
РИА Новости 08:52
Политика
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
РИА Новости 11:14
Происшествия
Еще 65 человек заболели коронавирусом в Новосибирской области
В Новосибирской области число заболевших коронавирусной инфекцией увеличилось на 65 человек.
MedikForum.ru 04:37
Наука
Создан прототип двигателя, который работает на воздушной плазме
Rusargument 14:35
Происшествия
Число подтверждённых случаев коронавируса в Бурятии превысило 400
«Из 34 новых случаев COVID-19: 3 чел. прибыли из других регионов, 18 чел. — из числа контактных в Кижингинском районе, 13 чел. — контактные с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе.
REGNUM 03 мая в 22:44
Общество
Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян
Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов.
РБК 12:04
Общество
Пленница скопинского маньяка рассказала о своей жизни
Областная Рязанская Газета вчера в 09:57
Происшествия
Экс-замглавы УСБ СК РФ Александр Ламонов вышел из колонии по УДО
Бывший заместитель главы управления собственной безопасности СК России Александр Ламонов был освобожден из колонии.
Газета.Ru 15:43
Гаджеты
Huawei выпустит P30 Pro с сервисами Google
По логике вещей и нынешний Huawei P30 Pro New Edition должен был выйти без них, но все-таки сервисы Google на нем присутствуют.
The GEEK вчера в 01:26
Общество
Великобритания вышла в лидеры Европы по смертности от коронавируса
Великобритания вышла в лидеры Европы по смертности от коронавирусной инфекции.
Новый День 13:51
Здоровье
В МФТИ предупредили об опасности поражения психики из-за коронавируса
Коронавирусная инфекция может привести к временным нарушениям в психике, которые становятся перманентными в случае поражения центральной нервной системы, заявил заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов в интервью газете "Известия".
РИА Новости 17:48
Шоу-бизнес
В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина
30 апреля звезде 90-х Андрею Губину исполнилось 46 лет.
Uznayvse.ru 03 мая в 06:20
Общество
В Минпросвещения не исключили отмену ОГЭ из-за коронавируса
Минпросвещения может отказаться от проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2020 году в целях профилактики коронавируса, заявил во вторник министр просвещения России Сергей Кравцов в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".
ТАСС 07:08
Киберспорт
Мария Гунина: «Максимально близко к спортивному трэш-току был Lil»
Менеджер Alliance Мария Гунина и медиадиректор Team Empire Кирилл Хайруллинв в подкасте обсудили киберспортивный трэш-ток и вторые составы современных клубов.
Dota2.ru 15:14
Происшествия
Житель Горно-Алтайска на спор облил бензином и поджёг знакомую
Горно-Алтайск, 5 мая 2020, 07:40 — REGNUM В Горно-Алтайске 42-летний мужчина на спор облил бензином и поджёг свою новую знакомую.
REGNUM 00:40
Общество
Вирусолог оценил вероятность выхода России на плато по коронавирусу
Ранее профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.
RT на русском 10:03